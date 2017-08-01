Мегаграбли
Уважаемая редакция!
Меня всегда поражало наблюдаемое у некоторых коллег, прямо скажем, низкопоклонство перед Западом. И ладно бы просто перед Западом, но и перед теми нашими бывшими соотечественниками, которые обустроились на Западе. На мой взгляд, с подобной публикой нужно держать ухо востро, но некоторые видят в российской научной диаспоре чуть ли не свет в окошке и решение всех наших проблем.
А если разобраться, то, когда мы в самые тяжелые годы работали здесь, сохраняя нашу науку, они, помахав Родине рукой, свалили «туда» в поисках легкой жизни. И вот, когда ситуация здесь стала улучшаться, когда в науке стало больше денег, они, до той поры презрительно отзывавшиеся о нас (мол, науки в России не осталось), принялись нас учить, выступая в роли всезнающих менторов. Начали советовать руководству страны, как обустроить науку. И, конечно, рванули сюда за длинным рублем.
Приезжая как получатели мегагрантов, они получали огромные деньги — сотни тысяч рублей в месяц — и изображали из себя спасителей науки. А рядом, в соседних лабораториях и на соседних кафедрах, продолжали работать в десять раз меньше получающие российские доктора и профессора, чья самоотверженность спасла науку и образование, — теперь же они оказались людьми второго сорта в своей же стране.
Но за парадным фасадом успешной работы мегагрантников всегда скрывался душок наживы и рвачества: здесь эти мегагрантные деятели умудрялись получать еще больше, чем на Западе. До недавнего времени мы могли судить об этом только по разговорам, но теперь появилась и официальная информация о том, что не всё ладно, так сказать, в благородном мегагрантном семействе.
Минобрнауки потребовало от МИФИ вернуть 22,5 млн руб., выделенных на продление работ по одному из мегагрантов. Из того, что пишут газеты, можно сделать вывод: как только у вуза начались сложности с выделением софинансирования, мегагрантник тут же потерял интерес к делу и перестал прилетать в Россию. Чему тут удивляться? Это мы, истинные патриоты, могли за гроши тянуть лямку, а изнеженные господа из-за океана, конечно, не имеют ни малейшего желания вникать в сложности страны, проявлять выдержку и сознательность. Так что теперь, похоже, МИФИ придется вернуть 20 с лишним миллионов государству. Вместо научных и технологических успехов и достижений вуз, связавшись с эмигрантом, наступил на мегаграбли.
Вы, может быть, думаете, что только в области мегагрантов общение с бывшими соотечественниками создает нашей стране проблемы? Нет! Совсем недавно внимание наших сенаторов привлекла деятельность другого эмигранта, Александра Шусторовича.
Александр Шусторович, экс-бойфренд небезызвестной Ксюши Собчак, эмигрировал из СССР вместе с отцом в конце 1970-х. В начале девяностых, в период разброда и шатания, когда все старались ухватить то, что плохо лежит, и Александр нашел свою нишу: совместно с РАН была учреждена компания МАИК, которая стала прибирать к рукам российские научные журналы. В результате наши авторитетные академические журналы влачат жалкое существование, а структуры Шусторовича заламывают за подписку высокие цены, руководствуясь сиюминутной выгодой. Их не заботит, что диктуемые ими условия подписки не являются привлекательными, в результате чего мало кто за границей наши журналы читает.
Сенаторы решили обратиться в Генпрокуратуру и ФСБ, чтобы провести ревизию договоров об использовании интеллектуальной собственности РАН. Помимо обращения в соответствующие органы сенатский комитет по образованию и науке собирается проанализировать порядок издания журналов и установить прозрачные правила их распространения и финансирования.
Правильно, давно пора проверить МАИК и навести порядок! Но нужно увидеть картину во всей полноте. Один эмигрант наживается на издании наших научных журналов, способствуя их деградации, а другие представители диаспоры поливают наши некогда знаменитые журналы грязью и признают за ученых только тех, кто публикуется в американских журналах. Как хотите, коллеги, а это кажется мне частью американского заговора с целью уничтожения самобытной российской науки. И наша так называемая научная диаспора — это, похоже, типичная пятая колонна.
