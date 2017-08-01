История (не)выполнения одного поручения, или Немного о том, как ловкость рук дает чиновникам возможность недодавать фундаментальной науке десятки миллиардов рублей

28 июня 2017 года на Суворовской площади, как уже писал ТрВ-Наука, состоялся организованный Профсоюзом работников РАН митинг, основным требованием которого было резкое увеличение финансирования науки. Собравшиеся потребовали от правительства выполнить Указ Президента России от 7 мая 2012 года № 599 и довести внутренние затраты на исследования и разработки до 1,77% ВВП, а также уже в 2018 году поднять финансирование фундаментальных исследований из федерального бюджета до 0,22% ВВП.

В настоящее время правительство официально лишь печально констатирует, что в 2015 году вместо 1,77% ВВП внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,13% ВВП. Неформально же невыполнение указа объясняется тяжелой финансово-экономической обстановкой.

Можно согласиться с тем, что в 2012 году будущее представлялось в существенно другом свете: никто и представить не мог ни резкого падения цен на нефть, ни западных санкций. Однако помимо майского указа вопроса финансирования науки — фундаментальной науки из средств федерального бюджета — касается еще один президентский документ, принятый в 2015 году, — Поручение Президента России Пр-1369, п. 2-б, от 14 июля 2015 года.

Оно гласит: «…обеспечить при формировании проектов федерального бюджета на 2016 год и последующие годы объем бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных научных исследований в процентном отношении к валовому внутреннему продукту на уровне 2015 года» [1]. Ответственным за выполнение поручения названо правительство России, срок выполнения — 15 августа 2015 года (далее — ежегодно).

Это поручение было принято уже в кризисной ситуации и носило защитный характер: оно должно было защитить фундаментальную науку от стремления Минфина урезать рас-ходы в условиях кризиса. Об этом на заседании Совета по науке и образованию при Президенте России 23 ноября 2016 года прямо сказал сам Владимир Путин:

«Следует сосредоточить повышенное внимание на развитии фундаментальной науки, нацелить ее на получение принципиально новых знаний, поиск ответов на так называемые большие вызовы завтрашнего дня. Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра — и допустить этого не можем» [2].

Должно быть

Казалось бы, всё предельно ясно: один и тот же процент ВВП должен выделяться на фундаментальные исследования из федерального бюджета каждый год начиная с 2016-го. Рассчитать объем планового показателя просто: в распоряжении автора поручения, Владимира Путина, в июле 2015 года, очевидно, не могло быть итоговых данных по финансированию фундаментальных исследований и объему ВВП за 2015 год.

Не могло быть таких данных по состоянию на 15 августа 2015 года и у ответственного исполнителя поручения, премьер-министра Дмитрия Медведева. Единственные официальные данные, имевшиеся на тот период, — это зафиксированные текущей версией закона о федеральном бюджете на 2015 год объем финансирования фундаментальной науки и прогнозный объем ВВП. Значения этих величин на момент издания поручения были определены Федеральным законом № 93-ФЗ от 20 апреля 2015 года и составляли 115,1 млрд руб. и 73 119,0 млрд руб. соответственно, что означает, что президент предписал тратить из федерального бюджета на фундаментальные исследования не менее 0,157% ВВП.

На самом деле, если быть корректными, даже больше: дело в том, что в 2015 году выделяемые на повышение оплаты труда научных сотрудников средства проходили не по статье «фундаментальные исследования», а по другой статье — «другие общегосударственные вопросы», тогда как в настоящее время они учитываются как расходы на фундаментальные исследования.

В 2015 году упомянутый выше закон предписывал израсходовать на эти цели 4,7 млрд руб. Поэтому нужно либо учесть эти деньги как расходы на фундаментальные исследования в 2015 году (и тогда объем бюджетных расходов на фундаментальные исследования бюджета должен составлять 0,164% ВВП), либо расходовать на фундаментальные исследования из бюджета 0,157% ВВП, а средства на повышение оплаты труда научных сотрудников выделять сверх этой суммы.

Реальная ситуация

Вроде бы всё просто, но наши чиновники слишком творческие люди, чтобы подходить к выполнению по-ставленных перед ними задач формально. Как обстоят дела с выполнением поручения президента, понятно из ответа Минфина на мой запрос:

«В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 14 июля 2015 года № Пр-1369 финансовое обеспечение фундаментальных исследований должно быть сохранено относительно ВВП на уровне 2015 года, составляющем 0,142 процента.

Объем ассигнований федерального бюджета на проведение фундаментальных исследований в текущем финансовом году, предусмотренный в Федеральном законе от 1 июля 2017 года № 157-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»“, составляет 118,7 млрд. рублей или 0,129 процента к уточнившемуся объему ВВП на 2017 год (92190,0 млрд. рублей).

С учетом пожертвования денежных средств Российскому научному фонду (далее — Фонд) от ОАО „Роснефтегаз“ в 2017 году на общую сумму 12,5 млрд рублей, из которых 4,5 млрд рублей уже получены Фондом, а оставшаяся сумма должна быть перечислена до 1 июля т. г., объем финансирования фундаментальных научных исследований составит 131,2 млрд рублей или 0,142 процента к прогнозному объему ВВП, что соответствует уровню 2015 г.».

Отметим, что готовившая ответ Минфина Светлана Гашкина, директор департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, использует ровно тот же способ вычисления планового показателя, что и я, понимая его как отношение запланированного текущей версией закона о федеральном бюджете объема расходов на фундаментальные исследования к прогнозируемому объему ВВП. Вот только цифры у нее получаются другие.

Первый трюк, используемый Минфином, — это добавление к бюджетным расходам на фундаментальную науку средств ОАО «Роснефтегаз», переданных Российскому научному фонду. Из текста поручения ясно, что речь идет только о бюджетных расходах.

Второй трюк — это манипуляции с объемом ВВП. Россия перешла на новую методику вычисления объема ВВП (Систему национальных счетов — 2008), использование которой приводит к увеличению объема ВВП по сравнению со старой методикой (Системой национальных счетов — 1993) при тех же значениях экономических показателей. Очевидно, использование пересчитанного в последующие годы объема ВВП 2015 года является жульничеством: ни у президента Путина в июле 2015 года, ни у премьера Медведева в августе того же года машины времени не было.

Эти нехитрые трюки позволили Минфину занизить бюджетное финансирование фундаментальных исследований по сравнению с требуемым президентом как минимум на 26 млрд руб. (если считать исходя из минимального значения планового показателя — 0,157% ВВП).

Что делать?

Можно и нужно указывать Минфину на некорректность такого поведения, но бороться нужно за гораздо более серьезное увеличение финансирования науки. Активные действия Профсоюза работников РАН — митинг, публикации в СМИ, обращения в раз-личные органы власти, — по неофициальной информации, уже привели к значительному увеличению обсуждаемого в ходе бюджетного процесса объема расходов на фундаментальные исследования по сравнению с планировавшимся ранее.

Вопрос пока еще не решен окончательно, поэтому полезно поддержать высказанные на митинге Профсоюза работников РАН 28 июня 2017 года требования, касающиеся увеличения финансирования науки, в том числе фундаментальных исследований. Это можно сделать, направив хотя бы краткое обращение президенту России через его официальный сайт [3]. Придется набивать текст руками (скопировать из файла не получится), в ответ придет отписка, но это не важно — это тот случай, когда каждый голос имеет значение.

Евгений Онищенко,

физик (ФИАН), член ЦС Профсоюза работников РАН

1. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/50006

2. http://kremlin.ru/events/president/news/53313

3. http://letters.kremlin.ru/

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