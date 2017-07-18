Прошло полтора года с начала работы Астрофизической школы «Траектория» (www.astroschool.space). Это проект Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» (www.traektoriafdn.ru). В рамках школы проводится трехлетний цикл очных и заочных занятий с группой учащихся по специально разработанной программе. В нее входит изучение основ современной астрономии, освоение методов научных исследований в области астрофизики, углубленная подготовка по физике и математике, освоение инструментария экспериментальной астрофизики на базе ведущих обсерваторий.

Первая очная школа в рамках трехлетнего цикла состоялась летом прошлого года в Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН). Важно отметить, что в САО за последние 30 лет было проведено три советско-американских школьных астрономических лагеря и 14 астрономических детских школ, большая часть которых совмещалась с астрономическими олимпиадами и турнирами. В программу входили обзорные лекции по темам исследований в САО и общение с учеными — астрофизиками обсерватории. Отбор участников происходил по результатам региональных и общероссийских астрономических олимпиад, а в последних школах — на основе опроса учителей — руководителей астрономических кружков. 14-я астрофизическая школа в 2014 году была поддержана грантом некоммерческого фонда Дмитрия Зимина «Династия».

Астрофизическая школа «Траектория» во многом отличается от проведенных ранее в САО. Во-первых, отобранные дети получают финансовую поддержку, обеспечивающую проезд, проживание и обучение на весь период проведения школы. Во-вторых, занятия базируются на трехлетней специализированной программе по астрофизике. В-третьих, для ее эффективного освоения требуется расширенная по сравнению с обычным школьным уровнем подготовка по физике и математике, а также знание основ астрономии и даже английского языка. В-четвертых, для проведения такой школы в обсерватории был реализован более высокий уровень организации жизни участников школы.

Напряженные дневные занятия сопровождаются усиленным питанием, медицинским обслуживанием, спортивными и психологическими тренингами по вечерам, выходами в горы и гуманитарными лекциями. Дети распределены по нескольким группам, жизнь которых в мягкой, но эффективной форме управляется тьюторами — специалистами в точных науках (не только астрономами) — и директором школы. Наконец, в-пятых, трехлетняя школа с двумя очными сессиями в год предполагает и заочные занятия, включающие решение задач по математике, физике и астрономии, а также подготовку рефератов по выбранным астрофизическим темам и самостоятельные научные исследования.

В создании и обсуждении программы астрофизической школы наряду с сотрудниками фонда «Траектория» принимали участие сотрудники САО РАН, в том числе один из старейших — докт. физ. -мат. наук Евгений Леонидович Ченцов, подготовивший различные версии циклов начального обучения астрономии, докт. физ. -мат. наук Григорий Меерович Бескин, докт. физ. -мат. наук Олег Васильевич Верходанов, а также опытные педагоги — Светлана Николаевна Колякина (зав. кафедрой физики московского лицея «Вторая школа», многократный лауреат учительских конкурсов фонда «Династия»), канд. физ. -мат. наук Дауд Казбекович Мамий (декан факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного университета (АГУ), директор Республиканской естественно-математической школы при АГУ, лауреат фонда «Династия»), канд. физ. -мат. наук Мария Владимировна Богданова (учитель астрономии в лицее «Вторая школа» и научный сотрудник ООО «Кинтех Лаб»), Максим Леонидович Карманов (учитель физики и заместитель директора Лицея № 31 г. Челябинска, многократный лауреат фонда «Династия»), Анна Николаевна Андреева (учитель математики ЦО «Технология образования» и школы № 91 Российской академии образования, лауреат фонда «Династия»), Александр Давидович Блинков (учитель математики и заместитель директора по научно-методической работе московской школы № 218, лауреат фонда «Династия»). Позднее к разработке и реализации программ присоединились канд. физ. -мат. наук Антон Владимирович Бирюков (ст. науч. сотр. ГАИШ МГУ) и канд. физ. -мат. наук Вадим Донатович Кряквин (доцент кафедры алгебры и дискретной математики Южного федерального университета).

Каждый очный цикл занятий школы, длящийся 10-14 дней, посвящен погружению в определенное направление современной астрофизики. Два уже прошедших были посвящены:

1) общим астрофизическим проблемам, которые были представлены в лекциях сотрудников САО и лекторов-астрофизиков из других институтов (докторов физ. -мат. наук Д. З. Вибе, С. Б. Попова, С. А. Язева);

2) физическим аспектам астрофизики (школа прошла в Коуровской обсерватории Уральского федерального университета).

