В США скончалась иранский математик Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani), ставшая три года назад первой в истории женщиной — лауреатом Филдсовской премии, самой престижной премии по математике.

Поскольку Нобелевская премия математикам не вручается, Филдсовскую премию часто называют «Нобелевской премией для математиков».

Мариам Мирзахани было 40 лет. В 2013 году у нее был диагностирован рак груди. Как сообщается, несколько недель назад у нее обнаружились метастазы в костном мозге.

Мирзахани присудили Филдсовскую премию в 2014 году за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей. Таким образом, она стала первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.

BBC News (www.bbc.com/russian/news-40618130)

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