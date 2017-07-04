ЕГЭ по-китайски
7–9 июня 2017 года в Китае прошли государственные вступительные экзамены гаокао, в которых приняло участие около 9,2 млн выпускников школ. За два-три дня по всей стране сдается четыре экзамена, первые три из которых обязательны и одинаковы для всех: китайский, математика и английский.
Четвертый экзамен выбирается в зависимости от будущей специальности. Для тех, кто стремится специализироваться в естественных и инженерных науках, это может быть физика, химия или биология. Для гуманитариев это история, география или политология.
По результатам экзаменов, которые становятся известны примерно через две недели, около половины кандидатов, или около 4,6 млн китайских выпускников школ, получат возможность учиться в вузе, выбор которого и конкретная специальность будут зависеть от экзаменационного рейтинга кандидата.
Результаты гаокао — практически единственный критерий, по которому китайские школьники отбираются для получения высшего образования. Неуспех, как правило, означает, что выпускнику нужно будет расстаться с мечтой о продолжении учебы, хотя в некоторых случаях школьники решают заново пройти последний год школы, чтобы повторить попытку попасть в вуз в следующем году.
Андрей Калиничев
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Метки: #232, Андрей Калиничев, гаокао, ЕГЭ, Китай, цифра, школьники, экзамен
Полагаю, что правильнее будет вести отбор по наклонностям, начиная уже с 7-8 класса.
Сдавать тесты, контрольные, и экзамены за год.
Вот тогда и наберется верная статистика.
Главное- найти сильные стороны ученика, пусть то будет рукодельная мастеровитость,, музыкальность, спортивность или склонность к умственной деятельности.
А что касается опасения, будто детки перенапрягутся, так не стоит волноваться.
Не сможет сдать для ВУЗа, пойдет в мастера-рабочие-музыканты-спортсмены-продавцы.
Сейчас хороший спец рабочий получает больше хорошего клерка.
Просто у одного сдельщина, а у другого — чего изволите...
ВУЗ нужен только для «ботаника», будущего клерка...
А для хорошего дохода — прямой путь в ПТУ (который для красного словца назовем колледжем).
Вот такая д.б. политика МОН (где, кстати, все — сплошь клерки-неудачники, что видно по нашей системе воспитания и образования).