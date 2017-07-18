В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани
В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani), ставшая три года назад первой в истории женщиной — лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике.
Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской премией для математиков».
Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.
Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.
BBC News (www.bbc.com/russian/news-40618130)
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Светлая память. Да благословит Б-г США эту лучшую, самую прекрасную страну на Земле дающую возможность пооцветания беженцам от всяких придурков аятол.
процветания
старина зигмунд иногда бывает прав...