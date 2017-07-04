Поступление по ЕГЭ: квест для детей и их родителей

Однажды я приобрел билеты на поезд в Индии через Интернет. В квитках напротив фамилий стояли буквы RAC и WL. Аббревиатуры означали, что оплачен не сам проезд, но лишь его возможность. По билету RAC (Reservation Against Cancellation) вы можете ехать сидя, т.е. на половине спального места, тогда как по билету WL вы вообще никуда не поедете, потому что WL означает Waiting List — «лист ожидания». А может быть, и поедете, если вдруг кто-то со спальным местом снимет бронь. Вы узнаете об этом за четыре часа до отправления из бесконечных списков на вокзале.

ЕГЭ — испытание ловкости и сообразительности

К чему я это? Дело в том, что поступление в российские вузы стало невероятно похоже на путешествие по индийским железным дорогам. Только аббревиатуры другие — ЕГЭ (Единый государственный экзамен) и КЦП (контрольные цифры приема).

Допустим, ваш ребенок решил учиться в том городе, где вы живете, и поступать только в один университет. В нем он выбрал два направления обучения. Допустим, он отдал в вуз результаты ЕГЭ, оригинал аттестата и написал согласие на зачисление на первое направление. В субботу 29 июля вы увидите списки поступающих и списки зачисленных по квотам, оцените число бюджетных мест (КЦП) и вдруг обнаружите, что шанс поступления на втором направлении сильно выше.

Тогда до обеда вторника 1 августа вашему ребенку нужно прийти в приемную комиссию и переписать согласие на зачисление на другое направление. Как видно, даже в этом тривиальном случае от вас требуются нетривиальные действия.

Чуть усложнив задачу, дети и родители погружаются в увлекательный квест. Если вы выбираете уже не между направлениями одного вуза, а между несколькими вузами, то за те же полтора дня вам надо изъять аттестат в одном вузе (его должны отдать за два часа, но кто знает, куда он завалился) и отнести в приемную комиссию в другой (успев сделать это за два часа до конца рабочего дня).

А если вы выбираете между, скажем, СПбГУ и МГУ, проживая при этом в Барнауле, то в случае успешного перелета вашего аттестата между двумя столицами Минобр будет обязан вручить вам двойной диплом с отличием по логистике и менеджменту.

Ах да, если ваш ребенок не смог поступить в первой волне, т.е. оказаться среди 80% зачисленных, то все эти процедуры вы можете усвоить во второй волне, при зачислении оставшихся 20%. Повторение — мать учения. Так, к третьей поездке в индийском поезде мы уже знали, куда смотреть и чего ждать. Так что поступайте в российские вузы как можно чаще, и тогда у вас не будет затруднений!

Для тех, кого интересуют детали, отсылаю к подробному алгоритму действий [1] и иллюстративному примеру [2] на тематических сайтах. Впрочем, не стоит рассчитывать, что в Интернете вы найдете ответы на все свои вопросы. Основным документом все-таки является приказ Минобрнауки [3], и в случае разночтений я настоятельно рекомендую обращаться именно к нему.

Равные возможности?

Раньше мне казалось, что, несмотря на все издержки, реформа образования достигла своей главной цели — обеспечила равную возможность поступления в любой вуз вне зависимости от места проживания российского абитуриента. В дореформенные времена один мой друг поступил в МФТИ, а другой нет, и только по той причине, что во время вступительных экзаменов надо было оплачивать проживание в Москве.

Сегодня благодаря ЕГЭ можно, никуда не выезжая, отправить документы почтой в пять российских вузов, выбирая из трех направлений в каждом. Казалось бы, чего еще желать? По факту же поступление происходит по дореформенным лекалам: чтобы поступить в удаленный университет, надо либо получить заведомо проходные баллы ЕГЭ (т. е. максимальные сотки), либо жить около университета в течение двух недель.

Парадоксально, но министр Дмитрий Ливанов, главный зачинщик реформ, сам перечеркнул свою основную миссию — обеспечить право на равный доступ к образованию — одним приказом [3]. Более того, он вернул вузам возможность проводить свои экзамены, в которых апологеты ЕГЭ видели квинтэссенцию коррупции.

Как же так получилось, что хотели как лучше, а получилось как всегда? Министерство не смогло устоять перед давлением руководства вузов [4], а мнение абитуриентов… а разве у них может быть свое мнение? Действительно, абитуриенты — это такие существа, которые живут лишь полтора месяца в году. Остальное время они или учащиеся, или выпускники, или уже студенты.

Выживают сильнейшие: памятка родителям

Поступление в российский вуз происходит вполне в духе дарвиновского survival of the fittest. К сожалению, свои навыки абитуриенты не в состоянии передать следующему поколению. ГИА и ЕГЭ являются прививками, формирующими бюрократический вывих мозга у учащихся. Думаю, что именно поэтому выпускники разбираются в алгоритме поступления значительно лучше родителей.

