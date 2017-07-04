Как спасти российскую науку

28 июня 2017 года в Москве прошел митинг за увеличение бюджетного финансирования науки. Со времени протестов против закона о реформе РАН публичная активность ученых почти сошла на нет. Однако то, что даже летом, в сезон летних практик и полевых работ, на Суворовскую площадь пришло около тысячи человек, говорит о том, что многие ученые и неравнодушные граждане готовы и дальше выходить на улицы в защиту науки.

Одной из целей митинга было привлечение внимания СМИ к проблемам финансирования науки, и, на мой взгляд, это вполне удалось. Вышло очень много публикаций в хороших изданиях, хотя часть из них была основана на сообщении информационного агентства, которое не вполне точно передало позицию научного сообщества. Не удалось донести один из важных тезисов, почему мы требуем увеличения финансирования науки: потому что это было обещано президентом РФ Владимиром Путиным.

Некоторые люди к призыву увеличить финансирование науки отнеслись негативно: «Опять ученые денег просят», но это от непонимания, того что, чтобы в России была конкурентоспособная наука, ее нельзя финансировать по остаточному принципу. Я думаю, что стратегически наш самый главный призыв — это «Наукой должны управлять ученые». Из него следует также и более эффективное распределение средств, настоящая независимая экспертиза всего того, что делается в Сколково, Роснано или Курчатовском центре.

Видеорепортаж о митинге с комментарием Евгения Онищенко

В современном мире одним из важнейших ресурсов является общественное мнение. Ради него работает огромная машина пропаганды, проводятся те или иные реформы. Публичность, представленность науки и ученых в СМИ очень важна, эта один из важных способов спасения науки. Нам нужно доносить до общества свою повестку.

Для этого не обязательно постоянно выходить на митинги: многие научные институты ведут систематическую работу с прессой, и это очень важно. Это позволяет напрямую, без государства, выполнять одну из важнейших функций науки — просветительскую. Надеюсь, что осознание необходимости этого появится у большего числа ученых и институтов.

Наука продолжает являться ценностью для очень многих наших сограждан. Когда я опубликовал фотографии с митинга в социальных сетях, несколько моих знакомых откликнулись, что тоже могли бы на него прийти, но ничего о нем не знали. К сожалению, информирование о митинге в соцсетях было организовано гораздо хуже, чем в СМИ.

Между тем социальные сети (прежде всего «Фейсбук» и «ВКонтакте») играют всё большую роль в российском гражданском обществе. Многие ученые продолжают общаться в электронных рассылках, отправляют друг другу тексты на злободневные темы. Но без активного присутствия в социальных сетях все наши бурные внутренние дискуссии будут иметь очень малый эффект вне научного сообщества. Если СМИ — это сторонние ресурсы, то наши страницы и группы в соцсетях — собственные. Просто зарегистрируйтесь в социальной сети и найдите там всех знакомых. Общество — это люди вокруг нас.

Нам нужно стараться выйти из своего узкого круга и вести диалог со всем обществом. Ведь если задуматься о том, кто сейчас во власти в России и какие у них ценности и приоритеты, то станет ясно, что главная наша опора — это общество. Социальные сети обеспечивают постоянный диалог с обществом, прозрачность и, следовательно, доверие.

Третья важнейшая часть спасения науки — это научное самоуправление. Кроме нас, никто не решит, как лучше и по уму организовать работу ученых. Чтобы наука управлялась демократически, нужно вырабатывать эти процедуры с самого низа.

В июне этого года я перешел на полставки, как и многие ученые, потому что указы президента Путина от мая 2012 года потребовали увеличения средней зарплаты, но денег на это не выделили. Если бы директор института зависел не от чиновников, а от ученых, я бы, конечно, этого не сделал. Но даже в условиях, когда нами управляют чиновники, можно встречаться, обсуждать научные события и договариваться о совместных действиях с коллегами.

Бюрократия, как идеальный газ, будет расширяться, пока это возможно. Сегодня мы в первую очередь реагируем на внешние вызовы, вместо того чтобы постоянно оказывать давление самим. Чтобы иметь возможность лучше защищать свои права, полезно участвовать и в других российских общественных инициативах, быть частью всего гражданского общества — ведь мы живем в одной стране. Внешние вызовы выявили также и внутренние слабости организации нашей науки. Я надеюсь, что наука и ученые смогут перестроиться и быть важной частью будущего нашей страны.

Ярослав Никитенко,

мл. науч. сотр. Института ядерных исследований РАН,

экологический активист

Фото Я. Никитенко и Н. Деминой

Репортаж о митинге с комментарием Е. Онищенко см. www.youtube.com/watch?v=sM6gXUsUCJw

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