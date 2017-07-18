Куда приводят мифы
Диссертационный совет по историческим наукам Белгородского государственного национального исследовательского университета отказался лишать степени доктора исторических наук министра культуры Владимира Мединского. На заседании из 25 членов диссовета присутствовали 23 человека. 19 участников совета проголосовали против лишения министра степени, трое воздержались. Статья «Интересная история» Мединского в защиту диссертации и своего подхода к изучению истории, опубликованная в «Российской газете» [1], помимо всего прочего, поднимает вопрос исторических мифов и важности их для общества.
Ибо две суть вещи: наука и мнение;
из них первая рождает знание, второе — невежество.
Гиппократ
Вообще-то в исторических мифах как таковых беды нет. Но она нам грозит в том случае, когда подменяющие правду мифы рушатся.
Дело в том, что история — это довольно специфическая область знания. Она существует в двух ипостасях. Это и наука о прошлом, цель которой — установить истину, и элемент самосознания нации и один из важнейших объединяющих факторов для государства. Поэтому всегда существует противоречие между исторической наукой и представлением об истории в обществе. Наука пытается установить истину, а общество (или государство) выбирает историю покрасивее.
Так было везде и всегда. Заглянув в прошлое, вы увидите, что любая монархия опиралась на красивые мифы о призвании, всенародном избрании или благородном завоевании. В России представление об истории предельно мифологизировано, причем издавна. Собственно говоря, еще российская монархия опиралась на ряд исторических и политических мифов, которые, в числе прочего, свели ее в могилу.
Но в СССР мифотворчество достигло новых высот. В общем и целом все исторические представления, транслируемые в общество, были одним большим мифом. С самого начала своего существования Коммунистическая партия была вынуждена приукрашивать действительность, творя мифы об ужасном прошлом, прекрасном сегодня и еще более прекрасном завтра. Какое-то время в это даже верили.
Мифом было практически всё, что рассказывалось и писалось о революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войне, — единение народа, гений Ленина, храбрые и честные «красные», трусливые и жестокие «белые». При этом миф постоянно модифицировался. Зачастую образ того или иного пламенного революционера должен был кануть в небытие, когда человек становился врагом народа и вымарывался из учебников. Или наоборот — возвысившемуся партийному деятелю создавали героическое прошлое.
Еще сложнее с образами Великой Отечественной войны, мифологизация которой началась еще до ее начала. Подобное происходит почти с любой войной, но здесь эта проблема достигла небывалого размаха. Ни советское правительство, ни общество не могло выдать «кощунственную» правду.
Мифы были плотью и кровью советского общества. Часто даже героическая реальность оказывалась недостаточно героической, потому что историю творят люди, а нужны были герои. Поэтому мифостроительство продолжалось непрерывно. И мифы жили собственной жизнью.
Написали о гибели Александра Матросова — рождались сотнями мифы о закрытых телами амбразурах. Их популярность — большая загадка. Непонятно, почему пропаганда так за них уцепилась. Можно допустить, что в каких-то конкретных случаях, закрыв на пару секунд обзор пулемету, можно решить исход боя. Но закрытие амбразуры телом как тактический прием — это безумие. Задачу ослепления решают, раздавая дымовые шашки штурмовым группам.
К закату СССР вся его официальная история была мифом.
Были мифы для октябрят о добром дедушке Ленине и красных командирах, мифы о первых пятилетках, коллективизации и колхозах. Вся история Великой Отечественной войны тоже была мифом. Торг и раздел Восточной Европы с Гитлером, обернувшиеся 25-миллионными потерями, прикрывали сказками о попытках выиграть время и отодвинуть границу. Реальность битвы за Москву заслонял миф о 28 панфиловцах. Катастрофу лета сорок первого — миф о Брестской крепости. Историю тяжелейшей Курской битвы заменили рассказом о «крупнейшем танковом сражении в истории войн». И так далее вплоть до штурма Берлина. Получились две истории — реальная и официальная.
После войны мифы укреплялись и совершенствовались: миф о том, что никто не забыт, миф о дружбе народов, миф о социалистическом рае… Мифологизировали и всю остальную историю, канонизировали Ледовое побоище, Куликовскую битву, войну 1812 года. Раздали роли историческим персонажам — этот прогрессивный, а этот реакционный (не забывая о трактовке истории по канонам марксизма). Построили мавзолеи и святилища. Подменяли не только историю, но и современную реальность, которая всё больше расходилась с официальным представлением.
А потом всё рухнуло. Рухнули и мифы. Рухнули потому, что «всё тайное становится явным», потому что ни один вымысел не выдержит серьезной критики. И внезапно общество оказалось перед пустотой. Потому что узнало, что в реальности не было, например, подвига 28 панфиловцев, уничтоживших 18 танков.
Но подвиг был, только панфиловцев было не 28, и танков было уничтожено не 18. Но беда-то в том, что никто не мог рассказать, сколько тысяч человек сражались в эти дни под Москвой, сколько тысяч из них погибло (и сколько еще не похоронено), сколько танков они подбили и сожгли для того, чтобы остановить то, что до них не мог остановить никто. Потому что за прошедшие полвека потомки не старались узнать правду, а перепевали сочиненную фронтовым журналистом статью.
И так оказалось почти с любым моментом советской (и не только) истории. Можно было взять любой сюжет — «Ленин на елке», «Павлик Морозов», «По просьбам трудящихся…» — и развенчать их. Я уж не говорю о правде о Гражданской войне, репрессиях, подавлении инакомыслия, дефиците и т. д.
А потом пошло-поехало: «Если врали про это — то врали и про остальное». Маятник качнулся в другую сторону: «При царе всё было хорошо, пришли гадкие большевики и порушили гармонию», «Сдались бы сразу — пили бы немецкое пиво и ездили по хорошим дорогам», «55 миллионов репрессированных» и т. д. и т. п.
Потом последовал еще один вывод: истины не существует и все утверждения равноценны, потому что это лишь мнения. На этой волне получили популярность лжеученые (в истории это, например, В. Б. Резун, А. Т. Носовский и Г. В. Фоменко и многие другие) и создали новую антинаучную мифологию, окончательно раскачавшую представление общества об истории.
В ответ снова стали возрождать старые мифы, часто просто потому, что они красивее и поучительнее.
Теперь прямо призывают их канонизировать и относиться к ним как к Священному Писанию, потому что их развенчание, дескать, разрушит национальную идентичность. Поздно! Эти мифы разрушили ее в момент их официального признания вместо правды. А теперь министр культуры предлагает снова наступить на те же грабли.
Ну а на самом деле не нужны никакие мифы. История России и населяющих ее людей величественна и прекрасна сама по себе. Да, как и в истории любых других стран и народов, здесь были поражения, горе, смерть, разрушение, предательства и жестокость. Но были и победы, радость, жизнь, созидание, верность и героизм. И первые важны не меньше, чем вторые. Потому что только всё вместе — правда. Именно они создали нас — таких, какие мы есть.
Мифы нужно помнить, изучать и даже пересказывать их детям. Но всегда помнить о том, что это мифы, и никогда не пытаться выдать их за правду.
Павел Колосницын,
археолог, науч. сотр. отдела изучения проблем археологии
Новгородской земли при НОЦ ИГУМ НовГУ, зав. музеем археологии
НовГУ, автор блога об археологии starcheolog в «Живом журнале»
1. https://rg.ru/2017/07/04/vladimir-medinskij-vpervye-otvechaet-kritikam-svoej-dissertacii.html
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Метки: #233, Владимир Мединский, государство, действительность, диссертационный совет, диссертация, лженаука, ложь, миф, народ, невежество, общество, опыт, Павел Колосницын, правительство, прошлое, псевдоистория, развенчание мифов, СССР, учебник, фальсификация
В своем ответе Мединский (см. ссылку в статье) ставит историю как науку выше мифов. Они являются одним из предметов исследования.
Автор статьи этого не понимает: «К закату СССР вся его официальная история была мифом. ... Создали новую антинаучную мифологию, окончательно раскачавшую представление общества об истории.» Для него мифы замещают науку. Отсюда и глупый намек: раз рухнули мифы, рухнула и история.
Ан нет. Вот новые хронологи как раз и занимаются изучением исторических мифов, подменивших собою науку.
Мединский это приговор науке в России. От этого позора, вам, лично, каждому из ученых, никогда не отмыться!
По Мединскому Диссернет пока еще ничего не доказал. Да и в дискуссии Мединский выглядит лучше чем его поносители.
Там проблема не в том, что «не доказал». Там и по Диссернету всего хватает... Там проблема в политике: «унижение» недотепистого журналиста, поставленного властью рулить культурой, означает признание некомпетентности самой власти. Поэтому тут единственный путь: мурыжить диссоветы до той поры, пока кто-нибудь не «признает» «докторскую», ну а затем может быть как-нибудь постепенно уйти по-тихому одиозную фигуру...
«Да и в дискуссии Мединский выглядит лучше чем его поносители.»
Чем же это? Ни одного слова по существу Мединский так и не сказал, одни подтасовки и передергивания.
Нам бы лучше о физике подумать! Когда EHT не увидит тени, а JWST, наоборот, увидит галактики на z=25-30
Очень странная статья. Мифы — это базис ЛЮБОЙ культуры. Будь то Матросов, Моисей, Христос, Магомед или Будда.
Если Г-н Колосницын этого не понимает, то может быть ему сменить поле деятельности?
Взгляд на «историю» всегда окрашен идеологией. Даже просто то, КАКИЕ исторические события мы помним, а какие хотим забыть побыстрее — чисто политический вопрос.
Так было во всех странах во все времена, так есть и сейчас. Включая его любимый и обожаемый Запад.
Мифы — это политика, культура, религия... Если бы этот Мединский писал (что он, собственно, и делал после) в жанре публицистики и худлита, никаких вопросов тут бы не возникло — свобода творчества, считает он, что консолидированный «запад» — концентрированное зло и экзистенциальный враг прекрасной Россиюшки, вопрощения рая на земле, — его полное право, нынче и не такое пишут...
Совсем другое дело, когда речь идет о НАУЧНОЙ работе. Тут требуются более серьезные доводы, чем «они все кааааазлы» и «а на самом деле всё не так». Собственно, с чего и начался весь сыр-бор. Если бы он хотя бы по нескольким, пусть даже довольно сомнительным, но признанным, источникам построил свою теорию о наличии всеобщего заговора иностранцев, обличавших русские порядки, обнаружил бы ранее неизвестные связи между авторами, текстологическим анализом показал бы совпадение основных «клеветнических» положений, что могло бы указывать на наличие умысла и некого единого руководящего документа, это была бы научная работа. Пусть, слабая, пусть спорная, с тяжелой защитой и кучей вопросов, но таки научная, и, в принципе, защищабельная — и не такое защищали...
Ничего подобного нет. Имеется лишь некий дурно написанный памфлет, изобилующий глупостями, да и просто косноязычный, место которому — вокзальный ларек с одноразовыми книжками на желтой бумаге. На докторскую диссертацию ЭТО даже отдаленно не похоже, что самоочевидно любому вменяемому читателю, имеющему хоть какое-то отношение к науке.
Подобное явление давно известно в искусстве — можно изваять или нарисовать практически любое непотребство, оскорбляющее эстетические чувства любого, кто хоть немного превосходит в развитии питекантропа, и объявить эту пакость чем-то сакральным — памятником героям, какому-нибудь божеству, и т.д. Народ будет плеваться, но критиковать публично не рискнут, т.к. критика художественных достоинств объекта легко переводится в полемической плоскости в критику привязанной к нему сущности — тут и присесть запросто, а в иные времена — и без права переписки...
Мединскому можно поставить в заслугу смену тенденции самоуничижения россиян и низкопоклонства перед западным мнением, и переход к учету национальных интересов. В этом смысле он дал старт «новому» направлению в российской исторической и политической науке. Кажется, именно это не нравится оппонентам. Нет антироссийского заговора? Доказывайте. Что такого сделал Вашингтон для блага России? Денег вам дал?
«Нет антироссийского заговора? Доказывайте». Обычно доказывают присутствие заговора, а не его отсутствие. А вот когда начинают требовать доказательств _отсутствия_ заговора, тогда в стране и начинается... кирдык. Еще никто не выехал в светлое будущее на тотальной ссоре со всеми и обвинениях других стран в заговорах.
Чем больше псевдогордости, вставания с колен, воображаемой «истории» и обвинения всех других в собственных неудачах, тем страна живет хуже, становится изгоем (типа Северной Кореи и Венесуэлы). Выдумки и пропаганда помогают жить лучше верхушке, а не самому народу (которому разве что вкалывают «обезболивающее», чтобы воображал, что жить становится все лучше, все веселее).
Понятие изгоя (это внешняя оценка) предполагает наличие враждебного окружения. Страна-изгой является таковой для враждебных стран. Глядя изнутри такой страны видится враждебная политика, направленная против нее. При ряде условий (системность, длительность и пр.), вправе назвать это заговором. Ваш ответ подтверждает схему характерную для теории заговора. Только, как говорил товарищ Эйнштейн, нужно учитывать положение вашей точки отсчета.
Интересно, что вы называете причины: «псевдогордость», «вставание с колен», поиск виноватых, которым стороны дают диаметрально противоположные оценки. Для одних их гордость позитивна, а кому-то чужая поперек горла и т.д.
И еще один важный момент. Если систематизировать всех изгоев, пред- , старо- и пр. «изгоев» — это Сев.Корея, Венесуэла, САР, Никарагуа, Югославия, Ливия, Иран, Россия, Китай список не полный, когда-то очень опасной была Гренада. То мы увидим центр и источник враждебной политики в мире.
Вы не доказали отсутствие заговора. Попробуйте еще раз.
Глупый вопрос. А что называется антироссийским заговором?
Был ли какой-нибудь заговор против Македонии перед третьей Македонской войной или против Карфагена перед третьей Пунической.
Вы даже не понимаете, что вам говорят. Вам говорят, что на ту же самую тему можно было написать умнее, тоньше, убедительнее и без грубых фактических ошибок (на которые ему было указано). Но для этого ему самому надо было быть умнее и образованнее, а не замахиваться на то, что не по плечу. Например, прежде чем говорить, что у русского человека есть лишняя хромосома, неплохо бы сначала узнать, что такое хромосомы, и к чему на самом деле приводит лишняя (болезнь Дауна). И прежде чем утверждать, что церковные книги написаны на русском языке, надо узнать разницу между русским и церковнославянским. И так далее, по ряду пунктов. История как наука задает определенные методы и рамки, и в этих рамках конечно можно иметь уклон в какую-то сторону, левую или правую, патриотическую или нет. Но не знать или не признавать этих рамок — это просто не наука. Ничего нового в патриотическом направлении в истории нет. В XIX веке жили и творили великие русские историки, которые были патриотами. Но это были благородные и просвещенные люди, а Мединскому до них как до Луны. Своим творчеством он скорее компрометирует это направление.
Начали, вроде, по теме: мифы, история, правда. Но что-то быстро обломались.
Ваше предложение перейти к анализу таланта и личности Мединского не принимаю. Это к экспертам.
Уже десятки человек высказались «под запись». И даже степеней не лишили.
Мда. Тут остается лишь Талькова процитироваль:
Они в создании своем не виноваты,
Их выпестовала власть,
Которой выгодно плодить дегенератов,
Чтоб ненароком не пасть.
Ну так эксперты и выступили против Мединского, доктора исторических наук, академики и членкоры РАН и т.д. Или если у человека благие намерения, ему надо простить некомпетентность? Наука так не работает.
По этому поводу есть анекдот. Когда одного молодого дворянина в XVIII веке учили математике, а он не мог понять и сказал учителю: «К чему все эти туманные рассуждения? Вы же дворянин, и я тоже. Дайте честное слово, что теорема верна, — мне этого вполне достаточно».
Мораль в том, что критерии доказательности разные у разных категорий населения. Можно быть хорошим дворянином, слугой царю, отцом солдатам и т.п., но не освоив доказательства по критериям математики, а не по слову дворянина, нельзя быть хорошим математиком. История, конечно, не математика, но это наука, а не публицистика, и у нее есть свои рамки и критерии доказательности, сильно отличающиеся, например, от критериев зрителей канала ТВ Центр (где у Мединского была телепередача).
Интересно, что сейчас анекдот заиграл новыми красками.33 богатыря уверены в том, что было в первые наносекунды, хотя и на Z=10 проблем хватает, а на z=1000 одни проблемы (ось зла, cold spot...).
Конструктивная дискуссия между нами невозможна. Не сойдемся мы как в процедурных вопросах, в частности, кого считать экспертом. Историки требуют от Мединского доказательности по критериям математики? А сами они пользуются научным методом по критериям математики? Да они шарахаются от математики и математиков. Некорректные цитирования? Да в исторических текстах 96% цитирования, случаются и некорректные.
У них так принято. Но Мединского вы предлагаете судить по критериям математики. Это называется двойные стандарты. Решить могут не подставные эксперты, а широкая научная дискуссия разных сторон, в которой вы пока проигрываете. Которая, при таком раскладе, сможет лишь наметить моральные оценки. Ну и экспертам надо бы пройти «диспансеризацию» по критериям математики.
Не сходимся и в целях: для вас самоцель свалить представителя власти, а мне это неинтересно. Мединский не тянет на злодея для показательной расправы.
Дискуссия не получается из-за того, что вы не понимаете текст, который читаете, уже второй раз. Заодно не понимаете, что такое наука и что такое научная дискуссия (увы, Мединский тоже этого не понимает).
И мне совершенно не важен Мединский как представитель власти. Власти приходят и уходят, а наука остается. Чтобы быть министром культуры, совершенно незачем быть доктором исторических наук. Он не злодей, а самозванец, он полез туда, куда ему не следовало, и из его задач как представителя власти вовсе не вытекало. Это выглядит так же нелепо, как когда император Нерон под конец своего царствования стал выступать в театре в качестве актера.
Алексей, по-моему, точить языки о Мединского-не самое интересное занятие. Темы инфляции, бранов, дыр (белых, черных и цвета хаки) и принципа Оккама куда содержательнее!
По-моему, Вы ошиблись статьей... Речь про инфляцию идет где-то в другом месте... Кому-то интересен арбуз, а кому-то свиной хрящик. Либо и то, и другое в разное время.
Я посмотрел обсуждение про «33 богатыря...» и должен отметить печальное обстоятельство, что у нас даже разговоры о физике ведутся в тоне разговоров о политике, такой менталитет у людей. Кстати, и обсуждение про климат оставляет то же впечатление. Это заставляет еще вспомнить анекдот (точно не помню), что если на иностранном форуме задашь вопрос, то получишь ответ, а если на российском, то тебе объяснят, что ты дурак. А если серьезно, мне кажется, что во-первых, мы еще слишком мало знаем о Вселенной, чтобы окончательно принять какую-то гипотезу, во-вторых, это все слишком далеко от нашей жизни.
Кстати, у предыдущего министра культуры, Авдеева, вообще никаких ученых степеней не было.
У нашего Президента только кандидатская (1997)! А Мединский доктор политических наук и еще доктор исторических наук. Ну куда столько? Это какое-то неуемное тщеславие.
Конструктивная дискуссия возможна. Если установить понятные всем критерии: к чему же мы вообще-то стремимся? О Мединском, конечно, два пласта разговоров — кого-то волнует прежде всего унижение и развращение науки как таковой, и этот кто-то готов абстрагироваться от личности и с одинаковой энергией распекать министра и какого-нибудь недотепу-аспиранта из Мухозадерищинска. Либо, напротив, «пересматривать критерии научности» и превозносить нового гения. Кого-то больше волнуют возможности некомпетентного, одиозного и вороватого человека на высоком посту (а аспирантов с еще большими, наверное, огрехами для мощных разносов и без того хватает... чтобы концентрироваться исключительно на министре).
На самый верх выносит некую пену, и мы должны понять, что же хотим от этой власти, что простительно, а что недопустимо. Как там поет Михаил Щербаков: «Это я, отрицавший тирана не за то, что он зверь и вандал, а за то, что он глуп». Вполне можно сойтись на том, что важны не какие-то там убеждения чиновников и правителей и их благие намерения, а прежде всего результат их деятельности. Если страна в кольце врагов, дополнительно затягивается кольцо санкций, уровень жизни снижается, ежедневно принимаются все новые запретительные законы, всё больше в тюрьмах оказывается «политических» (порой за явные пустяки), к выборам не допускается реальная оппозиция, значит что-то в любом случае идет не так (при всем «патриотизме»). Значит, совершена какая-то ошибка (либералы сочтут, что ошибкой была агрессия, «патриоты», вероятно, — что излишняя терпимость к врагам и «компрадорской буржуазии»). Можно обсуждать, что не так, можно кого-то ругать (закордонье или оппозицию), но есть ведь тот, кто допустил, что мы опустились до такого состояния из достаточно приличного стартового. Нельзя не заметить, что как раз всякие мединские и призваны не вырулить как-то и мириться со всем миром, а напротив, усугубить состояние «осажденной крепости», усилить противостояние.
И если (общепризнанный) критерий благополучия — мирное и взаимовыгодное сосуществование с соседями (не так важно, насколько они хороши или плохи по нашим понятиям, не так важно, что ими движет — выгода или искреннее восхищение нашей культурой), то нынешняя политика и мединские — это очевидный вред, уход в самоизоляцию, позволяющую сохранить власть нынешней власти, но негативно отзывающуюся на всем обществе.
Впрочем, может быть, конечно, и совсем другой критерий «счастья» и «достижений» помимо материального, не обращающий внимания на что-либо внешнее. На почве этого критерия уже вряд ли можно сойтись, как ни старайся. Потому что тут для каждого будет своя «нирвана». Для кого-то это занятия наукой, книги, искусство (что подразумевает хотя бы скромную материальную базу и открытое общение со всем миром), а для кого-то — скит, покой / патриотизм, совместные упражнения с оружием. Все могут найти свое место в богатом толерантном государстве, и здесь общие критерии благополучия могут сойтись, только, конечно, никто не рекрутирует им насильно необходимое количество послушных сторонников :-) Отсюда только и зуд реконструкторов — в стремлении навязать свое видение.
Если же не касаться этой крайности (и, возможно, чересчур беспардонного и циничного вторжения «денежных интересов»), то общее удобное пространство для жизни вполне найдется — как среди отдельных индивидуумов в своей стране, так и в рамках сосуществования разных государств.
Я думаю, как раз договориться о том, куда мы стремимся, не удастся, и толерантность нынче бранное слово, но важно хотя бы установить границы, в которых должно что-то происходить, чтобы не наступал беспредел.
Например, Мединский заявил, что в истории интересы государства выше фактов. Можно ли с этим согласиться? Допустим, если будет каким-то образом обосновано, что в интересах России (в смысле укрепления патриотизма и мобилизации населения), чтобы ее граждане считали, будто у них есть лишняя хромосома, что российская государственность насчитывает 40 тысяч лет и все народы произошли от русских, что дева Мария была русской девушкой, что Земля плоская и Москва находится в центре земного диска и т.д. — то должны ли мы это принять как должное?
Я здесь, конечно, перечисляю тезисы не конкретно Мединского (кроме хромосомы), а других патриотов, а про плоскую Землю просто утрировал, но вопрос в том, можно ли и нужно ли утверждать любой бред, если этот бред укрепляет патриотизм, или все-таки надо признать, что правда важнее, и укреплять патриотизм в рамках правды, насколько уже она это позволяет?
На вранье, злобе и невежестве еще никому не удавалось что-либо построить...
В современной России патриотизм превратился в своеобразную ширму для всевозможной дряни:
— я не дегенерат, я патриот, вот, смотрите, даже ленточка есть!
— я не казнокрад, вилла в Майами, это так — происки врагов, смотрите — у меня деды воевали!
И т.д. и т.п.
Естественно, с настоящим патриотизмом вся эта пена и плесень не имеет ничего общего — жулик и казнокрад не может быть патриотом, равно как и патриот не может быть казнокрадом.
Нагнетаемый же в стране градус ненависти ко всему миру и курс на изоляцию — это крайне неприятное явление. Патриотизм нормального человека — это желание процветания своей стране и народу, добрососедских отношений с всем остальным миром, всеобщего уважения за научно-технические, культурные и спортивные достижения... Желание же построить какой-то жуткий мордор с орками в типовых телограйках и ушанках, истекающих дикой злобой не только ко всему миру, но и друг к другу — это не патриотизм, а какое-то общеопасное извращение садомазохистского толка — с этим к медикам...
Вы пишите очевидную гнусную ерунду. И ни одной исторической работы, видимо, не читали. Историческая работа — это тщательная проверка источников, это анализ исторической ситуации на основе этих самых источников, причем часто — и с применением методов естественных наук (дендрохронология, радиоизотопное датирование, статистический анализ) и филологии. А то, что вы пишите, что в исторических текстах 96% цитирования — вы просто лжец. Да, есть такой жанр, как введение ранее неизвестного источника в научный оборот (тогда текст источника включается в диссертацию), но к Мединскому это не относится (т.к. он пользовался исключительно введенными в научный оборот источниками) и, конечно, даже в этом случае ученый пишет, очень подробно, что это за источник и откуда он его взял (нашел в архиве, выкопал на раскопках и т.п.). Мне например, Мединский как представитель власти и его взгляды не интересны — я не русский сам и Россия мне интересна лишь пока я ее не покинул, да и то умеренно. Но, поскольку я ученый, — мне противно, что самозванец называет себя ученым и, пользуясь своим положением, не дает себя разоблачить.
«Вы пишите очевидную гнусную ерунду. И ни одной исторической работы, видимо, не читали. Историческая работа — это тщательная проверка источников, это анализ исторической ситуации на основе этих самых источников, причем часто — и с применением методов естественных наук (дендрохронология, радиоизотопное датирование, статистический анализ) и филологии. А то, что вы пишите, что в исторических текстах 96% цитирования — вы просто лжец.»
К сожалению, огромная доля людей искренне уверена, что изучение истории — это поиск и цитирование, «кто где чего написал», и цель истории (науки) — не изучение человеческого общества в его временнОм развитии (как цель палеонтологии — не поиски очередной кости), а «тонкое датирование» частных событий (кто, где, с кем, и так далее).
"Мединскому можно поставить в заслугу смену тенденции самоуничижения россиян и низкопоклонства перед западным мнением, и переход к учету национальных интересов. "
Нет нельзя потому.что
1. Существование такой «тенденции» никем и никогда не было доказано
2. Смена «тенденции» (если считать, что таковая вообще существовала) также никем не зафиксирована
" В этом смысле он дал старт «новому» направлению в российской исторической и политической науке. "
Нет не дал. Направление это не новое, а одно из самых старых, вклад Мединского в его развитие (даже за вычетом грубых нарушений методологии) близок к нулю
Вы не замечаете мои вопросы? Или тема мединских интереснее «стругацких с формулами»?
В моей молодости близкий мне человек подвергся травле со стороны ученых-коллег. Тоже дискуссионные основания, много политики и личной неприязни, сговор, попустительство руководства. Его не сломали, но сильно усложнили жизнь. До конца жизни после этого он был бесстрашен и непримирим. И я тоже не питаю иллюзий о качествах научного сообщества. Вы не судьи Мединскому. Развязывая такую травлю должны понимать, что вина организаторов может многократно превышать прегрешения объекта. Как это было, например, в 48-м. Остановитесь пока не поздно.
«Всякий раз, когда вы пытаетесь лишить кого-то степени, где-то грустит маленький мединский»... Думается, министр уже столько дров и судеб поломал, что давить на жалость по поводу его человеческих мимолетных обид (тем более со стороны комментаторов, которых он никогда не прочтет) просто неадекватно.
Как, кстати, неадекватно плодить виртуальных собеседников, чтобы с их помощью создавать впечатление, будто Вашу точку зрения поддерживает «множество людей».
«давить на жалость» ??
Пытаюсь побудить к взгляду со стороны.
Требованием немедленного результата устраиваются только майданы. Но сам результат не достигается, поскольку приходят такие же.
Вот вы предлагаете сеять доброе. Начинайте, результат получите в следующем поколении. Управляющий фактор, особенно морального плана, не должен ломать и даже давить. Достаточно, чтобы он просто присутствовал. Это вам любой толковый управленец скажет. И без истерик. Утомите травлями вас перестанут слышать. Революции — не нужны.
Обнаружили массовый подлог в диссертациях. Устраивать публичные расправы над единицами неправильно (а судьи кто?) и не можете наказать многих. Создайте этот моральный управляющий фактор, пусть заказывать диссер будет немодно, и через 10 лет получите совсем другую науку. А так создается впечатление, что вас вот-вот лишат финансирования.
Революций мало кому хочется, однако особенность нынешнего провластного дискурса в том, что «революцией», «майданом» и «экстремизмом» объявляется уже любая мысль, направленная на смену начальства хотя бы и путем выборов или внешней критики. Вот уже и мединских нельзя критиковать или фото поставить нежелательное — сразу же «истерика» и «майдан». А снизу подспудно вызрело глухое недовольство при любом упоминании слова «реформы», поскольку абсолютное большинство всех проводимых до сих пор «реформ» носило сознательно издевательский характер. Тупик. Так что теперь «ничего не нужно» — «сидеть на попе ровно» и ждать, когда «моральный управляющий фактор» на блюдечке с голубой каемочкой принесет вдруг «через 10 лет совсем другую науку». Маниловщина?
Максим, а кто устроил истерику? Перечитайте ваш текст 14:01 и мое замечание о дурновкусии. Здесь все-таки не гарнизонная стенгазета. А как критиковать начальство, лучше всего прочитать в переписке Пушкина и Чаадаева.
«Думается, министр уже столько дров и судеб поломал, что давить на жалость по поводу его человеческих мимолетных обид (тем более со стороны комментаторов, которых он никогда не прочтет) просто неадекватно.» Именно ДУМАЕТСЯ! Аналогично, кто-то ДУМАЛ, что Трофим Лысенко-великий биолог, а Андрей Сахаров-клеветник. Стоит ли перенимать подобные методы(начиная с заведомо карикатурной фотографии, которая больше характеризует не министра(плох он или хорош), а этические установки редакции.
Вавилов не от конфликта с Лысенко умер, а был арестован НКВД по ложному обвинению, осужден и умер от болезни в заключении. И Сахарова в ссылку не коллеги-ученые отправили. В нашей стране травлей уместнее называть действия той стороны, на которой государство с его аппаратом пропаганды и насилия. Таких методов мы, простые люди, перенять заведомо не можем, так что и беспокоиться не о чем. А критика, увы, порой выходит за рамки этики, ну так злит очень.
«А критика, увы, порой выходит за рамки этики»-но не до такой же степени! Здесь уже вопрос не культуры полемики, а гигиены!(в фильме Ростоцкого «Доживем до понедельника» есть слова: «смотря чем запачкаешь, а то и не подам(руки)».
Вы можете сформулировать четко, в чем вы видите нарушение этики со стороны редакции?
Что касается карикатурной фотографии, то с каких пор в СМИ запрещены карикатуры на чиновников?
За это не судят. Но, не пускают в приличные дома дальше прихожей. Или редакции стенгазеты ЖКХ.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера,
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки...
Где эти приличные дома? В ТрВ печатаются, читают его, оставляют комментарии профессора, член-коры, академики, кандидаты в президенты РАН, и не считают для себя зазорным, один вы кривитесь. Жизнь такая пошла, не особо до этики. Скорее так: с волками жить — по-волчьи выть.
Более того, в современном мире «приличный дом» — это в первую очередь intellectual integrity — за высказывания вроде «лишней хромосомы» или критерия истины в виде соответствия национальным интересам, выгонят самыми наипоганейшими тряпками, автоматически разжаловав в насекомое...
« Скорее так: с волками жить — по-волчьи выть» и «защищать моральное начало в обществе циников». Приличные дома-там, где придерживаются второй цитаты. Надеюсь, узнали автора?
Dissi, в здоровом обществе аморально врать, присваивать липовые степени и звания, пропагандировать вражду, ненависть и мракобесие... Высмеивание же тех, кто всем этим занимается — это не только вполне допустимо, но и общественно полезно.
Говорят, это сказал Эйнштейн. Однако он же сказал:
«Я уважаю в Ленине человека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной справедливости. Его метод кажется мне нецелесообразным. Но одно бесспорно: люди, подобные ему, хранят и обновляют совесть человечества».
Однако с этой цитатой, вы, я полагаю, не согласитесь?
Кстати, о выборочном использовании цитат. Недавно мне довелось ехать в тематическом поезде московского метро, оформленном РВИО (под руководством все того же Мединского), расписанном множеством патриотических цитат, различных известных и не очень людей. Даже в советские времена не доходило до такого, чтобы поезда метро расписывать цитатами, допустим, Брежнева или Сталина. При том что у этих же людей, например, Л.Н.Толстого и И.П.Павлова, на самом деле можно найти совсем другие цитаты. Известно, как критически относился Лев Толстой к тогдашней российской власти, казенному патриотизму, к церкви, служившей рупором государству, и был от нее отлучен. А у академика Павлова есть целая критическая лекция о «русском уме». Но менее образованные люди могут этого и не знать. Тут лишний раз была реализована концепция истории не как науки, а как средства манипуляции сознанием недостаточно просвещенных людей, да еще в форме навязчивой рекламы.
Интересно, сколько вам платят, неуважаемый тролль? Вы ведь своим троллингом здесь ничего, кроме всеобщей ненависти, как к вам, так и к вашим нанимателям, не вызываете. Не та аудитория здесь для ваших опорожнений. И, поверьте, никто не умеет ненавидеть столь сильно и долго, как научные работники.
В отличие от многих коллег, я лично не верю, что на ТрВ запущены систематические тролли, не тот масштаб и калибр... Как ни странно, хватает и энтузиастов, даже реальных докторов наук, которые подчас хулиганят или выглядят как натуральные тролли, даже диву даешься. Хотя сами по себе фабрики троллей, конечно, тоже существуют, это точно...
И еще, на заметку провластным троллям. Ученые живут в РФ крайне скверно, их положение совершенно не соответствует их квалификации и затрачиваемым усилиям. В результате ученые из РФ разбегаются. А для вузовского ученого любой начальничек, от ректора до Путина — априори шельма и прохвост, так как мы отлично видим их доходы и бесконечные враки о нашем процветании. Сперва дайте нам среднюю зарплату, которую мы якобы получаем (40, что ли тысяч, т.е. в 2 раза больше нашей реальной), а потом заливайте про то, какой Мединский хороший. Мы уж, так и быть, сделаем вид, что поверили.
«Ученые живут в РФ крайне скверно, их положение совершенно не соответствует их квалификации и затрачиваемым усилиям.» Так ведь никто не держит!"Брест и Унгены НЕ заперты" !Когда Беллу Ахмадуллину спросили(в 70-е) насчет условий творчества, она сказала:"Неважно, но Мандельштаму было много хуже."
Да, мой гнусный друг, а на какие шиши переезжать? Дайте мне денег, и я немедленно направлюсь в сторону Унген. Мне это по пути на родину.
Неуважаемый, это Мединский у вас — наследник Сахарова? У вас можно писать околесицу под видом диссертации, но если вы друг президента — то околесица уже и не околесица? Про суды и советы не стоит нам лапшевать — я много подрабатывал, представляя граждан в судах, и знаю цену нашему правосудию. От души надеюсь, что и вы с ним столкнетесь. Ему будет все равно, что вы пели осанну власть имущим — оно спокойно пережевывает таких, как вы.
И да, нас лишают финансирования, даже того убогого, что есть, и сокращают. И вас сократят, кстати говоря, когда вы станете ненужным.
Нет, не наследник. Но из того, что Берия сделал много гадостей, не следует, что он-английский шпион. А также, что работа Сахарова по «многолистной Вселенной» гениальны.
Лучше быть голодным и усталым,
Чем холопом доедать объедки,
Лучше быть в Империи капралом,
Чем царем — в стране-марионетке.
Как я понимаю, «Dissi», «Иван» и «Макар» — это один и тот же человек, достигший такой степени нравственного растления, что готов оправдывать любую гнусность, если она исходит от лиц, приближенных к нашему Солнцеликому? Вообще, интересно, что должно произойти с человеком, что сломаться в душе, чтоб он начал восхвалять очевидных мерзавцев, врагов народа и государства?
С Иваном и Макаром не знаком.Гнусностей(даже мелких!) терпеть не могу, равно, как и наветов и" сплетней в виде версий".Если у вас остались следы чести , процитируйте, где я «начал восхвалять очевидных мерзавцев, врагов народа и государства?»А заодно, разъясните, кто друг народа, а кто враг(Ибо две суть вещи: наука и мнение;
из них первая рождает знание, второе — невежество.)
Не надо нам тут лечить, гнуснейший, про науку, про мнение и про невежество. Мы тут люди простые и приземленные — мне платят 18Кр, норовят выгнать, заставляют писать тонны абсурдных бумажек и разве что цак еще не заставили носить. В институтах РАН платят еще того меньше. А тут еще появляется какой-то поц, и требует от нас не просто пахать на барина, но еще и любить его. Я проработал преподавателем достаточно много лет и прочел немало списанных студентами работ, чтоб видеть, что либо вы — одно лицо, либо списываете друг у друга. Тут был еще paulkorry и Корнерот — вот они чуток отличались.
« мне платят 18Кр, норовят выгнать»--так может самому уйти?"А тут еще появляется какой-то поц,"--Киса решил окончательно перейти на французский..."Я проработал преподавателем достаточно много лет"--это куда сокровище с образованием в полтора курса взяли?
Уйду, милчеловек, обязательно уйду. И все, кто из себя что-то представляют — тоже уйдут (18 Кр — обычная зарплата доцента в любом российском вузе, кроме московских и военных). С кем останетесь-то? И вы нам своими Ахмадуллинами и прочим не тычьте. Не в почете они у многих из нас. Настоящие, а не киношные, ученые очень далеки от персонажей «Белых Одежд» и подобного, и какой-то куртуазности ждать от них не стоит (могут и в бубен настучать). Иные есть коммунисты, другие — пацифисты, а третьи — либералы. Учеными нас делает не это. И Мединский ваш, и прочие ваши гнусные друзья — нам отвратительны совсем не от того, что ученые за «майдан» или «либералы». Я, к примеру, за православие, за нацию и против глобализации, но что с того? Ваш кумир просто написал дрянную книжонку, выдает ее за диссертацию и с помощью связей в правительстве не дает расставить все на свои места.
Неужели поклонник Игоря Ростиславовича(я не о его математических трудах, of cource).
Платные тролли есть, они не могут не есть. При этом они не обязательно запускаются на конкретный ресурс - могут и просто яндексом искать соответствующие темы по ключевым словам и постить комменты, отчитываясь скриншотами и ссылками. Так что, встречается данное явление и на относительно небольших тематических ресурсах. Признаки:
— «Иррациональная» провластность — «любая власть от бога»;
— совершенно неуместные упоминания майдана, коего власть, вероятно, совершенно панически боится;
— критика запада и США с рассказами о том, как там всё плохо и какие они коварные злодеи;
— агрессивная манипулятивность — «сколько вам в госдепе заплатили?!» и т.д.
Занимаются этой ерундой обычно студенты, женщины, сидящие с детьми в декрете, изредка — даже пенсионеры. Какая-никакая, а подработка. Общекультурный и образовательный уровень данной публики обычно крайне низкий (с высоким можно и более прибыльными вещами заниматься), а методички с оборотами брежневской эпохи откровенно оскорбляют интеллект.
Всякое, конечно, бывает, но вот чтобы кто-либо ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ взялся защищать Мединского — в это просто не верится... Есть у нас, конечно, жертвы пропаганды, но не до такой же степени.
Сравнение же этого Мединского с Вавиловым и Сахаровым — это уже совсем какой-то запредельный разврат. Так нельзя. Травлей и репрессиями занимались именно мединские, используя всю мощь госаппарата, но уж никак не кучкующиеся малыми группками ученые, шепчущиеся о том, что некий бооооольшой начальник ну уж очень похож на кретина, а «диссертация» его откровенно антинаучна.
Вспоминаю Гашека — «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из заявления „да здравствует император Франц-Иосиф Первый“, какового вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота.»
У меня есть предложение к администрации — вести список троллей-запутинцев вместе с IP. И проверять их на предмет совпадения (пускай учатся пользоваться анонимайзерами, пока можно).
Прежде всего: та непубличная часть информации, которой пользователь сознательно не пожелал делиться, остается при нем. Это и по закону, и по логике работы всех публичных площадок. Так что никаких списков и IP. Предупреждения, причем достаточно абстрактные, делаются лишь в злостных случаях, вслед за чем возможна непубликация чего-то, в конце концов, позволять вводить всех в заблуждение тоже нехорошо. Возможно впрочем, что иногда речь идет просто о забывчивости — допустим, на разных домашних девайсах сохранялись разные имена-аккаунты...
«Лишние виртуалы» имеются, да, но это не означает, что нужно сразу всех объявлять одним «ботом» и на всех так «наезжать», ошибки снижают авторитет разбрасывающегося обвинениями. Ну и вообще не думаю, что речь о внезапно пришедших «ольгинцах» можно вести в тех случаях, когда собеседники в разговорах участвуют давно, на многие темы, часто достаточно нейтральные или во всяком случае не «провластные». Всякая изощренность где-то заканчивается :-)
Тут стиль не в точности ольгинский, но кроме платных ольгинцев есть еще и добровольные НОДовцы, которые сами верят, что спасают Россию (а на деле — помогают ее хоронить). Кстати, я заметил интересную деталь — Dissi вспоминает Мандельштама, Ахмадулину и прочих кумиров либеральной творческой интеллигенции. Из этого я делаю вывод, что он видит обобщенный психологический портрет ученого как эдакого либерального интеллигента (что не всегда так, а иногда — и вовсе не так, я вышеупомянутых персонажей не люблю, например, и имею крайне этатистские взгляды, и не один я — полагаю, что и весь факультет такой).
Коллеги, давайте вспомним, что одна из претензий к диссертации г-на Мединского, изложенная в заявлении, направленном в ВАК, касалась его публикаций.
В автореферате, опубликованном на сайте РГСУ (где он проходил защиту), список публикаций Мединского состоит из десяти научных статей и пяти монографий. Однако позже оказалось, что все пять монографий существуют, судя по всему, только в виде заголовков. Был направлен запрос в Книжную палату, но там о существовании упомянутых книг ничего не знают. Потом в Российской государственной библиотеке оказался другой вариант автореферата, из которых четыре из пяти загадочных «монографий» оказались аккуратно вычищены. Кроме того, авторы заявления о лишении Мединского степени установили, что из десяти статей, указанных в автореферате, напечатаны были только девять. Копии обоих авторефератов приложены к заявлению о лишении степени.
Это норма в нашей научной среде?
Это все, конечно, плохо, но даже если бы он действительно написал пять монографий и десять статей, да хоть двадцать пять, в том же роде, что и остальное им написанное, лучше бы не стало.
Это верно, конечно. Но наука веками имела репутацию честной профессии.
А в продолжение Вашей справедливой реплики добавлю: накануне победной акции в Белгороде г-н М. публично заявил:
«Признайтесь: достоверного прошлого не существует. Ибо уже через 5 минут любое событие начинает бытовать как интерпретация. Не говоря уж про пять веков. Не говоря уж про 25 версий двадцати пяти свидетелей, интерпретированных двадцатью пятью историками с разными взглядами».
В среде историков это заявление вызвало замешательство. 25 историков с 25 версиями одного события. И все равноценны, а о стремлении к истине говорить просто неприлично. Что же тогда изучают историки? Мнения-версии?
Вот так запросто, придя в новую для себя профессиию, взять да и опустить ее.
Интересно представить, как эту теорию применить в детективной работе. Допустим, совершено преступление. Существует ли истинный преступник? Или все подозреваемые равноценны? Тогда может всех и посадить, на всякий случай? Или выбрать из множества подозреваемых того, чья посадка якобы соответствует «национальным интересам»? Или можно просто выдумать преступление — неизвестно же, было оно или нет в прошлом, там будем считать, что было — и посадить, опять-таки, в тех же интересах.
Отличная аналогия! Особенно с учетом того, что investigator — это и исследователь, и следователь.
А может это квантовый эффект? Электрон проходит одновременно скрозь 2 щели, а выбираем из национальных интересов.
У обычного человека, не мединского, такую диссертацию просто не примут к защите. А даже если она как-то и пройдет диссовет — на экспертном совете защиту отменят за несоответствие формальным критериям (несоответствие п. 13 Положения о присуждении ученых степеней — Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842).
