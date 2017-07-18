ТрВ №14 (233) за 2017 г.: Идеальный шторм
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 233 от 18 июля 2017 года в PDF
Анонс номера
Эпиграмма на смерть святителя
Юрий Панчин продолжает спор о теологии — стр. 2
Секреты молниеносной защиты
Сергей Кузнецов о типичных персонажах диссовета — стр. 3
Курс на революцию
Владимир Московкин о новых инициативах ЕС по созданию журналов открытого доступа — стр. 4
Мифы на службе государства
Павел Колосницын о феномене министра Мединского — стр. 5
Планов громадье…
Александр Хохлов о чехарде в Роскосмосе — стр. 6
Монеты и многоугольник Рёло
Как потрафить владельцам торговых автоматов? — стр. 8
К вопросу об эффективности подневольного труда
Ольга Орлова беседует с историком Леонидом Бородкиным — стр. 10
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Метки: #233, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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