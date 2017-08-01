Академическая семёрка

Кажется, в тот день не было более счастливого человека, чем и.о. президента РАН Валерий Козлов. И поводы для радости были вескими: последний день перед отпуском, еще пара месяцев — и он перестанет руководить Академией наук, а самое главное — бывшему директору МИАН удалось отбиться от горячих уговоров коллег стать кандидатом в главы РАН. 25 июля 2017 года, в день завершения выдвижения кандидатов, в Президиуме РАН Валерий Васильевич представил журналистам список из семи претендентов на главный академический пост в стране.

Он рассказал, что расширенные заседания бюро тематических отделений и заседания президиумов региональных отделений проходили с 24 апреля по 20 июля 2017 года. После всех обсуждений и голосований, а также выдвижения каждой из кандидатур не менее чем 50 членкорами и академиками на пост главы Академии наук выдвинуты семь академиков РАН (в алфавитном порядке):

Евгений Каблов (гендиректор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ)), выдвинутый бюро Отделения химии и наук о материалах РАН, а также 133 членами РАН (1952 г. р., 65 лет);

Геннадий Красников (гендиректор AO «НИИ молекулярной электроники», председатель совета директоров ПАО «Микрон»), выдвинутый бюро Отделения общественных наук РАН, президиумами Дальневосточного и Сибирского отделений РАН, а также 122 членами РАН (1958 г. р., 59 лет);

Роберт Нигматулин (научный руководитель Института океанологии РАН), выдвинутый 129 членами РАН (1940 г. р., 77 лет);

Владислав Панченко (научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, председатель совета РФФИ), выдвинутый бюро трех отделений: нанотехнологий и информационных технологий, историко-филологических наук, глобальных проблем и международных отношений РАН, а также 153 членами РАН (1947 г. р., 70 лет);

Александр Сергеев (директор Института прикладной физики РАН), выдвинутый бюро трех отделений: физических наук, биологических наук и энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, президиумом Уральского отделения РАН, а также 238 членами РАН (1955 г. р., 61 год);

Алексей Хохлов (проректор МГУ, зав. лабораторией физической химии полимеров Института элементоорганических соединений РАН), выдвинутый 96 членами РАН (1954 г. р., 63 года);

Валерий Черешнев (директор Института иммунологии и физиологии УрОРАН), выдвинутый бюро Отделения физиологических наук РАН, а также 78 членами РАН (1944 г. р., 72 года).

Получается, что подписи в поддержку кандидатов поставила почти тысяча членов Академии наук. Из 13 отделений (по областям наук) со своей позицией определились 9, а из трех региональных — все. Пока не ясна позиция медицинского и сельскохозяйственного отделений, а также за кого будут голосовать математики и представители наук о Земле. Впрочем, позиция бюро отделений не означает, что все члены этих отделений поддержат тех, за кого высказалось руководство. Об этом говорят хотя бы горячие дебаты на заседании бюро Отделения историко-филологических наук, где итог голосования за Владислава Панченко был 11:5 в его пользу.

25 июля, в день, когда проходила пресс-конференция, Совет Федерации утвердил проект Федерального закона № 193608-7 с поправками в 253-ФЗ «О Российской академии наук…» [1], одобренный 20 июля Госдумой в третьем чтении. 29 июля законопроект подписал Владимир Путин.

Поправки в закон о РАН предусматривают избрание главы Академии наук простым большинством (более 50%), а не двумя третями голосов, как раньше. До Общего собрания 25–27 сентября все кандидаты должны будут пройти согласование в правительстве РФ. Такая процедура «одобрямс — не одобрямс» пройдет в современной истории РАН впервые. После проведенных в верхах консультаций Валерий Козлов не исключил, что в правительстве РФ могут одобрить всех.

Впрочем, если правительство одобрит только одного кандидата либо ни одного или на Общем собрании ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, или случится такое, что все кандидаты снимутся с выборов до момента голосования, то в течение шести месяцев будут проведены новые выборы. Это же произойдет в случае, если выбранный после такой сложной процедуры выдвижения, согласования и голосования Академией академик не будет утвержден президентом РФ. Тогда на период до проведения повторных выборов Владимир Путин назначит исполняющим обязанности главы РАН одного из академиков РАН, которого предложит правительство страны.

В сентябре (скорее всего, в московском Доме ученых) пройдут выступления кандидатов перед академической общественностью. Программы кандидатов будут опубликованы в Интернете, в частности на сайте РАН. «А почему Вы отказались? Ведь Ваша кандидатура объединила бы многих», — спросила я у Валерия Васильевича в кулуарах. Он засмеялся и, сверкнув хитрым глазом, сказал: «Но ведь тогда бы не было такой интриги!» «Я была уверена, что Вас уговорят. Как Вам удалось выстоять?» — «Зато больше уважать будут». Знающие люди говорят, что Козлов хочет сосредоточиться на более подходящей ему работе академика-секретаря Отделения математических наук. После смерти академика Л. Д. Фаддеева в феврале 2017 года эта позиция остается вакантной.

На пресс-конференции звучали опасения, что на Общем собрании не соберется кворум (ходят разговоры о неких «темных силах», работающих над этим). Но Валерий Козлов выразил уверенность, что всё будет хорошо и выборы пройдут успешно. Впрочем, до дня голосования еще несколько недель, и я не удивлюсь, если кто-то из участников снимет свою кандидатуру (опять же ходят слухи о возможном снятии одного из академиков).

На данный момент потенциальными лидерами (судя по числу поддержавших их отделений и академиков) являются Геннадий Красников, Владислав Панченко и Александр Сергеев. В любой интриге интересней всего момент, когда к финишу устремляются сразу несколько сильных участников, и победитель выявляется в честной борьбе, в ходе финального спурта.

Станет ли голосование на Общем собрании таким зрелищным финалом, а не игрой в поддавки со снятием сильных до начала забега, покажет время. «Среди выдвинутых людей есть кандидатуры заведомо непроходные… Для чего они участвуют в выборах, понимая, что не имеют шансов?» — спросили коллеги из «Поиска». Валерий Козлов сказал, что ответа на этот вопрос у него нет: «Согласие на выдвижение связывается с анализом ситуации, насколько реально быть избранным, а еще больше — что можно будет сделать за пять лет… Да, у наших кандидатов неравные шансы. И на самом деле, если исходить из таких, реалистических соображений, уже на самом деле известно, кто будет избран, — смеясь, заметил и.о. главы РАН. С этими словами он обратил взор в потолок, намекая на некий роковой ход событий. — Но мы сейчас про это не знаем» (см. 38-ю минуту видеозаписи [2]).

В одном академик Козлов призывает нас быть уверенными: голоса на выборах подсчитают честно.

Наталия Демина

1. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=193608-7

2. Видеозапись пресс-конференции В. В. Козлова от 25 июля 2017 года см. www.youtube.com/watch?v=w31G0uIqEMU

PDF-версия коллажа (Геннадий Красников, Валерий Черешнев, Евгений Каблов, Владислав Панченко, Алексей Хохлов, Александр Сергеев, Роберт Нигматулин)

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