Вообще, очень странно, что власти платят копейки преподавателям и подвергают их разнообразным глумлениям. Ведь преподаватели работают со студентами и могут помочь сформировать у них то или иное отношение к режиму. Казалось бы — плати профессуре, подкидывай им деньжат на исследования и особо не доставай — и все будут тебе ура кричать, средние ученые начинают лезть в политику в самую последнюю очередь, если уж допекло до крайности. И денег даже хватило бы, если ограничить ректорский беспредел, провести ревизию подразделений в вузах и сократить явные пристанища блатных (всякие управления по управлению наноинновациями). В ревизии можно было опираться на тот же Диссернет, активистам которого можно было даже правительственный грант подкинуть — важное для страны дело делают. Но нет — АУП в вузах раздут на больше половины от сотрудников, з/п доцента и ректора различается в 100 раз, МОН ежемесячно спускает требования разной степени маразматичности (типа мгновенно переделать все бумажки с ФГОС3 на ФГОС3+) и, как результат, озлобленные сотрудники поливают Государя Императора, тем, чем он и заслуживает.
Еще интересно было бы диссер доктора технических наук Рогозина глянуть, но сей монументальный труд, вроде как, считается секретным...
И тоже — аж дважды (!) доктор — философских и технических.
Почти платоновское идеальное государство у нас получилось — правят исключительно ученые мужи :-D
Научная деятельность и владение языками
Рогозин свободно говорит на английском, испанском, итальянском и французском языках, также владеет чешским и украинским языками.
В 1996 году на философском факультете МГУ защитил диссертацию «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность» на соискание учёной степени кандидата философских наук. В 1999 году там же защитил докторскую диссертацию по философским наукам «Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI в.» (специальность «Философия политики и права»). Направление научной деятельности — военные стратегии ХХ века и планирование научно-технической политики в соответствии с эволюцией угроз национальной безопасности. В 1998—1999 годах преподавал спецкурс по национальной безопасности в Академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ. Обладает учёной степенью доктора технических наук по специальности «теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения».
С 2014 года является председателем наблюдательного совета Самарского аэрокосмического университета
Dissi, ну и о чем эта цитата говорит, кроме патологического тщеславия фигуранта?
Относительно «говорит свободно на четырех языках» возникают закономерные сомнение — «говорить свободно» — это уровень владения C1/C2, который необходимо поддерживать. Больше двух языков одновременно — само по себе серьезный труд, отнимающий много времени. Почему, например, тот же IELTS действителен всего два года — владение языком — категория динамическая.
Философия, наблюдательный совет... Типичная пена, характерная для людей с патологическим тщеславием, жаждущих навесить на мундир как можно больше блестящих побрякушек, что само по себе обычно является маркером низкой культуры мышления, т.к. сопряжено с отсутствием рефлексии.
В итоге имеем лишь пустопорожний трёп вроде лунных баз на фоне чудовищной системной деградации отрасли и кадров...
Alexandru, я имел в виду другую его докторскую — эта по философии, а есть еще и по техническим, которую никто не видел, ибо бооооооольшой секрет...
Да небось шлак обычный (но не запредельный кал, как у Мединского), как мы все в секретные отчеты по ОКР пишем. Скорее всего, это та же диссертация, что и по философии, немного переписанная и засекреченная. Повторюсь, в отличие от Мединского, Рогозин не производит впечатление слабоумного. Думаю, он даже сам написал свою диссертацию. Скорее, это просто человек не на своем месте.
Ну да, копипаст в википедии уже умеете делать. Журфак МГУ, затем в 1996 г. — кандидатская по философии, в 1999 г. — докторская по философии, потом — доктор технически наук.
В марте 1997 года стал депутатом Государственной Думы на дополнительных выборах по Аннинскому избирательному округу в Воронежской области. В 1998—1999 гг. — член Комиссии Государственной Думы по импичменту Президента РФ Б. Н. Ельцина. На выборах 1999 года переизбран депутатом Государственной Думы по тому же избирательному округу. И.т.д.
Читать википедию умеем.
Я помню времена, когда нас призывали поддержать партию власти и президента, а то власти придут страшные националисты, и как раз имелся в виду Рогозин с его партией «Родина». Тогда он служил пугалом, а теперь все как повернулось...
Да ничего не повернулось: уже тогда было вполне очевидно, что те кто пугает и те кем пугают одного поля ягоды
Заякин что-то на эту тему постил. На вид — стандартное военное УГ, ничего особо антинаучного или неприличного для данной отрасли. Я сам такие тексты в казенном доме плодил сотнями, да простят меня налогоплательщики. Уныло — да, но не невыносимо омерзительно для специалиста, как в случае Мединского, и вполне пригодно в качестве диссертации. Это работа из той же серии, что модели OODA loop Бойда.
Однако, более-менее сносная диссертация Рогозина не делает его менее никчемным руководителем. Поскольку богадельня, где я 12 лет делал вундервафли, относилась к его сфере, а иногда и сам барин приезжал, могу уверенно утверждать одно — наладить производство он не то что не может, а, наверное, и не способен. В тех краях такой зверинец, который ни в вузе, ни в б. РАН представить не могут, и даже не воровство, а маразм — основная проблема. Самый ходовой маразм — назначить нереальный срок для заказа, формально закрыть его, а потом еще 3 года неформально доделывать работу в полях. Миллионы рублей при этом тратятся просто вникуда — на поездки в эти самые поля, на съем гостиниц, на пропитание, на транспортировку техники туда-сюда и на показуху. Втирают очки там все — начальники центров директорам, директора — заказчикам (людям из управления заказчика, ВП), все вместе — Ростеху, Ростех — Рогозину, Рогозин — Путину и так по кругу. И не корысти ради, а из-за полнейшей деградации всей системы управления производством. Причем тех, кто пытается хоть что-то подправить, эта система не терпит. Над всеми заведениями оборонпрома можно смело писать транспарант «ВСЕ УМНЕЕ ДЕБИЛА КОТОРЫЕ — УЖЕ УВОЛЕНЫ!». Не удивлюсь, если Путин реально верит, что наши космические корабли бороздят.
Кстати, вот отличный текст (и без перехода на личности):
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Предположим, вы сочинили отборнейшую чепуху, пропитанную любимой идеологией, тайным знанием предков, личностным опытом или духовными откровениями. Вы сдобрили ее длинными наукообразными словами и сложными речевыми оборотами, через которые не продраться простому смертному. Возгордившись, вы захотели выдать получившийся труд за великое достижение человеческой мысли. Может быть, даже защитить диссертацию. Но вот незадача: критики поймали вас на том, что научного метода вы не знаете, логикой не владеете, одни факты игнорируете, а другие выдумываете, и в целом пишете бессмыслицу. Если вы не знаете, что делать в такой ситуации, то вам помогут мои советы...
Предлагаю тему:"Суперструны и наноклавиши."