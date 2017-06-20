Разработал? Создал? В тюрьму!

Краткая история одного перфекциониста

Инноватор, один из самых известных резидентов новосибирского Технопарка Дмитрий Трубицын стал обвиняемым по уголовному делу. По решению суда Советского района Новосибирска до августа он находится под домашним арестом. Мы обратились к коллегам Дмитрия, главы высокотехнологичной компании «Тион», чтобы из первых уст узнать о его пути в наукоемкий бизнес. Мнения собирала Мария Роговая.

— Даже не пытаясь разбираться в бумагах, которые пишет следствие, могу гарантировать, что фальсификация — это про кого угодно, но не про Трубицына. Его высокий научный уровень, в отличие от научного уровня Следственного комитета, не вызывает у его коллег никаких сомнений, — говорит Алексей Окунев. — У него очень живой ум, и он постоянно чем-то неудовлетворен: качеством, тщательностью процедуры. Перфекционист. Когда он работал с фотокатализом, это были десятки договоров и исследований во многих научных институтах. Отдавая в научный институт что-то на испытания или экспертизу, часто заранее просят конкретный результат. Но Дима сам ученый и прекрасно знал, от кого и чего ждать, кому можно доверять, а кому нет, и перепроверял всё до победного конца.

Несколько лет назад он рассказал мне про новую технологию очистки воздуха, которую они (в «Тионе») придумали. Я был удивлен простотой и эффективностью схемы. Электростатический блок на 95% гарантирует осаждение частиц на фильтре. Оседая на фильтре, частицы аэрозоля сами заряжают его, что еще сильнее увеличивает фильтрующий эффект. А дальше у них стоит микропористый угольный фильтр, который захватывает более мелкие частицы — молекулярные загрязнители. И наконец, когда всё нужное уже поймано, работает обеззараживание озоном. А сам озон после отработки тоже разлагается в угольном фильтре, не попадая в атмосферу.

Дмитрий долго искал нужную марку угля. Среди десятков марок, отечественных и зарубежных, он выбрал лучшую. Когда «Тион» занимается скринингом материалов, компания закупает по всему миру десятки образцов. Не один и не два — мол, как-то работает и ладно. И каждый образец проходит длительные испытания. Не зря же за рубежом активно покупают и очистители воздуха «Тион», и их же уникальное изобретение — датчики загрязнения воздуха CityAir.

Почему я это рассказываю? Потому что «Тион» — уникальное явление на российском рынке. Если мы хотим, чтобы этот бизнес ушел с нашего рынка, давайте посмотрим, что же тогда нам останется. Возьмем, к примеру, системы воздухоочистки ООО «Поток». В них нет ни угольного фильтра, ни озона, ни волоконного фильтра. А что в них есть? Электростатический блок! Это только первая ступень, которая есть у «Тиона». Вы зарядили эти частицы, хорошо, ну они и полетели себе дальше заряженные и живее всех живых! Это устройство, простите, просто имитирует работу.

Статья 238.1 УК РФ, по которой обвиняют Дмитрия Трубицына, была включена в УК РФ в январе 2015 года федеральным законом, принятым в последний перед новогодними праздниками день работы очередной сессии Госдумы VI созыва. Закон разработала группа депутатов, среди которых нынешний сенатор Ирина Яровая. Статья криминализирует, в частности, покупку за границей лекарств для знакомых больных, применение экспериментальных лекарств, сертифицированных за рубежом, но не прошедших регистрацию в Росздравнадзоре, и, как мы видим, производство систем очистки воздуха. Статья не разъясняет, что является медицинскими изделиями и как определить, ввезены изделия в целях сбыта или нет. Практики применения этой статьи очень мало. В базе Росправосудия три приговора по первой части статьи. В Ростове-на-Дону человек был осужден за покупку в интернет-магазине коробки таблеток, а в Челябинске подсудимый раздобыл где-то ящик презервативов без документов и попытался продать их. По второй части, п. «а», который вменяется в вину Дмитрию Трубицыну, приговоров нет.

Какие космические технологии, как пишут на портале производителя? Это старые советские технологии тридцатилетней давности и яркий пример недобросовестной рекламы. На МКС установленные очистители «Поток» выдают снижение колониеобразующих микробов (КОЕ) в лучшем случае на 65% после 100 суток работы. В рекламе на сайте указана эффективность обеззараживания 99,99% за полчаса. Приведены отзывы «ученых», которые утверждают, что «снижается уровень обсемененности воздуха с 1011 КОЕ/ м3 до 0 КОЕ/м3 за 90 минут». Как говорится, без комментариев. Дмитрий Трубицын прошел за несколько лет тот путь, который производители подобной продукции начали проходить 30 лет назад и до сих пор находятся в самом начале.

