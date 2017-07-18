Антон Носик: «Не надо учить меня страху»

В ночь на 9 июля случилось нелепое — умер Антон Носик, отдыхавший на даче у друзей в поселке Пирогово. Остановилось сердце. 4 июля ему исполнился 51 год.

Повторяемые всеми СМИ слова об «отце русского Интернета» звучат, конечно, претенциозно, но, как ни странно, они вполне соответствуют истине. Не удивляет и то, что соболезнование семье «опального блогера» вдруг выразил премьер-министр Дмитрий Медведев. В зал прощания в ЦДЛ было не пробиться, шли тысячи людей… Антон изменил судьбы многих и в каком-то смысле сам ход нашей истории, ведь во многом благодаря ему создавалась та среда, в которой мы все сейчас живем и работаем. Разумеется, «провернул» он всё это не в одиночку, а собрав на грани веков фактически весь цвет тогдашнего Рунета — Лёху Андреева, Норвежского Лесного, Линкси, Соню Соколову, Максима Мошкова, Артёма Лебедева… С Антоном было весело, при всей его эпатажности на него никто не мог обижаться всерьез, весь этот окружающий новостной ужас он учил переплавлять в отчаянную работу, таким образом пережигать в себе для всеобщей пользы то, что, казалось, никто не способен пропустить сквозь себя во всех деталях и подробностях — взрывающиеся дома, задыхающихся подводников и их рыдающих жен, растерзанные в Чечне трупы… Работать, когда тебе нестерпимо худо и жутко, — это оказался просто еще один способ выживать…

Антон стал крупнейшим и общепризнанным «стартапщиком» еще тогда, когда Рунет лишь превращался из малополезной диковины во всеобщую рабочую среду, он запустил «на орбиту» крупнейшие (и остающиеся до сих пор таковыми) проекты вроде «Газеты.ру», «Ленты.ру», «Вестей.ру», участвовал в запуске НТВ.ру, превратившегося затем в NEWSru.com. В иные времена их скандально «отжимали» (известная у нас история, в тех или иных вариациях продолжает повторяться, вспомним судьбу «ВКонтакте» Павла Дурова или нынешние перипетии РБК).

Разумеется, проекты Антона Носика задавали и первый тренд на научную популяризацию в Рунете, помимо политики образовав специальные разделы, посвященные науке, медицине, технологиям и Интернету. Медицинское образование Антона, знание безумного количества языков, жизненный опыт «акклиматизации» в разных странах и общая универсальность позволяли ему активно участвовать не только в создании собственно лишь нарождающегося института комментариев на политические темы и «блогерства» как такового, но и откликаться на технологические и научные новости, продвигать соответствующие идеи, обучать журналистов и редакторов, вскоре отправляющихся в самостоятельный «полет» уже с собственными проектами.

Он и сам был популяризатором с огромной аудиторией, увлекательно рассказывал о сложных вещах, прививал людям вкус к знаниям. Еще в 1996 году начал вести первый и «почти ежедневный» блог на русском языке — «Вечерний Интернет» (когда самих понятий «блог» и «блогер» не существовало). А в последние годы делился с нами своей огромной любовью к Италии и ее истории.

В 2009–2010 годы, на заре книжной премии «Династии», он входил в жюри, которое во многом определило то, чем стал нынешний «Просветитель», со всем авторитетом и определяющим влиянием на стили и направления научной популяризации.

В каком-то смысле важнейший жизненный урок для многих был и в личном поведении Антона год назад перед лицом суда, грозящего посадить его на реальный срок за высказывания в популярнейшем личном блоге «Живого журнала». Как бы ни оказался непонятен нам конкретный повод, в какой-то момент Антон Носик сформулировал то, что стоит прочесть любому журналисту и просто неравнодушному активному гражданину: «Весь смысл 282- й статьи и других аналогичных законов — в запугивании людей. В том, чтобы мы боялись открывать рот. Единственный способ бороться с этой системой — не бояться ее угроз. Я — не боюсь. И не надо, пожалуйста, учить меня страху. Это ровно та наука, которую я считаю для себя лишней. Не потому, что я такой крутой и смелый, а потому, что мне скучно бояться. Людей, живущих в постоянном страхе перед властью или неизвестным будущим, среди моих знакомых было больше, чем даже сидевших. И если я, в силу каких— то обстоятельств, не отношусь к их числу, то считаю, что мне крупно повезло» (http://dolboeb.livejournal.com/2955135.html).

М. Б.

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