О текущем этапе выборной кампании

25 июля 2017 года Клуб «1 июля» выступил с заявлением, связанным с грядущими выборами президента РАН.

Клуб «1 июля» приветствует решение руководства РФ о самостоятельном выборе президента РАН ее общим собранием и выражает уверенность, что все выдвинутые кандидаты, широко известные по своей работе на ответственных государственных должностях, будут допущены правительством РФ к тайному голосованию членов Академии. За триста лет служения Науке и Отечеству Российская академия наук заслужила доверие государства, а ее независимость и достоинство являются национальным достоянием.

Клуб считает принципиально важным, чтобы все кандидаты поддержали основополагающие принципы, которые должны лечь в основу работы нового руководства РАН и обеспечить выстраивание деловых и конструктивных отношений с руководством РФ:

РАН является одним из столпов и символов российского государства, гарантией ориентации его деятельности на прогресс и созидательное развитие. РАН должна работать в тесном контакте с высшим руководством страны и быть представлена на всех уровнях управления для выработки и осуществления научно обоснованных решений во всех областях государственной деятельности. Единая система институтов РАН должна быть сохранена, ФАНО и ВАК — переведены под прямое управление РАН, восстановлены нормальное взаимодействие с вузами и академическая аспирантура как важная ступень научной работы. Фундаментальная наука — направленная на изучение устройства мироздания и всегда становящаяся основой новых технологий, хотя и не всегда немедленно, — должна быть включена в число приоритетов научно-технологического развития страны. Она должна быть одной из главных составляющих работы РАН. Фундаментальная наука может развиваться только при гарантии академических свобод, обеспечивающих самостоятельный выбор учеными и научными коллективами направлений и методов исследования. Только таким образом можно совместить сохранение самобытной и конкурентоспособной науки и ее встраивание на достойных условиях в систему международного разделения научного труда. Действующие ученые должны быть максимально освобождены от бюрократической нагрузки; написание ими планов, заявок и отчетов — сведено к абсолютному минимуму, необходимому для получения дополнительной информации о работе, не содержащейся в открытых публикациях и общедоступных базах данных. В системе РАН должны быть обеспечены возможности кадрового роста и уважение ко всем участникам исследовательского процесса, от безусловных лидеров до вспомогательного персонала. Работа с молодежью и научной диаспорой должна осуществляться в интересах науки и научного образования, без дискриминационных ограничений и искусственных схем. В руководстве РАН должны быть представлены и наделены необходимыми полномочиями все значительные направления и научные школы. Деятельность руководящих органов РАН должна быть ориентирована на гармоничное развитие науки, научных коллективов и конкретных ученых, а не на обслуживание интересов отдельных группировок и кланов.

О программах кандидатов следует судить по тому, как они конкретизируют эти общие положения и какие механизмы предлагают для их практической реализации.

Клуб подчеркивает свою убежденность в том, что только совместная работа большинства кандидатов и их команд после выборов и определения конкретного победителя сможет привести к преодолению затянувшегося кризиса в развитии отечественной науки и образования, предотвратить надвигающееся господство серости, застой и деградацию.

1. www.1julyclub.org/node/167

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