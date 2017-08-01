ИНИОН выселяют на улицу

Всё началось в минувший четверг, 27 июля 2017 года. Утром, когда мы пришли на работу, в здании неожиданно появились какие-то рабочие и начали срочно отдирать пол: сначала линолеум, который почему-то был положен поверх паркета, а затем и сам паркет. В пятницу странный «ремонт» продолжился, причем рабочие в этот день работали уже в респираторах, поскольку пыль стояла столбом. У сотрудников ИНИОНа, как несложно догадаться, респираторов нет.

На этом, однако, чудеса не кончились. Около часа дня четверга на имя нашего врио директора И. В. Зайцева поступила бумага с требованием «в кратчайшие сроки (7 рабочих дней) освободить занимаемые ФГБУН ИНИОН РАН помещения». Документ, составлявшийся явно в спешке, судя по многочисленным опечаткам, подписан директором ФГУП «Управление служебными зданиями» (УСЗ) А. М. Павловым.

УСЗ, как и наш институт, подведомственно ФАНО; именно в его управлении находится здание бывшей Академии сельскохозяйственных наук по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 15, к. 2, в котором сейчас размещается ИНИОН. Казалось бы, задача этого предприятия состоит в том, чтобы обеспечить нам достойные условия для работы, однако вместо этого г-н Павлов уже неоднократно пытался выдавить нас из здания. Пока ему удалось отобрать у нас только цокольный этаж, на котором с начала года располагаются стоматологическая клиника, кальянная и лакокрасочный магазин.

Подразделения бывшей Сельхозакадемии буквально в нынешнем июле переехали в главное здание РАН на площади Гагарина. Теперь, похоже, настала наша очередь, с той только разницей, что никаких вариантов для переезда нам до сих пор не предложили: институт выселяют в буквальном смысле на улицу.

Необходимость таких действий мотивируется тем, что здание якобы находится в неудовлетворительном состоянии и требует срочного ремонта, однако никакие экспертизы руководству ИНИОНа не предъявлялись. Более того, совсем недавно А. М. Павлов подписал с институтом договор об аренде помещений до 31 декабря сего года, невзирая на «аварийное состояние» здания; теперь нам почему-то предлагается расторгнуть этот договор. Что касается коммерческих организаций, размещенных на цокольном этаже, то они, по нашей информации, никаких предписаний о немедленном выселении не получали.

Вызывает удивление также то обстоятельство, что столь радикальные требования исходят не от ФАНО, а от подчиненного ему хозяйственного предприятия. От самого ФАНО институт в четверг так и не получил никаких официальных разъяснений.

Пока ближайший план состоит в том, чтобы провести во вторник, 1 августа, общее собрание трудового коллектива и действовать исходя из той информации, которая к этому моменту будет в нашем распоряжении. Никаких мероприятий по подготовке к переезду решено не проводить: мы убеждены, что УСЗ не имеет права выселять нас без официального решения ФАНО. К тому же потеря здания на Кржижановского будет означать фактическую ликвидацию института; у нас есть другие помещения, но разместить в них даже администрацию не представляется возможным. Между тем, как стало известно из разговоров с рабочими, разборка пола в ближайшее время начнется не только в коридорах, как сейчас, но и в комнатах; работа института в этом случае будет окончательно парализована.

Михаил Минц,

канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ИНИОН РАН

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