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ТрВ №14 (233) за 2017 г.: Идеальный шторм

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 233 от 18 июля 2017 года в PDF

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Анонс номера

Эпиграмма на смерть святителя
Юрий Панчин продолжает спор о теологии — стр. 2

Секреты молниеносной защиты
Сергей Кузнецов о типичных персонажах диссовета — стр. 3

Курс на революцию
Владимир Московкин о новых инициативах ЕС по созданию журналов открытого доступа — стр. 4

Мифы на службе государства
Павел Колосницын о феномене министра Мединского — стр. 5

Планов громадье…
Александр Хохлов о чехарде в Роскосмосе — стр. 6

Монеты и многоугольник Рёло
Как потрафить владельцам торговых автоматов? — стр. 8

К вопросу об эффективности подневольного труда
Ольга Орлова беседует с историком Леонидом Бородкиным — стр. 10

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