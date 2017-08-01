Школа лекторов: руководство к действию

Cтуденты МГУ Максим Казарновский (факультет фундаментальной медицины) и Полина Кривых (факультет психологии), выпускники Школы лекторов, попытались ответить на наиболее распространенные вопросы об этом проекте фонда «Эволюция», который учит ученых, аспирантов и студентов рассказывать о сложных научных проблемах так, чтобы было понятно самой широкой аудитории. В настоящий момент в Школе лекторов проходит обучение уже третий набор студентов.

— Чему учат в Школе лекторов?

— Обучение ведется по двум основным направлениям. С одной стороны, будущим популяризаторам рассказывают о том, как вести себя на сцене, как выстроить интересную структуру рассказа. Многие ученые и студенты, привыкшие к формату университетских лекций, этого не умеют. Они привыкли строить лекцию от простого к сложному, пользоваться научным слогом, использовать много незнакомых непосвященным терминов. На занятиях студенты учатся использовать метафоры и сравнения, правильно держаться перед аудиторией, использовать жесты. Эти уроки ведет профессиональный актер, тренер по ораторскому мастерству.

С другой стороны, крайне редко задача ученого-популяризатора сводится просто к пересказу собственной работы и достижений. Популяризатор науки должен уметь выбирать животрепещущие темы, быстро собирать необходимый материал и доносить его до аудитории. Этому учат параллельно с уроками актерского мастерства на занятиях, которые ведет действующий ученый-популяризатор.

Студенты учатся формулировать основные идеи, интересные широкой аудитории, подбирать яркие примеры, выстраивать научную составляющую лекции и просчитывать возможную реакцию слушателей. И это, пожалуй, самое главное умение, которое получают «школьники», — при рассказе о науке думать не только о том, что говоришь, но и о том, как это услышат и поймут. И еще — как незанудно и корректно отвечать на вопросы слушателей.

— Как попасть в Школу лекторов?

— Набор в Школу лекторов происходит два раза в год: весной и осенью. Необходимо заполнить анкету на сайте фонда «Эволюция» [1]. С одной стороны, на момент подачи заявки совсем не обязательно уже быть профессиональным популяризатором науки. С другой стороны, при заполнении заявки вас обязательно попросят предоставить видео одного из ваших выступлений.

Если ваши лекции никогда не записывались, то можно прочесть небольшую лекцию на камеру без слушателей. Но, конечно, лучше, если есть записи прочитанных где-то лекций, на которых видно, как вы взаимодействуете с аудиторией.

При наборе в Школу нет никаких строгих требований относительно вашей специализации: несмотря на растущее количество научно-популярных лекториев, проектов и журналов, они всё равно охватывают не столь большую аудиторию, если сравнивать с населением страны, и совершенно точно не охватывают все возможные темы. Очень может быть, что именно та тема, по которой вы читаете лекции, еще никак не освещена!

— Как проходит обучение в Школе лекторов?

На самом первом занятии собираются все студенты нового набора, знакомятся друг с другом и с преподавателями. Вас попросят подготовить короткую лекцию, буквально на 10– 15 минут, и прочесть ее перед всеми. На основании этой лекции преподаватели поймут, в каких направлениях с вами нужно работать.

После первого занятия в течение примерно трех месяцев вы будете индивидуально работать с преподавателями по скайпу и электронной почте. По окончании курса обучения проходит выпускной экзамен. Все студенты снова собираются вместе с преподавателями и читают друг другу короткие лекции. Это может быть как доработанная лекция, прочитанная на первом занятии, так и лекция на совершенно новую тему.

— Занятия в Школе проходят по жесткому расписанию?

— Вовсе нет. Жестко зафиксированы только две даты: первая встреча и выпускной экзамен. Кстати, выпускной экзамен довольно часто проводят в два дня, чтобы все успели прочесть свои лекции. Даты встреч назначают с помощью общего голосования, стараясь выбрать день, в который все смогут прийти.

Индивидуальные занятия проходят по персональному графику: вы сами договариваетесь с преподавателями об удобных дате, времени и формате встречи. Максимального результата обычно достигают те, кто занимается один-два раза в неделю.

— У меня нет опыта чтения лекций, но я очень хочу научиться! Могу ли я прийти в Школу лекторов?

— Если Вы уверены, что очень хотите выступать с научно-популярными лекциями, то, конечно, стоит подать заявку. Но не советуем торопиться. Для начала прочитайте лекцию друзьям или попробуйте свои силы на площадках, дружественно относящихся к молодым лекторам (например, в проекте «15×4», представленном во многих городах России и ближнего зарубежья). Тогда сможете понять, что мотивирует и вдохновляет Вас читать лекции. Кроме того, такую лекцию можно будет записать на видео и приложить к заявке на Школу лекторов.

— Сколько стоит обучение в Школе?

— Обучение в Школе бесплатно. Правда, если вы живете не в Москве, придется пару раз приехать на очные занятия за свой счет. Все расходы, связанные с оплатой труда преподавателей, размещением объявлений о наборе и так далее, оплачивает фонд «Эволюция».

— Я окончил Школу лекторов. Что дальше?

— После окончания Школы лекторов вы становитесь официальным выпускником Школы. В первую очередь это серьезный знак качества в мире популяризаторов науки. Ваша тема может показаться интересной разным площадкам и лекториям, и вас позовут прочесть лекцию. Во-вторых, фонд «Эволюция» поддерживает своих лекторов. Вы можете поехать читать лекцию вместе с более опытным лектором в какой-то другой город в рамках 2х Лекториев.

— Каких результатов уже добились выпускники Школы лекторов?

— Выпускники выступают с лекциями как в ходе обучения, так и после окончания Школы на разных площадках. Уже четверо выпускников Школы прочитали лекции в рамках 2х Лекториев, организованных фондом «Эволюция» (Олег Фея — в Челябинске, Полина Кривых — в Новосибирске, Ирина Симанова — в Калининграде, Максим Казарновский — в Кемерово).

Также выпускники школы читали лекции на таких площадках, как Science Slam, GeekPicnic, культурная платформа «Синхронизация», лекторий-антикафе «Кочерга», «Физтех-читалка», проект «15×4», музей «Живые системы», фестиваль «Ну… тоже наука».

— А что делать, если хочешь принять участие, но не являешься ни ученым, ни студентом?

— Можно поддержать организацию Школы финансово. Помимо общего сбора средств на проекты фонда «Эволюция» есть также целевой сбор. Если вы считаете Школу лекторов достойной целевого пожертвования — на сайте фонда в разделе «Программы» можно отправить адресное пожертвование [2].

Максим Казарновский, Полина Кривых

1. http://evolutionfund.ru/blog/2016-10/74

2. http://evolutionfund.ru/project/6

Просветительский фонд «Эволюция» был основан в 2015 году как ответ научно-образовательного сообщества на закрытие фонда «Династия». Фонд не осуществляет коммерческой деятельности и ставит перед собой задачу распространения на территории России научного знания, борьбы с мракобесием и лженаукой. У фонда много проектов по созданию интересных научно-популярных лекций, изданию книг, проведению мероприятий с участием известных популяризаторов в регионах, переводу значимой зарубежной научно-популярной литературы.

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