Ваш Иван Экономов
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Метки: #234, Александр Шусторович, бюджет, генпрокуратура РФ, деньги, диаспора, Иван Экономов, МАИК, мегагранты, Минобрнауки, МИФИ, порядок, реэмиграция, российская наука, финансы, ФСБ
Американский заговор... Пятая колонна...
Минус один (некогда с интересом читаемый) автор.
Действительно раньше читали и хорошо представляете, что за «автор»? И раньше были солидарны с ним?
А И. Экономов не правнук ли известного государственного деятеля, статского советника К. Пруткова?
скорее двоюродный племянник ©
Как интересно. А ещё вчера за упоминание о пируэтах мегагрантников на данном сайте банили...
Какой бред... В особенности удивило про легкость и «сотни тысяч» рублей. Про легкость, вы бы, дорогой автор, покатались бы по миру и поделали науку не в расслабленных Российских условиях (типа мы вам не платим, а мы за это не работаем), а на западе. Язык бы не повернулся про «легкий путь» рассуждать. Как раз оставаться в России всегда было легким путем — не нужно ничего менять, язык учить не нужно, к чужой культуре привыкать не нужно. Да и защититься можно за 3 года, а не за 7-8 лет как штатах. Я уж молчу про практически полное отсутствие конкуренции в России в науке.
Про сотни тысяч рублей тоже насмешили. Профессора в РФ приезжают, как правило, из-за желания помочь. Средняя зарплата профессора в США существенно выше чем пара сотен тысяч рублей в месяц. И этих денег вполне хватает на жизнь.
А мне вот тоже смешно. Мегагрантникам, оказывается, нужно, чтобы им давали больше денег, больше любили, больше холили и лелеяли. И не смей при этом какое слово поперек сказать. Они же все как один КАК БЫ подвижники-бессеребренники. А ничего, что мегагрантники тоже причастны к уничтожению науки в России? Пусть в относительно меньшей степени, чем другие деятели, но все же? И не напрямую, конечно, а косвенно — выстраивая свои хлипкие оазисы за счет того, что научный ландшафт вокруг будет выжженной пустыней. Оазисы быстро исчезнут (без мощного денежного фонтана) — пустыня останется. Если они действительно приезжают в РФ только из-за желания помочь, то пусть остаются здесь работать, милости просим. Я уверен, что на должности главного или ведущего научного сотрудника они спокойно устроятся... с их-то списком публикаций в правильных (читай, буржуйских) журналах. Не хотите? Тогда не оскорбляйте работающих российских ученых. Чтобы вы так жили в таких «расслабленных» условиях.
Гуглить слово «сарказм» ;-)
Странная статья. В одну кучу свалили и МАИК — действительно малопонятная и непрозрачная организация — и мегагранты.
Хотя, конечно, и мегагранты — как всегда в России — вещь дикая.
Нет, в любой европейской стране существует программа по возвращению усрешных учёных из-за рубежа. Но есть огромная разница. Там деньги дают большие одноразовой на создание лаборатории, а спустя три года — или даже сразу — учёный получает постоянную позицию. Tenured / tenure track соответственно.
В России же приглашённый учёный сразу знает. Вот закончится мегагрант, и нафиг он в России никому больше не нужен. Спрашивается, ну кто в здравом уме и твёрдой памяти сюда поедет? Вариант один: забрать эти лихие бабки у сумасшедших русских и забыть как страшный сон.
Тем более что понятие «tenured» — когда ты получаешь хорошие деньги НЕЗАВИСИМО ни от чего до пенсии — здесь отсутствует в принципе.
Всё, работающие в России, живут как бездомные. Есть грант — есть деньги. Нет гранта — лапу сосёшь
В Америке это называется soft money.
Вариант для неудачников.
For losers only.
Ясно, что приличный учёный на это никогда не согласится.
А временщики они и есть временщики.
Alex, Вы правы на счёт временщиков. Проблема, однако, в том, что некоторые из этих временщиков, которые сами плюс ко всему и не выполняют условия контракта в отношении 4-х месяцев, пиарятся тут непрерывно.
Учат жизни, тому, как надо в ней по-умному устраиваться.
Как они из чистой любви «к отеческим гробам» раздваиваются тут и там...
И многие российские СМИ, предоставляя им свои страницы, затыкают рты их оппонентам, не позволяя даже в комментариях «сомневаться в ценности мегагрантовской» политики.
С этими мегагрантами изначально порочна сама идея — это чисто туземный стиль (в Саудовской Аравии, например, часто встречается), этакий культ карго. Для западных профессоров поучаствовать в таком — это что-то вроде сафари, ну и деньги никогда не лишние, потому еще анекдоты про обычаи туземцев травят... Самоочевидно, что развитие науки, когда речь идет о формировании полноценных исследовательских подразделений мирового уровня, делается совсем не так — тут нужны долговременные вложения на всех уровнях, начиная со школьного, увеличение престижа профессии, в том числе, и через доходы, формирование прозрачных конкурсных механизмов, заказ на серьезные НИР и много-много чего еще — годы планомерной работы и очень много денег...
Что же касается самой коллизии со сроками — так это почти везде было, не думаю, что хоть где-то профессор все положенные дни тут отсидел, да и само требование бредово, даже отдельно от бессмысленности самого проекта — ну вот какой смысл в век скайпа и всего подобного несчастному профессору отбывать трудодни?!
Денис, контракт содержал пункт о присутствии, его нарушили поголовно почти все мегагрантников. О каком обсуждении сути можно тут говорить.
Скажем, всем лекторам на Гордоновских конференциях выплачивается гонорар при выполнении вписанного в контракт условия о физическом присутствии в течении всей недели на конференции и доступности для контактов с ее молодыми участниками.
Что тут непонятного.
Георгий, я имел в виду не «понять и простить» (по факту, разумеется, так и будет), а изначальную бессмысленность самой затеи — даже если бы они вообще всё время на рабочем месте провели — ничего бы не изменилось в плане результатов...
Денис, пока рано судить, как будет «по факту».
Совсем нет никакой уверенности, что мегагрантников не прижмут. Массово. Или поштучно.
Или не заставят петь хором алиллуйя и хвалить новые инициативы, скажем МОН или ФАНО...
Как известно, кто платит — тот и заказывает.
И дело не в нарушении каких-то устных договоренностей.
Эти ребята нарушили контракты.
Им кто-то это позволил.
В любом бизнесе нарушение писанных контрактов выходит боком.
Ещё не вечер, подождём.
Мой прогноз — шустряг мегагрантников отловят и заставят плясать «польку бабочку».
Впервые Иван Экономов получил обратный эффект от своего саркастического стиля. И МАИК, и мегагранты весьма IMHO сомнительны в плане пользы для науки РФ. МАИК дерет три шкуры за доступ с статьям, гранты создают нездоровую атмосферу поляризации по доходам. Кстати, на западе с грантов, как правило, нельзя брать в зарплату, во всяком случае для заявителей. Нанять другого сотрудника на время гранта еще можно, но чтобы сам руководитель имел добавку к зарплате — дудки. На конференцию еще можно съездить, или там посетить нужную лабораторию, но не зарплатные. Согласны?
Проблема нездоровой поляризации по доходам возникает главным образом из-за чудовищной бедности абсолютного большинства сотрудников. Более или менее нормальная жизнь в крупных городах России начитается от 1000$ в месяц — человек может нормально питаться, откладывать какие-то минимальные накопления, возможно — платить ипотеку, если, например, родители помогли с первым взносом, и т.д. Если он получает этот свой килобакс, а более удачливый коллега из соседней лабы в полтора-два раза больше — это никого не заденет, да вообще всё равно, никакого дела нет до чужих денег...
Совсем другая история, когда один получает 300$ (между нищетой и бедностью, а сколько такого народа у нас?!), а более удачливый/изворотливый сосед с такой же квалификацией — все 1500$ — в пять раз — это уже совсем разные страты, разные миры. И социальная напряженность тут может быть очччччччччень сильной...
Coгласен. Более того тут вот пишут «„Валить или не валить“ — вопрос риторический. Умные люди понимают: это не свал. Это бегство из горящего дома.
РФ и сейчас — неприспособленная для жизни страна третьего мира. Однако часть мещански настроенных обывателей (из „небыдла“ — с быдлом-то давно все ясно, оно плоть от плоти Путинстана), „налепив быстро мягкий мирок“, отгородившись от мира диванными пуфиками и наплевав на политику, пытается изображать нормальную жизнь в заведомо ненормальной стране.» Продолжение цитаты ниже.
