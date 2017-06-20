Спасибо за поддержку!

Редакция ТрВ-Наука сердечно благодарит Ирину Боганцеву за поддержку газеты в ходе кампании краудфандинга на «Планете.ру». Ирина внесла 10 тыс. руб., выкупив лот, который подразумевает публикацию фотографии жертвователя на последней полосе газеты.

Нам очень приятно, что у нас такие читатели. Ирина Боганцева — директор Европейской гимназии в Москве, выпускница МГУ. Она уже 34 года работает в школьном образовании. Вот ее высказывание в наш адрес: «Мне близка гражданская позиция „Троицкого варианта“, и я восхищаюсь теми учеными, которые продолжают работать в России. Хотя и не осуждаю тех, кто уехал».

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