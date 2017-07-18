Императив интернационализации

В социальных сетях разгорелась жаркая дискуссия по поводу того, хорошо это или плохо, что 30% нынешних выпускников математического факультета ВШЭ уезжают за границу продолжать свое образование. Направления — самые престижные: MIT, Oxford, Harvard, Ecole Polytechnique, Toronto University… [1]

Для одних комментаторов отъезд выпускников Вышки — символ неуклонного угасания российской науки и отсутствия у молодежи научных перспектив в своей стране. Для других, наоборот, — это показатель высокого качества российского образования (по крайней мере, данного конкретного факультета) и его востребованности в мире. Они считают, что процесс «миграции умов» — совершенно нормальное и положительное явление в современном мире, важно лишь создавать условия, чтобы он протекал в обе стороны, чтобы в Россию тоже приезжали талантливые аспиранты и постдоки со всего мира, желающие учиться и работать в самых сильных международно признанных научных группах нашей страны.

На самом деле проблема интернационализации образования касается не только математики и вообще не только современной фундаментальной науки. Рынок труда для молодых людей с качественным образованием стремительно глобализируется во всем мире. «Когда мой отец заканчивал колледж, его конкурентами за хорошее рабочее место были главным образом его ровесники из того же самого города. Когда я заканчивал колледж, мне уже пришлось искать работу, конкурируя с выпускниками со всей страны. Нынешние студенты должны будут выдерживать конкуренцию с выпускниками со всего мира», — говорит Дэвид Стремба, старший вице-президент Shorelight Education, американской сервисной компании в области международного образования. Согласно оценкам Организации по экономической кооперации и развитию (OECD), при сохранении нынешних темпов роста к 2030 году около 50% 25–34-летних будут иметь высшее образование (бакалавр или выше). К тому времени на США и Канаду будет приходиться всего около 10% из этой ожидаемой когорты в 300 млн образованных молодых людей в мире.

Многие из них могут оказаться не готовыми к такой глобальной конкуренции. Несмотря на то, что эти страны принимают у себя огромное количество иностранных студентов (около 1 млн в США и около 300 тыс. в Канаде), только 1,5% американских и 2% канадских студентов имеют опыт учебы за рубежом.

В то же время, согласно недавнему исследованию специалистов международной сети компаний PricewaterhouseCoopers, 71% нынешних студентов хотят и ожидают, что работа за границей станет составной частью их профессиональной карьеры. Их потенциальные работодатели совершенно с ними согласны: 64% из них рассматривают международный опыт кандидатов в качестве важного фактора при найме на работу. Еще более важно то, что 92% работодателей специально отбирают кандидатов с такими личностными характеристиками, которые могут быть приобретены лишь в результате личного опыта жизни и учебы за рубежом (владение иностранными языками, умение продуктивно работать в многонациональном коллективе выходцев из самых разных культур и т.д.).

Оказывается, что даже далеко не все американские и канадские колледжи полноценно готовят своих выпускников к соответствию таким требованиям. Несмотря на огромное количество иностранных студентов в этих странах, 70% из них сконцентрированы во всего лишь 5% ведущих университетов. Поэтому, хотя американские университеты составляют большинство среди 400 наиболее высокорейтинговых университетов мира, по отношению к общему количеству своих студентов в США обучается наименьшая доля иностранных студентов по сравнению с другими англоговорящими странами — всего чуть более 4%. Такое неравномерное распределение иностранцев лишает американских студентов крайне необходимого опыта общения и взаимодействия с представителями других культур.

«Мир стремительно меняется, и университеты далеко не всегда в состоянии предугадать, какие конкретно знания и умения окажутся наиболее полезными их студентам на рынке труда через десять или даже через пять лет. Но их обязанностью и, в конечном итоге, критерием их успешности остается необходимость наилучшим образом подготовить своих выпускников к работе в этом меняющемся и глобализирующемся мире», — заключает Дэвид Стремба.

Что касается ВШЭ и ее математического факультета, то, наверное, их соответствие таким критериям успешности лучше всего оценят сами выпускники и их будущие работодатели.

А. К.

по материалам www.universityworldnews.com

1. https://math.hse.ru/news/207173632.html

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