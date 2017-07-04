Бытие науки

Троицкие страсти

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Фото с сайта admtroitsk.ru

Фото с сайта admtroitsk.ru

Вероятно, уже многие слышали историю «как Троицкий дом ученых выгнал из родного здания организацию под названием „Троицкий научный центр“».

Что же произошло?

Сначала о том, что такое Троицкий научный центр (ТНЦ). Это, конечно, не совокупность троицких институтов, а отдельное юрлицо, призванное рулить общей инфраструктурой институтов (она существует) и служить интерфейсом между институтами и администрацией города. Собственно, там всего пять штатных единиц, из них «содержательная» одна — ученый секретарь. Кроме того, есть президиум, куда входят представители институтов Троицка, который и принимает основные стратегические решения.

Троицкий дом ученых в свое время был учрежден ТНЦ. Долго не могли найти подходящего директора: ДУ пребывал в коме. Наконец наняли Ларису Коневских — при ней сразу всё закрутилось, был организован музей науки, на его развитие Лариса получила грант «Династии». Музей где-то занял федеральное первое место, появились кружки, планетарий, регулярные лекции и фестивали науки.

С появлением ФАНО Троицкий дом ученых был переведен в его подчинение. Таким образом, ДУ и ТНЦ стали независимыми организациями на одной ступени иерархической лестницы. Обе организации по согласованию делили помещения в одном здании (пристройка к жилому дому площадью около 2000 м2), которое находилось в оперативном управлении ТНЦ. И вот в начале июня ФАНО безо всяких обсуждений и согласований с президиумом ТНЦ выносит решение о передаче здания в оперативное управление Дома ученых.

Практически сразу президиум ТНЦ выносит резолюцию, в которой обвиняет в произошедшем директора Дома ученых. Председатель ТНЦ академик РАН Сергей Стишов подает в отставку. Отношения испорчены, конфликт принимает форму: ТНЦ — ДУ.

На самом деле причина конфликта — нежелание и неумение чиновников ФАНО принимать решения гласно, ясно их мотивировать и отвечать за них. В результате Лариса Коневских попала в козлы отпущения. В прошлом году ей было предложено написать заявление на передачу здания в оперативное управление ДУ (дескать, иначе в том же ФАНО есть и третьи претенденты на помещение), а потом это заявление выставлялось как единственное основание принятого решения.

Наша точка зрения: конфликт не нужен никому, вредит репутации города и должен быть погашен в кратчайшее время. Претензии ТНЦ должны быть переадресованы ФАНО.

Вопрос о пользовании помещениями должен быть решен двумя сторонами в рабочем порядке и закреплен неким трехсторонним соглашением с ФАНО.

Пару слов о проблемах ТНЦ, которому вдобавок урезали финансирование до символической величины. Такая организация, безусловно, нужна троицким институтам, поэтому наша газета готова выступить за ее сохранение и за возвращение нормального финансирования. При этом возникает проблема: ответ на вопрос «что сделал ТНЦ за последние годы?» приходится вытаскивать из членов президиума клещами. Такой вопрос вообще не должен возникать, поскольку цели, задачи и степень их выполнения должны быть ясно изложены в публичном пространстве на сайте организации. А если конкретных целей и задач недостает — принять их на себя. Тогда нам станет гораздо легче и приятней вступаться за ТНЦ в случае необходимости.

Борис Штерн

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2 комментария

  • Дмитрий:
    06.07.2017 в 12:13

    Вы говорите про ТНЦ что «такая организация, безусловно, нужна» — а зачем? Там de facto лишь 1 сотрудник которому достаточно 1 кабинета. Его выгоняют из здания? Организовывать собрания директоров институтов Троицка тоже можно в тех же помещениях, где и раньше. По-моему об этом легко договориться с ДУ, закрепить в каких-то документах ФАНО. А то и посмотреть — а нужна ли такая организация, которая, как Вы сами говорите, сама не может обосновать зачем она существует.

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  • Б.Штерн:
    06.07.2017 в 13:41

    Пример для чего она нужна: общие гостевые квартиры. Их пять штук, что немало. Сейчас они явно недоиспользуются. Да, об этом можно просто договориться, но должен быть хоть один человек, кто это организует.

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