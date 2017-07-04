Митингуй, не митингуй…

Уважаемая редакция!

Один коллега крайне удивил меня, спросив, ходил ли я на митинг 28 июня на Суворовской площади. Но я сдержался и вежливо ответил, что на всяческие митинги протеста ходят только бездельники, дураки, психически неуравновешенные личности и профессиональные либерасты. Разумные же люди сидят на своем рабочем месте, работая на благо Родины, а на митинги и демонстрации ходят только по призыву партии и правительства — для демонстрации нерушимого единства.

Только такие публичные мероприятия имеют смысл, а всё остальное — пустое, если не вредное. Не хочу даже говорить о заведомо деструктивных акциях, устраиваемых агентами Госдепа вроде Навального, — давайте рассмотрим профсоюзный митинг. Как водится, собравшиеся на площади товарищи требовали денег: мол, необходимо повысить финансирование науки и выполнить майские указы президента. Безобразие, мол, что правительство не выполняет майских указов президента.

Коллеги дорогие, что ж вы так беспокоитесь по поводу выполнения майских указов?! Для отслеживания их выполнения есть специально обученные люди, которые за всем наблюдают и всё фиксируют, при необходимости докладывая наверх. Есть высшие умы, которые, исходя из соображений государственной целесообразности, определяют, есть ли необходимость форсировать выполнение указов и поручений президента или такой необходимости нет.

Да, коллеги, да, не всегда нужно соблюдать законы писаные: есть случаи, когда лучше закрыть глаза на их невыполнение, чем их корректировать. Ведь майские указы — это своего рода духовные скрепы нынешнего президентского правления, они символизируют всю мощь и святую правду нашего национального лидера. Поэтому ни в коем случае нельзя их править, корректировать или отменять — это обесценило и профанировало бы весь их высокий символизм. Духовные скрепы должны быть незыблемыми! Лучше просто закрыть глаза.

Что делать, случается так, что первоначальные планы рушатся под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. В 2012 году никто не мог и подумать, что в 2015 году придется столь ожесточенно противостоять взбеленившемуся Западу на всех фронтах, сокрушать его бандеровских прихвостней на Украине и исламистских марионеток в Сирии. А это, понимаете ли, требует серьезных средств, бюджет же не резиновый.

Ну и судите сами, что важнее — мочить террористов в мариупольских и дейр-эз-зорских сортирах или холить и лелеять досужую научную публику преклонного возраста? На мой взгляд, коллеги, выбор тут очевиден и он, увы и ах, не в нашу пользу.

Далее, вы, товарищи, жалуетесь, что на фундаментальную науку тратится заметно меньший процент ВВП, чем в развитых странах. Это, извините, в вас говорит заурядная жадность: понятно, что если зарубежным ученым платят зарплаты в тысячи евро каждый месяц, то, конечно, сложно было бы ожидать, что на науку там тратятся копейки.

Однако мы должны помнить, что нам не следует поддаваться тлетворному влиянию загнивающего Запада, где царят бездуховность и жажда наживы. Если мы сегодня встанем на скользкую дорожку эгоизма и добьемся резкого увеличения наших реальных зарплат, то начнется пресыщение и завтра, глядишь, мы докатимся до легализации гей-браков.

Русский народ всегда был силен своей изворотливостью и смекалкой, наш идеал — Левша, который сам всё сделает, а не бюргер, только и умеющий работать на всем готовом. Так что нужно не тянуться к западным процентам от ВВП, нужно сохранять национальную идентичность, в том числе и в деле науки и инноваций.

Есть, кроме того, у меня еще одно соображение, почему не стоит ходить на митинги. Подумайте, коллеги, куда мы придем, если государственные решения будут приниматься не по результатам кропотливой чиновничьей работы, обсуждений на совещаниях и советах, а под влиянием митинговых крикунов. Закон о бюджете должен рождаться в священной тиши высоких кабинетов, а не на шумных, волнующихся площадях. С нас и без того хватает навязанных нам нашими друзьями и партнерами игрищ с выборами и бюллетенями, которые могут позволить дорваться до власти некомпетентным и просто опасным лицам.

В общем, нечего потворствовать улице, правильный государственный подход должен быть таков: митингуй, не митингуй, всё равно получишь то, что положено.

Ваш Иван Экономов

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