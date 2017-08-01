Археологические сокровища Старой Руссы

Старая Русса (до XVI века — Руса) расположена к югу от озера Ильмень в современной Новгородской области. Основанная на рубеже X и XI веков, она долгое время была вторым по величине городом Новгородской земли. Сейчас Старая Русса, помимо прочего, является важнейшим и интереснейшим археологическим памятником. Его исследованием занимается Старорусская археологическая экспедиция Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (НовГУ) под руководством Е. В. Тороповой. В этом году археологи работают в двух направлениях.

Первое — продолжение планомерных исследований на Пятницком раскопе, которые ведутся с 2002 года и проходят при поддержке отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ (проект 17-01-18035е). Раскоп расположен в историческом центре города, поблизости от минеральных источников, на территории исторического ядра Русы. Общая мощность отложившегося в XI–XX веках культурного слоя на этом участке достигает 6 м. В нем, как и, в частности, в слое Великого Новгорода, прекрасно сохраняется органика: дерево, кожа, кость, ткань и т. д.

Остатки сооружений позволяют восстановить планировку усадьбы, попавшей в пределы раскопа, а множество артефактов рассказывают о материальной культуре средневекового города.

В сезоне-2017 раскопки идут в слоях первой половины — середины XIV века. Изучаемая усадьба имеет нетипичную для того времени планировку: жилые и производственные помещения располагаются по периметру, а в центральной части фиксируются многочисленные настилы.

Количество находок исчисляется сотнями. Это кожаная обувь, керамическая и деревянная посуда, орудия труда, предметы быта, ювелирные украшения и многое другое. Наиболее яркие из находок этого сезона — берестяная грамота и костяные печати.

Грамота представляет собой обрывок документа, от которого сохранились три строки, при этом целиком — одна, средняя. От верхней уцелели только две буквы, а от нижней — примерно половина. Текст сообщает о некотором сроке или промежутке времени, измеряемом от Ильина дня (20 июля по юлианскому календарю) до Великого дня — Пасхи. Информации, казалось бы, не много, но важно упоминание церковных праздников в переписке или документе, пополнившее лингвистическую, грамматическую, палеографическую и прочие научные копилки.

Не менее важна находка в слое XIV века сразу трех прикладных печатей для оттисков на воске. По форме они напоминают пешки с отверстиями для подвешивания на шнурке. Но на «подошве» вырезаны изображения. На одной изображена антропоморфная фигура: то ли ангел с крыльями, то ли человек, держащий что-то в руках.

На второй вырезан некий зверь. Подобные изображения встречаются на ювелирных украшениях XIV–XV веков, а на излете независимости «лютый зверь» изображался на свинцовых печатях Великого Новгорода.

Второе направление исследований — спасательные археологические работы в ходе масштабной реконструкции Соборной площади и благоустройства центральных улиц Старой Руссы.

Соборная площадь, до революции носившая название Торговая, появилась довольно поздно, в конце XVIII века, после екатерининской перепланировки, в результате которой центр города был перенесен. На протяжении двухсот лет здесь располагались торговые ряды и Гостиный двор, остатки которого были также найдены в ходе исследований. Неудивительно, что среди находок много монет и торговых пломб XVIII — нач. XX века. Раскопки показали, что до появления площади, в XV — первой половине XVIII века, здесь располагались усадьбы и мощенные деревом улицы. В связи с тем что культурный слой сохраняет органику, найдено немало предметов из кожи и дерева. Особенно много кожаной обуви. Среди ярких находок — вислая свинцовая печать владычного наместника, перламутровый нательный крест XVI века (ближайший аналог которого найден в Латвии, среди останков русского воина, погибшего при осаде замка Цесис в Ливонскую войну), наконечник копья XVII–XVIII веков, ювелирные украшения и многое другое.

Одна из находок — свистулька из слоев XVII–XVIII веков — уже успела стать знаменитой, но слава эта во многом случайна. Выкладывая фотографию в блоге и в группе «ВКонтакте», археологи пошутили, назвав ее динозавром. Журналисты это подхватили, и уже через сутки «динозавр из Старой Руссы» был известен всей России. На самом деле свистулька с мелодическим звуком, скорее всего, представляет собой стилизованное изображение горлицы.

Несмотря на обилие находок, сезон еще не закончен и принесет немало открытий, за которыми можно следить в группе «Старорусская археологическая экспедиция НовГУ» (https://vk.com/club66375) или блоге http://starcheolog.livejournal.com.

Информация об этих и других находках Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого доступна в рамках интернет-проекта «Древности Новгородской земли: электронная база данных археологических находок» (www.novsu.ru/archeology).

Павел Колосницын,

науч. сотр. отдела изучения проблем археологии Новгородской

земли при НОЦ ИГУМ НовГУ, зав. музеем археологии НовГУ,

автор блога об археологии starcheolog

в «Живом журнале»

Фото А. Баринова

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