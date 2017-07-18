ТрВ №14 (233) за 2017 г.: Идеальный шторм

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 233 от 18 июля 2017 года в PDF

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Анонс номера

Эпиграмма на смерть святителя

Юрий Панчин продолжает спор о теологии — стр. 2

Секреты молниеносной защиты

Сергей Кузнецов о типичных персонажах диссовета — стр. 3

Курс на революцию

Владимир Московкин о новых инициативах ЕС по созданию журналов открытого доступа — стр. 4

Мифы на службе государства

Павел Колосницын о феномене министра Мединского — стр. 5

Планов громадье…

Александр Хохлов о чехарде в Роскосмосе — стр. 6

Монеты и многоугольник Рёло

Как потрафить владельцам торговых автоматов? — стр. 8

К вопросу об эффективности подневольного труда

Ольга Орлова беседует с историком Леонидом Бородкиным — стр. 10

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