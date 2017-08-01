Краудфандинг для ТрВ-Наука успешно завершен

С 7 июня по 30 июля собрано 730 тыс. руб. при заявленных 500 тысячах.

Огромное спасибо всем, кто поддержал наше издание!

Вы помогли выполнить программу-максимум: собрать не просто заявленную сумму, которая из осторожности была выставлена ниже реальной потребности, а в полтора раза больше — то, о чем мы робко мечтали. Благодаря вам следующий финансовый год для газеты будет легче предыдущего. Теперь мы можем не только «ослабить пояса», но и открыть некоторые новые проекты, о которых скажем позже.

Статистика: количество пожертвований — 251, средний взнос — 2,9 тыс. руб. Средний темп — 13,8 тыс. руб. в день.

Самый популярный лот — книги с автографами: оплачено 59 штук. Штук 20 уже выслано, остальные будут отправлены в течение десяти дней, по мере того как соберем автографы.

Значительную часть сбора, 300 тыс. руб., составили крупные дотации — от 50 тыс. Примечательно, что оплачены два лота в 75 тыс. «Анонимный лот без награды как подтверждение традиции бескорыстного меценатства в России», что очень радует. Мы были уверены, что это сработает, но на два никак не рассчитывали. Огромное спасибо анонимным меценатам! Такие люди помогают взглянуть в наше будущее с меньшим пессимизмом. Кстати, эти анонимные пожертвования вызвали удивленно-радостный резонанс в соцсетях, что тоже очень важно.

Подавляющее большинство не может позволить себе таких пожертвований. Мы благодарны любому: для кого-то и пятьсот рублей — ощутимая жертва.

Еще раз огромное спасибо всем, составившим число 251, всем, кто откликнулся, не пожалел, не поленился. Так, помогая друг другу, мы постепенно становимся настоящим обществом.

Борис Штерн

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи