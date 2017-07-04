Из блога Сергея Пархоменко в «Фейсбуке»

Вынужден выступить здесь с сообщением о том, что, по сведениям участников сообщества Диссернет, участились случаи, когда разнообразные мошенники и вымогатели обращаются к людям — обладателям ученых степеней или тем, кому защита предстоит в скором времени, — как бы от имени Диссернета и пытаются их шантажировать будущими дискредитирующими публикациями. В связи с этим Диссернет настоятельно просит всех иметь в виду:

1) Диссернет проводит свои экспертизы и исследования исключительно по инициативе самих же участников сообщества и никогда не работает по заказу, за плату или в обмен на какие-либо услуги.

2) Диссернет по своему собственному усмотрению определяет, какие из проведенных экспертиз будут опубликованы на его сайте, в каком порядке и с какими комментариями. Повлиять на предстоящую публикацию или удалить уже состоявшуюся, по какой бы то ни было договоренности — невозможно.

3) Диссернет никогда не вступает в прямые переговоры или какие-либо иные отношения с героями своих экспертиз и исследований, не выдвигает никаких условий и не предъявляет никаких требований. (Единственным исключением были переговоры с Олегом Митволем, по его же многочисленным настойчивым домогательствам, в феврале 2014 года об условиях его добровольного отказа от ученых степеней, полученных обманным путем, — этот опыт был признан неудачным и никогда больше не повторялся.)

4) Диссернет готов удалить публикацию экспертизы с сайта только после добровольно отказа диссертанта от ученой степени, полученной нечестным путем (после предъявления формального документа, подтверждающего такой отказ).

Надеемся, что все заинтересованные лица будут впредь соблюдать в разного рода двусмысленных ситуациях осторожность и благоразумие. В случае возникновения подозрений по поводу таких случаев шантажа и вымогательства просим сообщать о них Диссернету по адресам обратной связи, указанным на сайте www.dissernet.org.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи