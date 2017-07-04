Великое обнуление

В июне 2017 года многие СМИ возбудились по поводу сувенирной банкноты в ноль евро, выпущенной в Германии (ил. 1). На самом деле с 2015 года десятки подобных банкнот были отпечатаны сначала во Франции, а затем в Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах, Испании. Обычно на них изображены различные местные достопримечательности (ил. 2), там же они и продаются за два-три евро в сувенирных киосках и автоматах. Автором их является производитель сувенирной продукции Ришар Фай (Richard Faille).

Нулевые номиналы выпускают не только как сувениры. Это может быть политическая прокламация, как выпускаемая в Индии с 2007 года антикоррупционная купюра в ноль рупий с надписями «Уничтожим коррупцию на всех уровнях» и «Я обязуюсь не брать взяток» и телефоном, по которому можно сообщить о вымогательстве взятки (ил. 3); для сравнения приведем банкноту в 50 рупий (ил. 4). Еще один пример—монета в ноль евро, выпущенная в Нидерландах в 2012 году как сатира на финансовый кризис в Греции и попытки Евросоюза справиться с ним путем массивных финансовых вливаний (ил. 5).

Еще одна группа монет с нулевыми номиналами — художественные произведения, например «0 евро» Ларса Хулста (ил. 6) и «0 рублей» Кирилла Шаманова (ил. 7) с переплетением символов нуля и бесконечности и латинской надписью Coincidentia oppositorum («Соединение противоположностей», ср. англ. coin — «монета»).







6. Ларс Хулст (Нидерланды). «0 евро» в проекте mon3y.us (

6. Ларс Хулст (Нидерланды). «0 евро» в проекте mon3y.us ( larshulst.nl

Поиск по картинкам в «Гугле» приносит множество «монет в 0 евро», которые являются результатом работы компьютерных дизайнеров и, видимо, никогда не существовали как реальный объект; если вы проведете такой поиск, обратите внимание на различия в написании и расположении нуля. Столь же много картинок с банкнотами «0 долларов», на которых изображен президент Обама и, чуть реже, Дж. Буш-мл.

Встречаются также картинки «0,99 евро», «3 евро», «7 евро» и целая серия от 0 до 9 евроцентов. На «Алиэкспрессе» можно заказать жетоны 6 sexeuros с фривольными изображениями и их русскоязычные аналоги, но номиналом почему-то уже 7 sexeuro (мы не рискуем приводить иллюстрации).

Отличием европейских 0-евровых бон от всей этой продукции является то, что они имеют те же степени защиты, что и настоящие банкноты с номиналом в евро, и выпускаются с согласия Европейского центрального банка. Тем самым окончательно стирается грань между настоящими и сувенирными деньгами: в последние годы нумизматика идет той же печальной дорогой, по которой прошла филателия, после того как свежеосвободившиеся от колониального гнета страны Африки, Азии и Океании начали сотнями печатать серии цветных картинок, каковые по недоразумению назывались марками и которые никто никогда не наклеивал на письма.

Те сразу гасились и с несмытым клеем направлялись в филателистические магазины (читатели постарше вспомнят целлофановые пакетики с тематическими наборами «Флора и фауна» или, скажем, «Шедевры мировой живописи», продававшиеся в киосках Союзпечати). Сейчас же в киосках прессы можно видеть наборы из десятков десятирублевых монет, посвященных городам и регионам России; изредка такую монету можно получить и на сдачу. Массовый выпуск сувенирных монет в СССР начался с серий, посвященных Олимпиаде 1980 года.

Сувенирные монеты следует отличать от относительно редко чеканившихся юбилейных монет (в СССР первыми были монеты 1967 года, выпущенные в честь 50-летия Октябрьской революции) и инвестиционных монет, которые, по сути, являются слитками с несколькими степенями защиты: их формальный номинал не имеет отношения к их стоимости, и они не предназначены для реального обращения (ил. 8).

Часто инвестиционные монеты являются наследниками старых монет, имевших нормальное хождение. Так, в 1922 году советское правительство признало царские десятирублевики законным платежным средством. В 1923 году был выпущен знаменитый червонец с изображением сеятеля, но, поскольку западные правительства отказывались принимать монеты с советской символикой, старыми штемпелями были отчеканены новодельные царские золотые монеты. В 1975–1982 годах «Сеятели» чеканились с новой датой, результатом чего стали парадоксальные монеты СССР с надписью «РСФСР» (ил. 9).





9. Советский червонец, 1975 год (

9. Советский червонец, 1975 год ( raritetus.ru

Буквально на глазах чеканка сувенирных монет превратилась в соревнование в изобретательности между государственными банками разных стран. Чеканят монеты с эмалевым покрытием (ил. 10), светящиеся в темноте монеты с покрытием из бромсиликатного стекла и вставками из опала (ил. 11), монеты с вставками из каменного метеорита (ил. 12) или выпиленные целиком из метеорита железного (ил. 13), монеты в форме карты (ил. 14; забавный эффект получается, если смотреть на реверс), разборные монеты с голографическим изображением (ил. 15)… Какое это имеет отношение к деньгам? Разве что то, что находятся желающие за это платить.





10. 25 рублей, Россия, зимняя Олимпиада в Сочи, 2011 год (

10. 25 рублей, Россия, зимняя Олимпиада в Сочи, 2011 год ( greatcoins.ru





11. 20 долларов, Канада, 2016 год. Обсерватория Бурке-Гаффни Университета Сент-Мэри в Галифаксе: изображение на свету и в темноте (

11. 20 долларов, Канада, 2016 год. Обсерватория Бурке-Гаффни Университета Сент-Мэри в Галифаксе: изображение на свету и в темноте ( coinplanet.ru





14. 10 долларов, Науру, 2002 год. Карта Европы — введение в обращение евро (

14. 10 долларов, Науру, 2002 год. Карта Европы — введение в обращение евро ( ngccoin.com





15. 1 лат, Латвия, 2012 год. 150 лет Рижскому техническому университету. Верхнюю и нижнюю половины можно разъединить; на реверсе, в зависимости от угла зрения, даты 1862 и 2012 (

15. 1 лат, Латвия, 2012 год. 150 лет Рижскому техническому университету. Верхнюю и нижнюю половины можно разъединить; на реверсе, в зависимости от угла зрения, даты 1862 и 2012 ( en.numista.com

М. Г.



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