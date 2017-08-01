ТрВ №15 (234) за 2017 г.: Академическая семёрка

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 234 от 1 августа 2017 года в PDF

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Анонс номера

Академическая семёрка

Валерий Козлов и Клуб «1 июля» о выборах президента РАН — стр. 1, 14

Отдыхать нельзя работать

Ученые о своих трудовых каникулах — стр. 2–3

Поддержать математику

Алексей Сосинский о 20-летии Конкурса Августа Мёбиуса — стр. 4

Экономить на науке — экономить на будущем

Евгений Онищенко о том, как Минфин недодает денег фундаментальной науке, — стр. 5

Археологические раскопки Старой Руссы

Павел Колосницын о свежих находках летнего сезона — стр. 8

Звезды рождаются дольше

Дмитрий Вибе о загадке звезд post T Tau — стр. 9

Охота на «Синего кита»

Антропологи о мифах и реальности «групп смерти» подростков — стр. 10

Границы дозволенной солидарности

Александра Запольская о деле Дмитрия Богатова — стр. 11

Нормотворчество ФАНО

Галина Кривошеина о страсти чиновников к сopy&рaste. Часть 1 — стр. 12

Хочешь быть просветителем? Стань им!

Максим Казарновский и Полина Кривых о Школе лекторов Фонда «Эволюция» — стр. 16

Вместе мы — сила!

Борис Штерн об успешной кампании краудфандинга – стр. 16

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