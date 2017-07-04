Как спасти российскую науку
28 июня 2017 года в Москве прошел митинг за увеличение бюджетного финансирования науки. Со времени протестов против закона о реформе РАН публичная активность ученых почти сошла на нет. Однако то, что даже летом, в сезон летних практик и полевых работ, на Суворовскую площадь пришло около тысячи человек, говорит о том, что многие ученые и неравнодушные граждане готовы и дальше выходить на улицы в защиту науки.
Одной из целей митинга было привлечение внимания СМИ к проблемам финансирования науки, и, на мой взгляд, это вполне удалось. Вышло очень много публикаций в хороших изданиях, хотя часть из них была основана на сообщении информационного агентства, которое не вполне точно передало позицию научного сообщества. Не удалось донести один из важных тезисов, почему мы требуем увеличения финансирования науки: потому что это было обещано президентом РФ Владимиром Путиным.
Некоторые люди к призыву увеличить финансирование науки отнеслись негативно: «Опять ученые денег просят», но это от непонимания, того что, чтобы в России была конкурентоспособная наука, ее нельзя финансировать по остаточному принципу. Я думаю, что стратегически наш самый главный призыв — это «Наукой должны управлять ученые». Из него следует также и более эффективное распределение средств, настоящая независимая экспертиза всего того, что делается в Сколково, Роснано или Курчатовском центре.
Видеорепортаж о митинге с комментарием Евгения Онищенко
В современном мире одним из важнейших ресурсов является общественное мнение. Ради него работает огромная машина пропаганды, проводятся те или иные реформы. Публичность, представленность науки и ученых в СМИ очень важна, эта один из важных способов спасения науки. Нам нужно доносить до общества свою повестку.
Для этого не обязательно постоянно выходить на митинги: многие научные институты ведут систематическую работу с прессой, и это очень важно. Это позволяет напрямую, без государства, выполнять одну из важнейших функций науки — просветительскую. Надеюсь, что осознание необходимости этого появится у большего числа ученых и институтов.
Наука продолжает являться ценностью для очень многих наших сограждан. Когда я опубликовал фотографии с митинга в социальных сетях, несколько моих знакомых откликнулись, что тоже могли бы на него прийти, но ничего о нем не знали. К сожалению, информирование о митинге в соцсетях было организовано гораздо хуже, чем в СМИ.
Между тем социальные сети (прежде всего «Фейсбук» и «ВКонтакте») играют всё большую роль в российском гражданском обществе. Многие ученые продолжают общаться в электронных рассылках, отправляют друг другу тексты на злободневные темы. Но без активного присутствия в социальных сетях все наши бурные внутренние дискуссии будут иметь очень малый эффект вне научного сообщества. Если СМИ — это сторонние ресурсы, то наши страницы и группы в соцсетях — собственные. Просто зарегистрируйтесь в социальной сети и найдите там всех знакомых. Общество — это люди вокруг нас.
Нам нужно стараться выйти из своего узкого круга и вести диалог со всем обществом. Ведь если задуматься о том, кто сейчас во власти в России и какие у них ценности и приоритеты, то станет ясно, что главная наша опора — это общество. Социальные сети обеспечивают постоянный диалог с обществом, прозрачность и, следовательно, доверие.
Третья важнейшая часть спасения науки — это научное самоуправление. Кроме нас, никто не решит, как лучше и по уму организовать работу ученых. Чтобы наука управлялась демократически, нужно вырабатывать эти процедуры с самого низа.
В июне этого года я перешел на полставки, как и многие ученые, потому что указы президента Путина от мая 2012 года потребовали увеличения средней зарплаты, но денег на это не выделили. Если бы директор института зависел не от чиновников, а от ученых, я бы, конечно, этого не сделал. Но даже в условиях, когда нами управляют чиновники, можно встречаться, обсуждать научные события и договариваться о совместных действиях с коллегами.
Бюрократия, как идеальный газ, будет расширяться, пока это возможно. Сегодня мы в первую очередь реагируем на внешние вызовы, вместо того чтобы постоянно оказывать давление самим. Чтобы иметь возможность лучше защищать свои права, полезно участвовать и в других российских общественных инициативах, быть частью всего гражданского общества — ведь мы живем в одной стране. Внешние вызовы выявили также и внутренние слабости организации нашей науки. Я надеюсь, что наука и ученые смогут перестроиться и быть важной частью будущего нашей страны.
Ярослав Никитенко,
мл. науч. сотр. Института ядерных исследований РАН,
экологический активист
Фото Я. Никитенко и Н. Деминой
Репортаж о митинге с комментарием Е. Онищенко см. www.youtube.com/watch?v=sM6gXUsUCJw
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Ярослав, Вы, конечно, всё правильно пишете — учёным надо больше «пиариться» и всевозможно привлекать внимание общественности к научным проблемам. Но в чём смысл подобной профсоюзной «бучи» — если Вы же сами пишите, что для формального выполнения «майских указов» Вы были вынуждены перейти на 0,5 ставки. Конечно, всё это было совершенно добровольно. Но — в этом случае при чём тут Правительство? По логике Ваш директор получив недостаточное финансирование должен был «встать на дыбы» в ФАНО и приложить все силы либо к увеличению финансирования, либо к отмене требования о повышении з/п. Вместо этого администрация Институтов пошла по пути «очковтирательства» (а то ведь можно и очень не маленькой директорской надбавки от ФАНО лишиться). Главное — и ФАНО довольно, т.к. выполняются «майские указы», и дирекция — т.к. «управляемость» научных сотрудников возросла в разы (недоволен — а вот мы не будем тебе надбавку платить — и сиди на 0,5 ст). Так что требования в первую очередь надо направлять к своей администрации — которая совершенно наплевала на сотрудников, и к самому профсоюзу — который всегда и полностью поддерживает эту администрацию.