Последние бессознательно ориентируются на собственный устаревший опыт «абитуры», но, как ни странно, этот опыт сейчас стал вполне релевантен благодаря вышеупомянутому приказу Минобра. «Сдал экзамен — жди решения» — это вполне разумная тактика при выборе одного вуза и одного направления. Но разве не хочется выжать максимум возможного из усилий и средств, потраченных на ЕГЭ?

Если экзамены сданы, баллы на руках, то найти все доступные варианты и выбрать из них наиболее приемлемые можно за три часа интенсивного серфинга в Интернете. Опять же, используем плюсы реформы — сегодня вузы предоставляют на своих сайтах практически все необходимые данные.

Во-первых, оцените, превышают ли результаты по ЕГЭ вашего ребенка минимальные значения, установленные министерством [5]. Если превышают — это уже достаточный повод идти до победного конца. Даже с суммарным баллом около 140 ваш ребенок вполне может претендовать на бюджетное образование, правда заочное (к сожалению, информация о «заочке» на сайтах вузов часто урезана, особенно касательно проходных баллов). К тому же выпускники 2017 года родились в 1999 году, а это глобальный минимум рождаемости в истории современной России [6]. Соответственно, конкурс в этом году будет ниже, чем во все предыдущие и все последующие годы.

Во-вторых, сориентируйтесь, в каких городах ваш ребенок хочет учиться, причем уточните, где очно, а где — только заочно. Выбрав вузы, оцените минимальные баллы, установленные каждым конкретным вузом, и отбросьте те, куда ваш отпрыск заведомо не проходит. Самая важная информация о вероятности поступления заключается в числе бюджетных мест (КЦП) и в проходном балле за прошлые годы.

Чем выше первая цифра и ниже вторая, тем выше вероятность поступления. Точные цифры рекомендую получать только на сайтах конкретных вузов. Даже калькулятор ЕГЭ на сайте вуза лучше перепроверять, опираясь на опубликованные документы. Сайты-агрегаторы и калькуляторы на информационных порталах можно использовать, только чтобы сориентироваться в качестве направлений обучения и узнать о самых популярных вузах.

Тех родителей, чьи дети еще только собираются сдавать ЕГЭ, прошу обратить внимание на следующее. Строго говоря, механика, заложенная в ЕГЭ, предполагает обратный процесс: не сначала сдать экзамены, а потом искать под них вуз и факультет, а наоборот. В идеале школьник сначала должен выбрать специальность, посмотреть, какие экзамены требуются для соответствующего ей направления подготовки, найти, в каких вузах по ней обучают, и уже после этого к ним готовиться. С этой целью следует также участвовать в олимпиадах и формировать портфолио. На этом этапе можно оценить интеллектуальные возможности учащегося, после чего скорректировать желания родителей.

Рентабельность образования

Страх родителей и абитуриентов перед ЕГЭ сосредоточен во фразе: «Не поступишь на бюджет». В действительности этот страх основан на желании родителей сэкономить за счет сверхусилий ребенка. Финансовое планирование шансы на поступление не увеличит, но хотя бы отрезвит — и высветит важный парадокс.

Итак, для зачисления на бюджет на «модную» специальность необходим высокий балл по ЕГЭ — вплоть до 90 баллов по каждому предмету. Набрать их можно с помощью хорошей школы, репетитора или курсов подготовки. Курсы стоят около 50 тыс. руб. в год; занятия с репетитором — 1,5— 2,0 тыс. руб. за два раза в неделю в течение полугода, т. е. примерно те же 50 тыс. руб. Это по одному предмету. По двум, стало быть, 100, а по трем — 150. Желательно в течение двух лет.

Если еще учесть учебные материалы и хорошую школу, то общие затраты составят около двух лет платного обучения в вузе (не первого эшелона, но без крови и пота). Как видно, бюджетное образование вполне влетает в копеечку еще до поступления, которое, опять же, никто не гарантирует. Эти расчеты указывают, что предварительная оценка ресурсов родителей позволит скорректировать желания того же ребенка.

Суммируя вышесказанное, отмечу, что высшее образование в России (в т.ч. бюджетное) фактически стало платной услугой, плата за которую распределена либо до поступления, либо после. Осознание этого факта предполагает иной уровень осознания целей его получения, чем десять лет тому назад.

По-хорошему, общей характеристикой всякого образования должна стать рентабельность — время, в течение которого окупаются средства, потраченные на него, вместе с упущенной выгодой за годы без получения дохода [7]. Такой подход диктует иной уровень оценки ресурсов и иной уровень осмысления своих желаний как детьми, так и родителями.

Андрей Ворох,

канд. физ. -мат. наук, ст. науч. сотр. Института химии твердого тела УрО РАН

1. Тактика поступления в вуз в 2016 году.

2. Что такое «Согласие на зачисление»? (раздел «Часто задаваемые вопросы»).

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 1147.

4. «Кто успел, тот и поступил»: Минобр отменил основное «преимущество» ЕГЭ и поставил заслон при поступлении «из глубинки в престижные вузы».

5. Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы.

6. Рождаемость в РФ.

7. Где и кем работают высокообразованные россияне.

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