Как проректор по программам развития НГУ я активно работаю над увеличением количества выпускников, которые могут работать в инновационной экономике, — это то, чего требует Указ Президента № 599. Новосибирский университет стремительно продвигается в международных рейтингах. Мы готовим своих студентов с помощью компаний, которые создают инновационную экономику на наших глазах. С «Тионом» у нас уже три года идет проект по подготовке магистрантов. Если сейчас начнут разваливать действительно инновационные компании, я не понимаю, с кем мы будем выполнять указ президента.

Сколько у нас в России высокотехнологичных вещей, не считая оборонных? Из тех, которые не основаны на советских заделах? Сколько бытовых приборов, сделанных в России, вышли на международный рынок? По пальцам можно пересчитать! РБК посчитал не так давно. «Тион» вошел в топ-10 этих продуктов, причем шесть из десяти — это IT-продукты, антивирусные программы и другой софт. Когда мы смотрим на этот рейтинг, мы видим, что в нашей стране есть всего четыре высокотехнологичных продукта, на которых можно учить студентов промышленному инжинирингу. Из этих четырех компаний одну нам сейчас хотят убрать. Представляете себе наше разочарование?

Прекратить болтовню про инновации

— Я приводил к Диме студентов, чтобы показать им красивое современное производство, созданное с нуля обычным человеком, — рассказывает ст. науч. сотр. Института физики полупроводников СО РАН Илья Бетеров. — Это был образец успеха в инновационной экономике. Впечатляла сама атмосфера энтузиазма, молодости, динамичности. Потом вокруг Димы стали расти всё новые образовательные проекты, появилась собственная лаборатория для исследования аэрозолей, расширялись связи с физфаком, появился фонд поддержки для физмат-школьников (СУНЦ НГУ). У Димы сложилась редкая в наше время репутация, благодаря которой я встаю на его сторону, не зная всех деталей нынешнего дела.

Мы с Димой расходились в политических взглядах: я считал ведение бизнеса в России без прикрытия со стороны криминала или власти безумием, а Дима был оптимистом. Уверен, что никакой фальсификацией характеристик оборудования он не занимался. Но при всем моем скепсисе я не ожидал, что именно он первым из всех нас попадет под удар. Год назад я узнал об атаке на него и считаю, что она происходит со стороны достаточно серьезных криминально-олигархических структур.

А дальше возникает простой вопрос. Может быть, хватит лицемерно рассуждать о том, что России нужна конкурентоспособная экономика, технопарки, инновации, финансирование науки со стороны бизнеса и прочая ерунда? Есть влиятельные люди; если нужно наладить производство чего-то, надо им поручить, они наймут специалистов и сделают. А болтовню про инновации и конкурентоспособность пора прекратить.

Безвоздушное пространство

— Я занимаюсь прикладной нелинейной динамикой, в основном задачами, связанными с энергетическими системами, — отмечает Константин Турицын, associate professor (доцент) Массачусетского технологического института (МТИ). — С момента основания я сотрудничаю со Сколтехом, руковожу студентами и аспирантами, участвую в совместных исследовательских проектах и помогаю с образованием, в частности создал и прочитал базовый курс по физическим основам энергетики. В одном из таких совместных проектов наш главный индустриальный партнер — «Тион». В феврале мы устраивали совместную мини-конференцию в Новосибирске с участием представителей МТИ, Сколтеха и «Тиона».

В отличие от законов Российской Федерации, законы физики, на основании которых работают сенсоры, не допускают двусмысленного трактования. И по моему мнению, в условиях, когда прибор обеспечивает требуемое качество воздуха (подтвержденное многочисленными испытаниями и сертификатами), любые несоответствия документам, если таковые вообще имели место, должны устраняться в рабочем порядке. Тот факт, что недоразумения подобного рода эскалировали до домашнего ареста главы компании и выпуска очевидной домашней заготовки на федеральном канале ТВ, на мой взгляд, однозначно указывает на заказной характер дела.

Больше всего удручает контраст между риторикой и реальными действиями властей. В Сколтехе мы работаем со сливками российских студентов, которые отъезду на Запад предпочли обучение в России, нацеленное на создание инновационных компаний. Мы организовывали приглашенные лекции Дмитрия Трубицына в Сколтехе, чтобы он делился опытом создания с нуля высокотехнологичной компании с миллиардным оборотом.

Он был ролевой моделью для студентов, не было отбоя от желающих стажироваться у него в Новосибирске, несколько выпускников впоследствии пошли работать в «Тион». Его арест по очевидно надуманному обвинению — это, к сожалению, максимально прозрачный сигнал студентам, что создавать и развивать технологические компании лучше где угодно, но только не в современной России.

Из петиции в защиту Дм. Трубицына, адресованной президенту РФ …Оборудование «Тион» используется в сотнях медицинских учреждений и предприятий, тысячах квартир и офисов по всей России. Оно помогает проводить безопасные операции, снижает риск инфицирования в помещении, улучшает самочувствие аллергиков, продлевает жизнь многих людей. Эффективность этого оборудования доказана десятками независимых экспертиз. Компания уже более 10 лет занимается разработкой передовых решений для очистки и обеззараживания воздуха, является резидентом Академпарка и партнером многих вузов. Дмитрий Трубицын и компания «Тион» без преувеличения являются гордостью Академгородка. Они — символ сильной и процветающей России, в которой может развиваться настоящий технологический бизнес мирового уровня, основанный на передовых научных разработках российских ученых. Дмитрий Трубицын — патриот Академгородка и российской науки. Он здесь родился и закончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Его жизнь и работа неразрывно связаны с Академгородком. Здесь учатся его дети, основан весь бизнес, компания платит налоги. Многие новосибирцы хорошо знают Дмитрия Трубицына, потому что он является двигателем многих социальных проектов. <…> Текст петиции на сайте Change.org см. на https://goo.gl/oXXz9S

«Доказательства появятся позже»

— В зале суда Советского района сегодня было тесно — порядка ста человек в этот выходной оставили свои дела и пришли поддержать Диму Трубицына. Потому что происходящее абсурдно до предела, — рассказывает Алёна Лопаткина, преподаватель «Школы Пифагора», выпускница физического факультета НГУ. — В полутемном широком коридоре было

гулко и душно, люди всех возрастов — и молодежь, и почтенного возраста, некоторые приходили семьями, были беременные, с детьми лет 10–12 (их чуть позже попросили удалиться из зала суда), много знакомых людей — уважаемые жители Академгородка, преподаватели НГУ и просто хорошие люди. Из изолятора Диму вывели под конвоем, в наручниках, как особо опасного преступника, собственно, так к нему и продолжали относиться в дальнейшем. Люди же приветствовали аплодисментами и словами поддержки, явно рассчитывая, что это нелепое недоразумение вскоре закончится.

Прокурор ходатайствовал назначить мерой пресечения домашний арест (нахождение в квартире без средств связи, возможность видеться только с близкими родственниками) до августа. Причина: «Дмитрий может помешать расследованию, оказывая давление на сотрудников „Тиона“».

Аргументация — он уже совершил противоправные действия: во время обыска 8 июня 2017 года позвонил сотрудникам и дал указание спрятать некие системные блоки. Между тем адвокат Трубицына обратил внимание, что при обыске у его подзащитного первым делом был изъят телефон и Дмитрию не дали возможности позвонить даже адвокату. Прокурор сослался на показания свидетеля, но в них не упоминался Дмитрий Трубицын. Адвокат обратил внимание, что в деле нет даже текста экспертизы, а есть лишь титульный лист и заключительный.

Некоторые проекты Дмитрия Трубицына: GetAClass — образовательный ресурс с видеоуроками по физике и математике (почти 50 000 подписчиков на YouTube (www.youtube.com/user/getaclassrus)). Сибирский Турнир юных физиков (sibypt.ru/). Zoomer — центр молодежного инновационного творчества (zoomer-edu.ru).

При этом само заключение содержит 40 листов. Прокурор ответил, что доказательства появятся ПОЗЖЕ!

Напомним, что Дмитрий Трубицын обвиняется в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий по статье 238.1 УК РФ. Вся разрешительная документация на продукцию у «Тиона» имеется. Однако, по словам следователя Максименко из Следственного комитета РФ по Новосибирской области, в Москве и других городах уже найдены и изъяты образцы очистителей воздуха производства этой компании, в которых якобы обнаружены несоответствия ГОСТу. Никаких упоминаний о том, из каких медицинских учреждений была изъята эта продукция, ни ее фотографий, ни серийных номеров следователь не называет. Тайна следствия…

Мария Роговая

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