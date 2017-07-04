Академическая семерка

К настоящему времени известно семь кандидатов на пост главы РАН: научный руководитель Института проблем лазерных и информационных технологий РАН Владислав Панченко, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, проректор МГУ Алексей Хохлов, директор Института иммунологии и физиологии РАН Валерий Черешнев, гендиректор Всероссийского института авиационных материалов (ВИАМ) Евгений Каблов и научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин.

22 июня 2017 года в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина со всеми семью кандидатами в президенты РАН (см. выше), на которой также присутствовали советник президента Андрей Фурсенко и зам. министра образования и науки Григорий Трубников. В заседании также приняли участие: и. о. президента РАН Валерий Козлов, бывший глава РАН Владимир Фортов, вице-президенты РАН Анатолий Григорьев, Иван Дедов и Геннадий Романенко.

Кроме того, во встрече участвовали: директор Национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андрей Адрианов, директор Института социологии РАН Михаил Горшков, научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН Анатолий Деревянко, директор ВНИИ животноводства Наталия Зиновьева, директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров, научный руководитель Российского федерального ядерного центра Георгий Рыкованов, ректор МГУ Виктор Садовничий, директор ФИЦ «Информатика и управление» Игорь Соколов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, генеральный конструктор АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“» Юрий Соломонов, директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин и зам. академика-секретаря Отделения медицинских наук РАН Владимир Чехонин [1, 2].

Кандидаты в президенты РАН: Каблов Евгений Николаевич, род. 14 февраля 1952 года (65 лет)

Красников Геннадий Яковлевич, род. 30 апреля 1958 года (59 лет)

Нигматулин Роберт Искандерович, род. 17 июня 1940 года (77 лет)

Панченко Владислав Яковлевич, род. 15 сентября 1947 года (69 лет)

Сергеев Александр Михайлович, род. 2 августа 1955 года (61 год)

Хохлов Алексей Ремович, род.10 января 1954 года (63 года)

Черешнев Валерий Александрович, род. 24 октября 1944 года (72 года)

Участники встречи (кроме Фурсенко) сидели в алфавитном порядке. Встреча продолжалась почти три часа. В ходе нее обсуждались различные вопросы, но прежде всего поправки в Закон о РАН. Высказались все ее участники, включая кандидатов в главы РАН. Рассказывают, что Путин всех внимательно слушал и кое-что записывал. Какого-то явного предпочтения или поддержки одному из кандидатов участники встречи не заметили. Есть надежда, что поправку «не более трех кандидатов» заменит норма «не менее двух». Между тем Госдума приняла законопроект в первом чтении с поправкой, которая не устраивает Академию наук.

За два месяца до выборов Академия пока не выказала явных предпочтений в отношении будущего главы РАН. Так, Владислава Панченко поддержали Отделение инфо- и нано-технологий РАН и Отделение историко-филологических наук РАН. Александра Сергеева — Отделение физических наук и Отделение биологических наук РАН, Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, а также Уральское отделение РАН. Академика Евгения Каблова — Отделение химии и наук о материалах РАН. Валерия Черешнева — Отделение физиологических наук РАН. Геннадия Красникова — Сибирское отделение РАН. Александра Сергеева — Отделение физических наук, Отделение биологических наук РАН, Отделение энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН, а также Уральское отделение РАН.

Алексей Хохлов отметил, что «принципиально не ищет поддержки отделений и причины изложены здесь» [3]. В то же время он продолжает собирать индивидуальные подписи членов РАН. Подписи собирает и Роберт Нигматулин.

27 июня состоялось заседание бюро Отделения математических наук РАН, и было решено не поддерживать ни одну из кандидатур. И.о. президента РАН Валерий Козлов, несмотря на уговоры, отказался выдвинуть свою кандидатуру.

Наталия Демина

1. http://kremlin.ru/events/president/news/54854

2. kremlin.ru/supplement/5213

3. https://chrdk.ru/sci/khokhlov_interview

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