Я таки поясню подробнее, чтобы не быть окончательно неправильно понятым. Если «удачливый/изворотливый сосед с такой же квалификацией» получает свои 1500$ против моих 300$, то меня это, вообще говоря, мало заботит. На то он и более удачливый и изворотливый (это, знаете ли, тоже умение). Другое дело, когда этот сосед с неуместным апломбом и категоричностью начинает учить меня жизни, насмехаться надо мной, не считать меня за человека, а себя превозносить до небес. Именно так обстоят дела с мегагрантниками. Я не хочу всех стричь под одну гребенку и далек от мысли, что все мегагрантники такие. Но вот те, которые мне попадались (в том числе, на страницах «Троицкого варианта») — они какие-то неадекватные. Полагаю, что адекватные не выступают в СМИ с какой-то чушью, а спокойно работают без шума и пыли.
Как ни странно частично согласен с мистером Валерий. Настоящие ученые ни за какие деньги в рабский, жалкий путистан не поедут а те кто поедет вам самим не нужны. Ну и для сведения 1500$ это зарплата квалифицированного Американского ученого за несколько дней (отнюдь не за месяц).
Продолжение «Однако и этому симулякру благополучия скоро придет трындец.
Раскроем тему. Экономика России , как известно, построена на экспорте сырья, в первую очередь — нефти и газа. Зерно и вооружения приносят в бюджет крохи, о промышленности и IT лучше вообще не заикаться.
Все деньги, которые крутятся в сфере услуг — это те же пущенные в оборот нефтяные бабки. Не станет их — экономика сдуется, а налоговые поступления от торговли и т.д. сократятся в разы.
Т.е. стране остается молиться на то, что нефть будет добыта, да в приличных обьемах и без издержек, а дядя Сэм (Фриц, Жан...) ее купит целиком и полностью и по хорошей цене. Завал по любому из пунктов грозит России серьезными проблемами. А завал-то неизбежен. Причем скорый и многоступенчатый.
Первый пункт уже бабахнул. „Благодаря“ сланцу нефть с 2014 упала вдвое — со 100 до 50 баксов за баррель. Вдвое же, по странному стечению обстоятельств, упали и доходы бюджета РФ. От краха спасла только кубышка — за неполные 3 года Резервный фонд похудел на 75 млрд. долларов.
И существенно дороже нефть уже не станет — объём „сланцевой“ добычи можно нарастить в любой момент. А вот дешевле может стать сколько угодно. Благо технологии „нетрадиционной“ добычи тоже не стоят на месте и дешевеют.
Санкции. Вроде ясно. Если Пу еще повыпендривается (на что он мастак) — перекрыть Эрэфии кислород — дело техники. Дальше — позорная капитуляция или коллапс.
Альтернативная энергетика. Писец самый предсказуемый, капитальный и объёмный. Рэй Курцвейл предсказывает, что солнечная энергетика к 2028 году займет 100 процентов рынка. Но даже если все будет скромнее — и нескольких десятков процентов будет достаточно, чтобы обрушить цены на энергоносители. При наличии дешевой, экологичной, легкодоступной энергии ни вонючая черная жижа, ни взрывоопасный газ станут никому не нужны.
Последнее. Даже если Россия каким-то чудом проскочит мимо 4 предыдущих пунктов — запасы „дешевой“ нефти стремительно тают. По прогнозу специалистов, через 10 лет издержки при добыче существенно возрастут, а объёмы сократятся. Через 20 объёмы упадут настолько, что экспортировать будет нечего — все добытое будет уходить на внутреннее потребление.
После чего экономический коллапс будет неизбежен.
Хотя, 20 лет для такой ублюдочной и бездарной страны? -Не-е, сынок, это фантастика. Мой прогноз — от 2 до 12.» отсюда
pora-valit.livejournal.com. C этим согласен. Израиль.
Ну пока всё как раз наоборот.
Чем больше альтернативной энергетики — тем выше потребность в углеводородном топливе.
Каждый дополнительный мегаватт солнечной энергетики требует мегаватт традиционного топлива — просто по причине своего непостоянства.
Поэтому и растёт экспорт российского газа в Европу от рекорда к рекорду.
Но общая мысль правильна.
Углеводороды составляют 59% в объёме российского экспорта. Это действительно много и диверсификация тут не помешает.
Меня кстати порядком удивили данные по альтернативной энергетики в Европе. Буквально 10 лет назад её действительно не было. Примерно 12% общей генерации составляла гидроэнергетика, еще 2% всё остальное альтернативное. Но за какие то 10 лет ветрогенерация выросла в 3 раза, а солнечная — в 30. И в 2015 доля от генерации 28%, а это уже не смешно. Другое дело, что это происходит ТОЛЬКО в Европе, там еще и потребление электричества падает. Во всём остальном мире происходит рост потребления углеводородов, разве что в последние годы он слегка замедлился в Китае, что и привело к падению цен.
США вообще потребляет какое то чудовищное количество нефти , в 2 раза больше больше чем весь Китай с его миллиардным населением! Куда они её девают то? Я понимаю РФ или там Канада были бы лидерами по потреблению углеводородов на душу населения, у нас всё таки холодно, топить зимой надо. Но США?! Там же тепло и заводов нет! Куда они всё тратят...?
А насчёт газа — почти, но не совсем, так. Газ особенно хорошо подходит к альтернативной энергетике, потому что: 1)современные газовые электростанции «пиковые» — их можно быстро включить и быстро выключить; 2)газ сгорает намного чище угля или мазута — экологично ;3) немцы решили не только продвигать альтернативную энергетику, но и отказаться от атомных электростанций — логично что потребление углеводородов в таком случае вырастет.
Но вот падение цен на нефть тащит за собой и цену на газ, пока что они вполне себе конкуренты и ситуаций чтобы цены на нефть падали, а на газ росли пока как то не наблюдается. К тому же общее потребление углеводородов все таки существенно падает когда работает ветро и электрогенерация. Этим летом Германия несколько дней вообще не жгла ископаемого топлива для электрогенерации, с Данией такое случается регулярно.
Ну да. Альтернативная энергетика в Европе действительно выросла. При этом выросла и цена на электричество. В три раза за последние десять лет.
Красиво жить не запретишь.
Киселевщина какая-то причем с первых предложений. Вы уж определитесь, либо вы спасли науку в трудные годы, либо нет. Если спасли, зачем кого-то звать на мегагранты? Если нет, то никто бесплатно работать не будет. А дальше развитие сюжета под вывод: во всем виноват кто угодно кроме меня.
«Положим, и в голову мне не впадало» © спасать науку вашей страны или саму вашу страну в эти ваши «трудные годы». Кстате почему это у вас что ни год дак трудный? lol
Израиль Моисеевич, мы все тут на форуме верим в Вашу искренность больше, чем в искренность мегагрантников. Это им не даёт покоя идея что-то спасать в стране, о которой Вы так много и красочно пишете. Глухи они к Вашим тирадам.
Одно у Вас с ними общее: желание перманентно учить жизни окружающих.
При этом пока мегагрантникам в отличие от Вас удаётся это делать за чужой счёт.
В какой мере нарушение контрактов им сойдёт с рук, это покажет будущее, но Вы не можете их убедить пока «свалить окончательно».
Да, и Вам самому никак не удаётся «забыть, как кошмарный сон проклятое прошлое» и в полной мере «насладиться» плодами «демократии в стране нынешнего пребывания».
Болит, видать, душа за тех, кто остался жить в своём отечестве, каким бы оно ни было.
Советский Вы человек...
Страны Советов давно нет, а советчики такие, как Вы, остались.
От себя не убежишь.
Но глухи мегагрантников к Вашим советам.
За «легкую денюжку» они и рвались и будут рваться сюда. Рынок, однако, свободные нравы.
Совсем Вас не «уважают»...
Спасибо за интерес к моей скромной персоне. А теперь внимание вопрос. Сколько конкретно Лауреатов Нобелевской Премии или там профессоров Гарварда приехало в вашу страну уже более 17 лет «встающую с колен» под руководством великого, величайшего, cолнцеликого ...? В какой только позе ваша страна встает lol
Израиль Моисеевич, Вы не первый раз намекаете, что все мегагрантников это не крупные учёные, а всякая около научная шелупонь. Ну, с этим трудно согласиться.
Но это не имеет значения для обсуждаемой темы.
Контракты должны исполняться сторонами.
Пока у нас перед глазами одни Мегаграбли.
Отлично! Грамотный троллинг — это когда с ним вот прям хочется согласится!)
не, толсто