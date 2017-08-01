Мегаграбли

Уважаемая редакция!

Меня всегда поражало наблюдаемое у некоторых коллег, прямо скажем, низкопоклонство перед Западом. И ладно бы просто перед Западом, но и перед теми нашими бывшими соотечественниками, которые обустроились на Западе. На мой взгляд, с подобной публикой нужно держать ухо востро, но некоторые видят в российской научной диаспоре чуть ли не свет в окошке и решение всех наших проблем.

А если разобраться, то, когда мы в самые тяжелые годы работали здесь, сохраняя нашу науку, они, помахав Родине рукой, свалили «туда» в поисках легкой жизни. И вот, когда ситуация здесь стала улучшаться, когда в науке стало больше денег, они, до той поры презрительно отзывавшиеся о нас (мол, науки в России не осталось), принялись нас учить, выступая в роли всезнающих менторов. Начали советовать руководству страны, как обустроить науку. И, конечно, рванули сюда за длинным рублем.

Приезжая как получатели мегагрантов, они получали огромные деньги — сотни тысяч рублей в месяц — и изображали из себя спасителей науки. А рядом, в соседних лабораториях и на соседних кафедрах, продолжали работать в десять раз меньше получающие российские доктора и профессора, чья самоотверженность спасла науку и образование, — теперь же они оказались людьми второго сорта в своей же стране.

Но за парадным фасадом успешной работы мегагрантников всегда скрывался душок наживы и рвачества: здесь эти мегагрантные деятели умудрялись получать еще больше, чем на Западе. До недавнего времени мы могли судить об этом только по разговорам, но теперь появилась и официальная информация о том, что не всё ладно, так сказать, в благородном мегагрантном семействе.

Минобрнауки потребовало от МИФИ вернуть 22,5 млн руб., выделенных на продление работ по одному из мегагрантов. Из того, что пишут газеты, можно сделать вывод: как только у вуза начались сложности с выделением софинансирования, мегагрантник тут же потерял интерес к делу и перестал прилетать в Россию. Чему тут удивляться? Это мы, истинные патриоты, могли за гроши тянуть лямку, а изнеженные господа из-за океана, конечно, не имеют ни малейшего желания вникать в сложности страны, проявлять выдержку и сознательность. Так что теперь, похоже, МИФИ придется вернуть 20 с лишним миллионов государству. Вместо научных и технологических успехов и достижений вуз, связавшись с эмигрантом, наступил на мегаграбли.

Вы, может быть, думаете, что только в области мегагрантов общение с бывшими соотечественниками создает нашей стране проблемы? Нет! Совсем недавно внимание наших сенаторов привлекла деятельность другого эмигранта, Александра Шусторовича.

Александр Шусторович, экс-бойфренд небезызвестной Ксюши Собчак, эмигрировал из СССР вместе с отцом в конце 1970-х. В начале девяностых, в период разброда и шатания, когда все старались ухватить то, что плохо лежит, и Александр нашел свою нишу: совместно с РАН была учреждена компания МАИК, которая стала прибирать к рукам российские научные журналы. В результате наши авторитетные академические журналы влачат жалкое существование, а структуры Шусторовича заламывают за подписку высокие цены, руководствуясь сиюминутной выгодой. Их не заботит, что диктуемые ими условия подписки не являются привлекательными, в результате чего мало кто за границей наши журналы читает.

Сенаторы решили обратиться в Генпрокуратуру и ФСБ, чтобы провести ревизию договоров об использовании интеллектуальной собственности РАН. Помимо обращения в соответствующие органы сенатский комитет по образованию и науке собирается проанализировать порядок издания журналов и установить прозрачные правила их распространения и финансирования.

Правильно, давно пора проверить МАИК и навести порядок! Но нужно увидеть картину во всей полноте. Один эмигрант наживается на издании наших научных журналов, способствуя их деградации, а другие представители диаспоры поливают наши некогда знаменитые журналы грязью и признают за ученых только тех, кто публикуется в американских журналах. Как хотите, коллеги, а это кажется мне частью американского заговора с целью уничтожения самобытной российской науки. И наша так называемая научная диаспора — это, похоже, типичная пятая колонна.

Ваш Иван Экономов

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