Хомо книгус

Лето в «Альпине нон-фикшн» проходит более чем бодро. Впрочем, как и все другие времена года. В июне нас очень порадовало то, что в длинный список премии «Просветитель» вошли четыре книги нашего издательства, в том числе: «Ученые скрывают? Мифы XXI века» Александра Соколова (вышедшая в самом начале лета и уже допечатанная дополнительным 4000-м тиражом), «Конструирование языков» Александра Пиперски, дополненное и обновленное издание знаменитой «Самой главной молекулы» Максима Франк-Каменецкого.

В список вошел и манускрипт «Изобретено в России. История русской изобретательской мысли от Петра I до Николая II» Тима Скоренко (этот энциклопедически мощный труд, объемом больше 500 страниц и при этом большого формата, выйдет в конце августа). Такие события, конечно, мотивируют всех нас в издательстве. Здорово, когда твои книги оценивают профессионалы.

В начале июня прошло важное для популяризации науки событие «Ученые против мифов — 4», организованное порталом «Антропогенез.ру». Издательство выступило партнером конференции, а мне даже удалось выступить с небольшой лекцией про рынок научно-популярной литературы в России (позже я прочитал подобную же на Летней школе «Русского репортера»). Отлично для издательства прошла книжная ярмарка на Красной площади: продажи книг были неожиданно высокими, организация лучше, чем в прошлом году, а лекции наших авторов собирали массу народа (даже несмотря на переменчивую погоду).

В отличие от многих других издательств, мы обычно не придерживаем важные новинки до «высокого сезона». Да, летом покупательская активность снижается, но, тем не менее, у качественных книжек появляется больше шансов быть замеченными. В июне-июле мы выпустили несколько хороших научно-популярных книг.

Темы самые разные — от палеонтологии и истории до математики и экологии. «Хроники тираннозавра: Биология и эволюция самого известного хищника в мире» британского палеонтолога Дэвида Хоуна — единственная современная книга о биологии динозавров на русском языке для взрослых. Она непроста, местами избыточно подробна, но читатель у таких текстов, несомненно, есть. «Игра случая: математика и мифология совпадения» Джозефа Мазура понравится не только любителям математики, но и тем, кто хочет разобраться в случайностях и совпадениях в нашей жизни.

Очередная книга об искусственном интеллекте и роботах — «Homo Roboticus? Люди и машины в поисках взаимопонимания» лауреата Пулитцеровской премии Джона Маркоффа. Основная тема книги — двойственность и парадоксальность деятельности разработчиков ИИ, которые то расширяют возможности человека, то заменяют их разработанными программами. Важная, хотя многим она придется не по вкусу, книга «Будущее Земли: Наша планета в борьбе за жизнь» Эдварда Уилсона, профессора Гарвардского университета, академика Национальной академии наук США, дважды лауреата Пулитцеровской премии, биолога, основателя социобиологии и самого известного специалиста по муравьям, открывшего более 300 новых видов.

Рассматривая человека как инвазивный вид, Уилсон приводит массу конкретных примеров губительного воздействия нашего вида на биоразнообразие Земли. Говоря о грядущей катастрофе, автор предлагает радикальное решение — вернуть природе половину Земли. Недавно вышел прекрасный исторический труд «Византия: История исчезнувшей империи» профессора Лондонского университета Джонатана Харриса. Уверен, что эту блестящую работу оценят многие.

На днях вышло переиздание «Параллельных миров» Митио Каку. Книга выходила несколько лет назад в России (не у нас), но во время работы над ней мы были сильно удивлены тем, что из первого издания на русском исчезли целые куски текста, которые, видимо, показались издателям слишком сложными или неважными для российского читателя. Ошибка исправлена. Наше издание — полное.

Если говорить о переизданиях важных работ, которые уже давно нигде невозможно найти, то в начале осени у нас выйдут обновленные и существенно переработанные книги Светланы Бурлак «Происхождение языка» и «Апология математики» Владимира Андреевича Успенского (личное общение с которым по-хорошему потрясло меня). И да, уже скоро — давно исчезнувший с книжных полок магазинов «Контакт» Карла Сагана. Несмотря на лето, наши авторы активно выступают с лекциями на различных летних школах, в книжных магазинах (например, в лектории МДК на Арбате) и на мероприятиях в городе. Работа в издательстве кипит, из типографии мы ждем «Антикитерский механизм: Самое загадочное изобретение Античности» Джо Мерчанта. Это удивительный механизм, датируемый приблизительно 100 годом до н. э., который использовался для расчета движения небесных тел и прогнозирования астрономических событий.

До конца лета появится уникальная книга профессора Йельского университета Дэвида Берковичи «Происхождение всего», где автор всего на 200 (!) страницах изложил все актуальные теории современной науки: от Большого взрыва до возникновения человеческих цивилизаций. Причем удалось ему это без опасного упрощения и примитивизма. Это прекрасный научно-популярный труд очень высокого качества.

Конечно, мы не могли пропустить грядущее столетие Октябрьской революции. В конце августа выйдет «Историческая неизбежность? Ключевые события Русской революции» под редакцией Тони Брентона, бывшего посла Великобритании в России. Этот проект реализован крупнейшими британскими и американскими историками — Домиником Ливеном, Ричардом Пайпсом, Орландо Файджесом, Ричардом Саква… Одна из глав написана российским популяризатором истории Эдвардом Радзинским.

Авторы подробно рассматривают поворотные моменты русской революции и оценивают возможность (или невозможность) альтернативного развития событий. Это не «альтернативная история» Фоменко или Задорнова, это интереснейший анализ от действительно авторитетных ученых. Кроме собственно исторического контекста книги авторы не обошли вниманием важный вопрос: что будет с Россией в XXI веке, обречена ли она на авторитаризм?

Павел Подкосов,

генеральный директор издательства

«Альпина нон-фикшн»

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