Дмитрий, тут ситуация довольно простая...
Типичная зарплата директора/ректора — от 200 до 500 тыр в месяц, иногда — больше, меньше — очень редко. У ректоров и под миллион бывает. Типичная зарплата «рабочей лошадки», на которой всё держится — с.н.с./доцент — около 20, реже — 30, больше — редко и недолго. То есть, разница на порядок (!!!), а то и больше.
Памятуя истмат и политэкономию, не сложно построить полную картину. Ощущая себя представителем господствующих классов (хотя и не являясь таковым на самом деле), условный директор готов практически на всё, чтобы сохранить такое положение — возвращение к жизни на 30 — это для него где-то рядом с расстрелом, а вокруг еще клацают зубами хищники, желающие на его место.
При этом, бюджетных денег приходит едва-едва на коммуналку и зарплату по ставкам, и увеличения не предвидится, в ФАНО и слушать не хотят (есть пара знакомых директоров-страдальцев, которым и на коммуналку не хватает). Политика дирекции в этой ситуации очевидна — любой ценой удовлетворить начальство, «сделать красиво», чтобы не потерять должность, будь разница в доходах не столь драматичной, а зарплата простого сотрудника позволяла бы нормально жить, разговор мог бы быть иным, а так — да он хоть вообще всех посокращает за такие бабки... Внебюджетки в виде всяких хоздоговоров обычно едва хватает на поддержание штанов, глобально ничего не меняет.
Собственно, это и есть архаизация общественных отношений через бедность. Неофеодализм. Нормальный человек долго во всём этом жить просто не сможет — или озвереет и ринется в борьбу за возможность стать рабовладельцем, наплевав на любые принципы, или сопьется, или уедет... Как следствие — отрицательный отбор и системная деградация, вырождение.
Денис, Вы абсолютно правы. Всё это сейчас в Институтах и наблюдается. Дирекция на сотрудников «давит» — больше публикаций, больше отчётов — при этом даже по своему расчётному листку могу сказать — доход за последние годы снизился (одна отмена ПРНД сильно подорвала доходы активно работающих учёных). А на фоне этого «из людских душ на верх поднялось всё самое гнусное и тёмное»: такого количества подхалимов и лизоблюдов вокруг администрации я не видел никогда. В результате лучшие люди либо «замыкаются» в своих тематиках и работают «сжав зубы» чисто за идею (что не добавляет продуктивности), либо просто начинают «перетекать» из институтов в другие организации. В общем, как Вы точно отметили — деградация полным ходом. И подобными состоявшемуся митингами профсоюза это дело не решить.
Дмитрий, понятно, что микромитингами тут ничего не изменить... Но рассуждения о том, куда всё катится, и что тут вообще возможно изменить, неуклонно приводят к самой горячей политике, а то и к радикализму.
Деградировали ведь не только дирекции институтов и ректораты, о которых уже можно снимать комедийные (а если вдуматься, то с приставкой «траги-») фильмы:
Деградация именно системная. Просто посмотрите на элиты — даже не с моральной точки зрения (высокоморальные и совестливые туда не попадают), а чисто с позиции общекультурного и интеллектуального уровня — это же какой-то позор...
Под совершенно бредовые завывания про какое-то величие и вставание с колен, мы уже опустились на уровень какой-нибудь Мексики (и это, увы, не художественная гипербола), и продолжаем падать.
Хорошо написал, хотя и молодой...
Но видно — толковый, Жаль, что таких мало.
Правильно он говорит, нужна инициатива — давление низов.
Директорам-академикам и так хорошо. У них не то что двойная по региону, а вся пятерная.
И ждать, что директора будут проявлять инициативу- наивно.
Инициативу д. проявлять научный народ, например, через Ученый совет.
Если Уч.С. не примет переходы на пол ставки- пусть директор заявляет перед ПРАН, ФАНО и МОН, что коллектив- против. Ему будут угрожать. А это уже противо-конституционно.
Сечешь куда клоню.??
Это уже выход на СМИ и на Гаранта.
Это тебе не с плакатом по полщадям стоять.
Это круче..., т.е. эффективней. Уч. Советы- наша сила.
Надо создавать давление снизу, как об этом догадался даже молодой автор. Надо Не подстраиваться под «секретные» приказы МОН, а давить на МОН самим.
Али у нас «настоящих буйных мало»???
Видать — мало...
Надо определиться с причиной такого положения вещей.
По моему глубокому убеждению, ситуация с наукой именно такая, какой её хотел сделать Гарант. Все он прекрасно знает, просить и доводить до его сведения бесполезно.
Единственное, что может помочь, это вывести на митинг не 1000, а 100,000 человек, и проводить митинги регулярно.
Академики должны пойти на открытую конфронтацию и выдвинуть жесткие требования.
Надо прямо заявить, что мы все поняли и усекли.