Учебные наборы по анализу вибрации машин для будущих инженеров

Процесс квалифицированного средне-специального и высшего образования на ряде специальностей не обходится без применения учебных материалов, полностью повторяющих по конструкции и назначению предметы, что будут в дальнейшем использоваться в работе. Что-то выпускают отечественные производители, что-то заказывается специально в конструкторских бюро. Какие-то механизмы создаются на местах, а что-то пока не имеет адекватного импортозамещения. Но без этого теоретико-практическая подготовка специалистов не будет завершенной, особенно, если речь идет о подготовке инженеров.

Одна из задач, что следует освоить будущему инженеру, как проводить анализ вибраций машин . Вибродиагностика проводится на всех предприятиях, где производятся и используются машины, установки, оборудование, механизмы различного назначения и сферы применения. Качественный анализ позволяет свести на нет любые погрешности, отладить механизм в полном соответствии техническим нормам и стандартам. И чтобы это сделать, потребуется определенный набор инструментов.

Заметим, что на сегодняшний день, ввиду высокого скачка в плане внедрения электроники и компьютерных технологий в различные сферы деятельности, новации затронули и инструментарий инженеров. Поэтому, кроме ручного инструмента, речь также идет о высокотехнологичных приборах и специальном программном обеспечении к ним.

Наборы инструментов для вибродиагностики у хорошего инженера всегда под рукой. Ведь кроме повышения качества эксплуатации механизмов, анализ вибрации машин позволяет снизить риск травматизма людей, работающих с конкретными установками. А на промышленных объектах безопасность сотрудников – задача первостепенная.

Поставками необходимых комплектов для автоматизации и контроля производственных процессов занимается специализированная компания Спектрис. Одно из направлений деятельности – обеспечение образовательных учреждений современными учебными материалами. Профессиональный подход в обучении позволит готовить конкурентоспособных специалистов на выходе.

1100 Евро за обучающий комплекс, включающий суперсовременную систему сбора данных с датчиков вибрации и шума и программное обеспечение, поддерживающее не только обучение, но исследовательские работы, проводимые студентами и преподавателями, это неплохой подарок высшей школе, от лидера технического направления, компании Брюль и Къер, проводящей свою акцию под девизом:

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