Остальные четыре будут посвящены:

3) возникновению и эволюции пространственных структур во Вселенной: звезд, галактик и скоплений галактик (от хаоса к порядку); школа пройдет в САО РАН в августе 2017 года;

4) методам получения астрофизической информации (приемники излучения и методы анализа данных наблюдений);

5) вопросам релятивистской астрофизики;

6) проблеме SETI (мультинаучный подход).

Кроме лекционных занятий, участники выполняют практические работы, связанные с анализом астрофизических данных, и решают задачи по темам прочитанных лекций. После циклов лекций организуются встречи с учеными для обсуждения неясностей и ответов на незаданные вопросы.

В расписание школ также включены ночные наблюдения небесных объектов, лекции по совершенно разным, в том числе гуманитарным дисциплинам, психологические занятия от Наталии Верходановой, экскурсии по достопримечательностям, спортивные и другие мероприятия, не связанные с научной программой.

К примеру, в рамках первой очной школы в САО студенты побывали в Нижне-Архызском историко-археологическом музее-заповеднике c древними аланскими христианскими храмами IX–XI веков, а в рамках «вечерних клубов» студенты АФШ общались с учеными на такие темы, как искусственный интеллект, эволюция разума, повседневная жизнь современного ученого.

Важный элемент очных и заочных занятий — работа тьюторов со школьниками.

Тьюторы — это молодые научные сотрудники (и некоторые уже кандидаты наук) с физическим образованием, которые не только участвуют в организации жизни школьников в обсерватории с утра до ночи, но и помогают выполнять практикумы и решать астрофизические задачи.

Тьюторами работают молодые научные сотрудники, учителя и студенты: Ольга Марьева, Евгений Семенко, Эдуард Емельянов, Анастасия Граужанина (САО), Степан Санников из Курчатовского центра (член Российской ассоциации учителей астрономии, теперь директор Астрофизической школы, после Кирилла Медведева из лицея «Вторая школа»), Никита Наконечный (МЦНМО), Надежда Орехова (филиал «СОН „ Архыз“» АО «НПК „СПП“»), Мария Лизунова (Utrecht University), Анатолий Куркин (НИЯУ МИФИ), Андрей Казанцев (ПРАО АКЦ ФИАН), Анна Корсакова (ФИАН), Анастасия Топчиева и Тамара Молярова из ИНАСАН.

Надежда на успех Астрофизической школы связывается, конечно, со школьниками. Прием в школу проводился весной 2016 года на основе конкурса, принять участие в котором смогли ученики 8-х классов российских школ. Отбор учащихся производил фонд «Траектория» с помощью тестов по астрономии, физике и математике, доступ к которым был открыт на сайте фонда.

Участниками первой астрофизической школы «Траектория» стали 42 восьмиклассника из разных городов страны, успешно прошедшие конкурсный отбор. С самого начала мы обсуждали возможный отсев участников в процессе обучения, поэтому был составлен список кандидатов на случай появления вакансий. После первой школы два участника покинули проект и один новый участник был приглашен из дополнительного списка.

Сразу после проведения первой школы был обнаружен важный наблюдательный факт: школа удалась. Показателем стало тесное взаимодействие школьников в социальных сетях с тьюторами и преподавателями на астрономические темы, вступление школьников в тематические астрономические группы и вообще изменение содержания домашних страниц участников «Траектории».

Важно отметить, что интерес школьников к астрофизике создает обратную связь — желание донести до них методы понимания научной картины мира на совершенно другом образовательном уровне. Это всё приводит к очень тесному дружескому общению не только между школьниками, но и школьников с тьюторами и лекторами, что, в свою очередь, позволяет открывать неформальные дискуссии между участниками как по астрофизике, так и по глобальным проблемам нашей цивилизации.

После первого года обучения уже можно сделать некоторые выводы. Отобранные школьники, несомненно, мотивированы и заинтересованы в дальнейшем астрофизическом образовании. Семеро школьников стали призерами Всероссийской олимпиады по астрономии, трое — победителями Всеросcийской астрономической олимпиады, двое — победителями Всероссийской олимпиады по физике для учеников 9-х классов. Отсев школьников по сравнению с ожидаемым очень мал.

Несомненно, астрофизическая школа — это большая нагрузка в дополнение к школьному образованию, особенно с учетом того, что наши ученики принимают участие во всевозможных олимпиадах по математике, физике и астрономии, а также в тренировочных предметных сборах.

Возможно, не все будут поступать на астрономические отделения университетов, но точно все (если судить по анкетам) уже открыли для себя этот необыкновенный мир астрофизики

О. В. Верходанов, Г. М. Бескин

(Специальная астрофизическая обсерватория РАН)

К. С. Петров, М. К. Юрик

(фонд «Траектория»)

Фото предоставлены фондом «Траектория»

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