Революционный шаг Евросоюза: размещение в открытом доступе всех результатов научных исследований

Евросоюз уже в течение четырех лет вынашивает планы трансформации существующей подписной журнальной системы в систему журналов открытого доступа. Полный переход планируется осуществить к 2020 году.

В этой связи 28 января 2015 года Цифровая библиотека Общества Макса Планка, учредитель Берлинской декларации по открытому доступу к научному и гуманитарному знаниям (2003), опубликовала свой White Paper по необходимости крупномасштабной трансформации подписной журнальной бизнес-модели в более дешевую бизнес-модель открытого доступа. В докладе приведены замечательные слова президента Общества Макса Планка Петера Грусса (Peter Gruss), сказанные им в 2013 году по случаю десятилетия запуска Берлинской декларации: «Вместо черного ящика вычисления подписной цены нам нужны модели, основанные на реальных публикационных затратах, отличающиеся прозрачностью и устойчивостью. Денежные средства от существующих подписных бюджетов должны быть переданы в публикационные бюджеты, из которых авторы публикаций могут быть профинансированы через открытый доступ». Этой идее посвящен весь доклад. Вначале приведены оценки затрат на одну статью для глобального рынка подписных журналов (табл. 1).

Глобальные расходы на журнальные подписки 7,6 млрд евро Общее количество статей, индексированных в Web of Science 1,5 млн Средние затраты на одну статью 5 тыс. евро Общее количество статей 2,0 млн Средние затраты на одну статью 3,8 тыс. евро

Таблица 1. Два варианта примерных затрат на одну статью в подписном журнале (2014)

Из расчетов делается вывод, что в текущей библиотечной системе средние затраты на одну статью варьируют от 3,8 до 5 тыс. евро. Все дальнейшие вычисления сосредоточены на том, чтобы показать, что затраты на публикацию одной статьи в открытом доступе намного меньше средних затрат на одну статью в подписном журнале. Здесь используется термин article processing charges (APC), который в условиях публикации статей в открытом доступе сводится к затратам на переписку с авторами, организацию процесса рецензирования и размещения статей в открытом доступе. Показано, что средние значения АРС для журналов, поддержанных Обществом Макса Планка, составляют 1258 евро; для журналов, поддержанных DFG (Немецким исследовательским фондом), — 1239 евро; для журналов, поддержанных FWF (Австрийским научным фондом), — 1393 евро; для журналов, поддержанных SCOAP3 Консорциумом, — 1100 евро; для журналов, поддержанных Welcome Trust, — 1686 евро (для гибридных статей — 2495 евро). Расчеты в White Paper проделаны для 2013–2014 годов.

Из этих расчетов видно, что средние затраты на публикацию одной статьи в открытом доступе значительно ниже, чем такие же затраты в подписном журнале. Далее проделаны расчеты на национальном уровне для Германии, Великобритании и Франции, которые мы свели в таблице 2.

В этих расчетах средние затраты на публикацию одной статьи в открытом доступе были взяты на уровне 2000 евро, что является, как мы видим из предыдущих институциональных расчетов, завышенной оценкой. Здесь также из всего объема публикаций Web of Science были вычленены статьи, соответствующие корреспондирующим авторам конкретной страны. Такие статьи составляли приблизительно 65–70% от общего количества публикаций по стране (например, для Германии общее количество публикаций было равно 103 тыс.).

Расчетные значения годовых затрат на публикацию статей в открытом доступе были сопоставлены со средними годовыми затратами на подписку журналов (табл. 2). В результате делается вывод, что полный переход от подписной системы к системе публикаций в открытом доступе будет происходить для ведущих стран ЕС без каких-либо финансовых рисков. Это и есть главный вывод White Paper.

Страна Публикации Web of Science, тыс. Средние годовые затраты на публикацию статей в открытом доступе, млн евро Средние годовые затраты на подписку журналов, млн евро Германия 70 140 200 Великобритания 72 144 218–260 (разные оценки) Франция 46 92 120

Таблица 2. Средние годовые затраты на публикацию статей в открытом доступе (2013)

8–9 декабря 2015 года на XII Берлинской конференции открытого доступа, которая ведет отсчет от запуска Берлинской декларации, был обсужден и принят документ под названием Expression of Interest, для которого в следующем году была разработана дорожная карта (ОА 2020 Road Map, последняя редакция — 22 августа 2016 года). В ней изложены рекомендации, а также национальные и институциональные планы по такой трансформации для Норвегии, Австрии, Швеции, Великобритании, Европейской ассоциации университетов и др. Очень показательно здесь заявление Лиги европейских исследовательских университетов (LERU), приуроченное ко времени голландского президентства в ЕС 2016 года, под ярким названием «Рождество закончилось. Денежные фонды должны идти к исследованиям, а не к издателям» (октябрь 2015 года).

В этой дорожной карте отмечено, что вышеуказанная трансформация должна начаться с библиотек, которые обязаны осознать свою новую роль в условиях открытого доступа, реорганизовав под его нужды свою работу и денежные потоки. В заключительной части дорожной карты сформулированы пять ключевых областей деятельности: Framework, Analysis, Re-organization, Negotiation, Sharing. Здесь только отметим, что первая область деятельности касается идентификации и создания национальных контактных точек, а последняя — создания их глобальной сети.

Вышеуказанная концепция перехода в 2020 году от подписных журналов к ОА-журналам была реализована в виде ОА 2020 Initiative, которую на момент проведения XIII Берлинской конференции открытого доступа (21–22 марта 2017 года) подписали 82 организации из числа подписантов Берлинской декларации (всего более 560 подписантов этой декларации).

Эта инициатива была поддержана Еврокомиссией. 13 марта 2017 года ее генеральный директор по исследованиям и разработкам Роберт-Ян Смитс (Robert-Jan Smits) подписал Декларацию поддержки, приуроченную к XIII Берлинской конференции по открытому доступу.

Он заявил, что крупномасштабный переход к полному открытому доступу к рецензируемым научным публикациям чрезвычайно важен для того, чтобы результаты научных исследований, поддержанные публичными фондами, становились доступными обществу по низкой стоимости и в кратчайшие сроки. Он также отметил, что, хотя в последние годы был достигнут прогресс в этом направлении, большинство журналов всё еще основывается на подписной бизнес-модели, которая означает высокую стоимость, плохую прозрачность, ограничения в доступе и использовании. В декларации подчеркивается достижение большого политического консенсуса на заседании Совета по конкурентоспособности (Competitiveness Council) 27 мая 2016 года, на котором 28 членов ЕС обязались достичь стопроцентного открытого доступа к своим публикациям к 2020 году. Сама Еврокомиссия дала этому пример, приняв мандат открытого доступа для публикаций, выполненных в рамках флагманской программы HORIZON 2020. При этом Роберт-Ян Смитс предупреждает, что Еврокомиссия будет вести тщательный мониторинг этого процесса и наложит санкции на тех, кто не примет правила ОА 2020 Initiative. Ясно, что эти слова адресованы коммерческим издателям научной периодики, которые были допущены к обсуждению всех вопросов только на второй день конференции, и, по нашим наблюдениям, чувствовалась их большая озабоченность происходящим.

Ввиду того, что Белгородский государственный национальный исследовательский университет оказался единственным подписантом Берлинской декларации и ОА 2020 Initiative от России (и участником XIII Берлинской конференции открытого доступа), он был номинирован на получение статуса Национальной контактной точки. Такой статус предполагает продвижение идей ОА 2020 Initiative в России, координацию всех локальных инициатив по открытому доступу, обмен опытом с Национальными контактными точками других стран и проведение расчетов на национальном и институциональном уровнях по аналогии с вышеприведенными расчетами в White Paper.

Мы планируем перевести ключевые документы этой инициативы на русский язык, в первую очередь White Paper и ОА 2020 Roadmap, с размещением их в Интернете на релевантных сайтах и порталах.

На наш взгляд, ОА 2020 Initiative поставит через некоторое время серьезные проблемы для российских ученых в условиях, когда крупнейшие издатели подписных журналов будут терпеть убытки из-за отказа стран ЕС субсидировать журнальные подписки. При мизерных подписках наших научных библиотек на эти журналы нашим ученым может быть отказано в бесплатной публикации статей в них. А сможем ли мы воспользоваться плодами этой инициативы, если активно ее поддержим и переориентируем наши государственные бюджеты на поддержку публикаций в открытом доступе? Определенно да, хотя бы потому, что технология изданий ОА-журналов в несколько раз дешевле, чем издание журналов подписных. Но это касается отечественного рынка научной периодики… Хватит ли средств, высвобожденных из-за отказа от подписок зарубежных журналов, на финансирование статей в зарубежных ОА-журналах? Это нужно считать, как это проделано недавно Цифровой библиотекой Общества Макса Планка для Германии, Великобритании и Франции в их White Paper.

Недостатком ОА 2020 Initiative, на наш взгляд, является то, что в ней не нашло место даже упоминание об ОА-репозиториях (Green OA), на которые делался акцент в первоначальных инициативах открытого доступа, в том числе и в Берлинской декларации. Хотя дополнительная электронная архивация статей из ОА-журналов в ОА-репозитории будет всегда полезной. К тому же необходимо ставить задачу о сохранении всего мирового журнального наследия начиная с 1665 года, т. е. с момента создания первых журналов, аналогично проекту Google Books по сохранению всего мирового книжного наследия (120 млн книг).

Для продвижения в России идей, технологий и инструментов открытого доступа, который на правительственном уровне никак не поддержан, считаем необходимым создать Координационный совет по открытому доступу из лидеров всех частных инициатив и организаций, занимающихся этой проблемой, который разработал бы проект российской инициативы по открытому доступу к научным знаниям и культурному наследию. Эти предложения мы сформулировали 21 апреля 2017 года на VI Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня — 2017: мировая практика подготовки и продвижения публикаций» в качестве решений и рекомендаций конференции, и они были включены в резолюцию этой конференции.

Владимир Московкин,

докт. геогр. наук, профессор НИУ «БелГУ»

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