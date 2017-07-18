Чемодан без ручки

Уважаемая редакция!

С конца прошлого года Академия наук стала, если так можно выразиться, знатным ньюсмейкером. То изберут в РАН чиновников вопреки прямому указанию президента, и разразится большой скандал на заседании Совета по науке и образованию. То в совершенно тихой и спокойной обстановке окажутся сорваны выборы президента РАН…

В общем, стала наша Академия источником беспокойства для руководства страны. Недаром Владимир Владимирович за последнее время дважды встречался с академиками. Не для того, чтобы выслушать доклады о крупных научных прорывах и свершениях, нет, а для того, чтобы разруливать академические выборные дела.

Глядя на всё это, я думаю: а нужна ли России такая Академия — источник постоянной головной боли для нашего национального лидера? Я понимаю, дорогие коллеги, что для многих из вас подобный вопрос звучит кощунственно, но мы, люди науки, должны отважно ставить сложные вопросы и давать на них ответы.

Да, Академия существует почти триста лет, но дает ли это основание сохранять подобный институт навечно? Крепостное право тоже существовало долго, но его, однако, все-таки отменили.

Судите сами: академики, если они еще в состоянии активно работать, занимаются наукой в институтах и университетах, а не в особняке на Ленинском проспекте. И если в какой-то момент Академия наук как учреждение вдруг перестанет существовать, то они спокойно себе продолжат там работать. Зато исчезнет огромная головная боль у руководства страны.

Пытаясь найти честный ответ на свой вопрос, я вижу всего один довод в пользу сохранения РАН: ее ликвидация даст пищу для злословия нашим недоброжелателям на Западе и пятой колонне внутри страны. Если Владимир Владимирович подпишет указ об упразднении Академии, то все они сразу завоют, будут цитировать Салтыкова-Щедрина — мол, сжег гимназию и упразднил науки.

Нужно ли это нам? Конечно, нет! И я считаю, что нельзя ни в коем случае поэтому с наскока выпускать указ об упразднении Академии. Лучше поступить по-другому. К руководству РАН должен прийти человек, для которого Академия мало что значит, еще лучше, если он не будет понимать, зачем вообще нужна Академия.

После избрания и утверждения этот человек должен начать проводить политику, которая оттолкнет от РАН все сколько-нибудь порядочные и здравомыслящие силы. То есть вести всё к ситуации, когда уже сами ученые начнут говорить промеж собой: провалилась бы эта РАН к чертовой матери!

Когда такие речи пойдут, ни в коем случае нельзя расслабляться, наоборот, нужно начать проводить ту же политику с удвоенной силой. Необходимо довести всё до того момента, когда к руководству страны пойдут обращения о необходимости ликвидации РАН, а наиболее приличные академики задумаются о своем выходе из этой организации. И вот тогда — и только тогда — можно будет принимать решение о ликвидации РАН. Так сказать, по просьбам трудящихся.

Этот план всем хорош, но требуется найти человека, который готов будет взять на себя бремя и выступить в роли ликвидатора. И нужно найти его среди кандидатов в президенты РАН. По счастью, кажется, такой человек есть — это Владислав Яковлевич Панченко.

Будучи соратником величайшего российского ученого современности — Михаила Валентиновича Ковальчука, — Владислав Яковлевич как никто понимает, насколько сильно заскорузлые академические структуры мешают проводить революционные преобразования в нашей науке. Ведь, думаю, если бы не РАН, то у нас уже произошла бы смена научной парадигмы и началась бы подлинная нано-био-инфо-когнитивная революция.

И это понимание должно дать Владиславу Яковлевичу силы для осуществления своей неблагодарной миссии, для того, чтобы стать для многих пугалом и жупелом. Ничего! Главное ведь сделать дело, а остальное значения не имеет.

В общем, осталась самая малость: Владислава Яковлевича должны выбрать президентом РАН. И вот к этому государство обязано приложить все силы, неявно, но внятно указав академикам на то, какой кандидат является фаворитом.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи