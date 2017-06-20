Президент Макрон и французская наука

Так получилось, что об отношении Эммануэля Макрона к вопросам науки и высшего образования я узнал задолго до того, как он был избран президентом Франции, и даже до того, как он выдвинул свою кандидатуру.

Дело в том, что два года назад, еще будучи министром экономики, промышленности и цифровых технологий у президента Франсуа Олланда, он приезжал к нам в институт и выступал с большой речью при открытии второго этапа общенациональной программы «Новая индустриальная Франция» [1]. В основе этой программы были дополнительные инвестиции порядка 3,4 млрд евро в научно-технические проекты для поддержки лидерства Франции в аэрокосмических технологиях, энергетике из возобновляемых источников, цифровых технологиях и робототехнике.

Особый упор в этой программе «индустрии будущего» делался не столько на поддержку известных промышленных гигантов, сколько на создание и модернизацию малых и средних предприятий в области высоких технологий. Серьезными препятствиями в достижении заявленных целей уже тогда были обозначены излишняя бюократизация и зарегулированность рынка труда. Невозможность эффективно справиться с ними в рамках существующей системы была, возможно, одной из причин, побудившей Эммануэля Макрона выйти из правительства и выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года.

В пунктах его предвыборной программы, посвященных высшему образованию и науке, особенно подчеркивалось, что не нужно «ломать то, что работает», а следует постепенно, но неуклонно трансформировать и реструктурировать систему университетов, высших национальных инженерных школ и научно-исследовательских организаций, делая их всё более конкурентоспособными на международном уровне.

Для этого, в частности, предполагается существенно расширять университетскую автономию в принятии многих решений, в том числе и в вопросах формирования учебных программ и найма новых профессоров и ведущих исследователей на международном рынке труда, с предложением им конкурентоспособного уровня зарплат, не ограниченных жесткими рамками нынешней шкалы для государственных служащих.

Подчеркивается, что эти реформы необходимы не только чтобы иметь возможность привлекать во Францию лучших иностранных специалистов, но и чтобы способствовать удержанию в стране своих собственных лучших ученых. С той же целью повышения международной конкурентоспособности французского высшего образования и науки будет продолжен процесс объединения вузов с постепенным их ранжированием, как с поощрением международно признанных лидеров, так и с сохранением высокого качества регионального высшего образования — основного массового источника квалифицированных кадров.

Когда в феврале 2017 года после инаугурации президента США Дональда Трампа, известного противника исследований глобальных климатических изменений, Эммануэль Макрон записал обращение по-английски к американским климатологам, приглашая их переехать во Францию для продолжения своих исследований, это могло рассматриваться просто как элемент предвыборной риторики. Однако после недавнего отказа Трампа от соблюдения Парижских соглашений по климату уже избранный президентом Макрон вновь повторил свое приглашение, подтвердив, что во Франции эти ученые обретут свою вторую родину и вместе «сделают весь мир великим». Теперь уже это звучит как осознанный элемент научно-технической политики нового президента.

Своей убедительной победой в две трети голосов французов на президентских выборах Эммануэль Макрон обязан в том числе и решительной поддержке многих видных персонажей французского научно-технического истеблишмента и интеллектуальной элиты. Большинство из них ранее не принимали активного участия в политической жизни страны, а теперь некоторые из них вошли в новое правительство, а многие другие сейчас избраны депутатами Национальной ассамблеи — как, например, известный математик и лауреат Филдсовской премии Седрик Виллани (Cédric Villani) [2].

Пока самому молодому французскому президенту удается выполнять свои предвыборные обещания. Во вновь назначенном правительстве сократилось количество министров; в нем теперь немало сравнительно молодых людей, как, например, 33-летний министр по вопросам цифровой экономики Мунир Махжуби (Mounir Mahjoubi) — француз с марокканскими корнями. Примерно половина министерских постов занята женщинами, в том числе министром высшего образования, науки и инноваций стала Фредерик Видаль (Frédérique Vidal) — профессор биохимии и молекулярной генетики, бывшая до недавнего времени президентом Университета Ниццы.

Эммануэлю Макрону удивительно успешно удалось привлечь на свою сторону как традиционно левых, так и традиционно правых политиков. Такой сбалансированный прагматичный курс, очевидно, находит свою поддержку у французских избирателей.

На вчерашних выборах в Национальную ассамблею — законодательный орган Франции — новая партия Макрона «Вперед, республика!» получила подавляющее большинство мест (см. ниже). Это вселяет надежду на быстрое и эффективное проведение столь необходимых Франции экономических реформ. Эммануэль Макрон намерен осуществить целый комплекс этих реформ для ускорения научно-технологического развития страны. Что из этого получится — мы скоро увидим.

Андрей Калиничев,

профессор Высшего национального института горных

наук и телекоммуникаций (Institut Mines-Télécom Atlantique),

Нант, Франция

1. youtube.com/watch?v=_AFl0KBQXVQ

2. Интервью Н. Деминой с С. Виллани.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи