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Заявление Клуба «1 июля» о проблеме реализации майских указов

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В связи с необходимостью выполнения указов от 7 мая 2012 года о выведении на достойный уровень зарплат научных сотрудников (Указ № 597, п. 5) и наполнении научных фондов (Указ № 599, п. 17) Клуб «1 июля» считает своим долгом обратить внимание президента РФ на то, что:

  • порученное правительству исполнение указов спущено на уровень ФАНО и директоров институтов, на котором они не могут быть исполнены так, как задумано;
  • выполнение указов невозможно без выделения дополнительного финансирования, которое требовалось увеличить до 1,77% ВВП еще к 2015 году (Указ № 599, п. 18);
  • несправедливо установление зависимости зарплаты от региона проживания, а не от качества работы научных сотрудников;
  • чиновники, поставленные управлять наукой, вынуждают руководителей на местах заменять исполнение указов очковтирательством — например, «добровольно» переводя часть сотрудников на половину, а то и на четверть ставки, зачастую с ущемлением прав получателей конкурсного финансирования, т.е. наиболее активных и инициативных ученых и научных коллективов.

Для высшего руководства РФ происходящее — очередной сигнал о катастрофе, вызванной бездумным унижением Российской академии наук и грозящей окончательно похоронить будущее нашей страны как мировой научной державы. Принцип «разделяй и властвуй» в применении к организации научных исследований ведет лишь к их полной деградации — непозволительной для России в ее нынешнем положении.

Вызовы научно-технического прогресса, со всей остротой стоящие сегодня перед нашей страной, важнее амбиций конкретных виновников происходящей трагедии. Интересы развития государства требуют немедленного перехода к восстановлению разрушенной структуры самоуправления научного сообщества. Оно должно получить надежную государственную поддержку, средства для решения возникающих проблем и само взять на себя ответственность за результаты своей деятельности. Научная бюрократия должна быть подчинена интересам развития науки, необходимы гарантии академических свобод, доверие и уважение к труду научных сотрудников. Наукой должны управлять ученые.

Источник: http://1julyclub.org/Node/163

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2 комментария

  • Vlad:
    21.06.2017 в 13:19

    Все правильно! И вот теперь, с таким документом надо идти прямо к Гаранту Конституции

    и требовать, требовать, требовать исполнения Конституции.

    Откуда деньги, спросишь? Да перетряхни бюджет, А лучше, введи прогресс-налог. так, чтобы выше оф. доход Гаранта (300т.р. в мес) — никому и никогда. Просто не за что. Нет таких работ, за которые слезут платить больше. Нет работ выше, чем у Гаранта (избираемого на 2 срока, кстати).

    Ну, и второе. А Что такое ФАНО?. Это ведь просто завхоз по науке, согласно основной идее реформы РАН Так пусть и не суется в планы и управление финансированием. Для этого есть ПРАН. Он голова. А ФАНО хвост,

    Так и пиши Гаранту.

    И вперед!!!

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  • Denny:
    21.06.2017 в 14:27

    «Оно (научное сообщество) должно получить надежную государственную поддержку, средства для решения возникающих проблем и само взять на себя ответственность за результаты своей деятельности.»

    Про господдержку и деньги все понятно. Это традиционные мантры. А вот с «само взять на себя ответственность за результаты своей деятельности» как-то не очевидно. Кто и как конкретно возьмет на себя ответственность за результаты деятельности? Как и перед кем будет отвечать?

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