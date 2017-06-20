Обман трудящихся, или Линейная задача

13 июня 2017 года на совместном заседании Научно-координационного совета при ФАНО России и Президиума РАН Алексей Хохлов, академик РАН, обращаясь к главе ФАНО Михаилу Котюкову, сказал:

— Сейчас в нескольких крупных академических московских институтах идет процесс перевода всех сотрудников на долю ставки. Причем в разных институтах по-разному: где-то 0,5, где-то 0,3, где-то 0,2. Это делается под предлогом выполнения майских указов президента. Если всех сотрудников перевести на 0,2 ставки, то формально указы будут действительно выполнены, но мы все понимаем, что это, как говорил Лев Ландау, «обман трудящихся».

Почему-то директора институтов при этом ссылаются на Федеральное агентство научных организаций. Наверное, это не так? На мой взгляд, это совершенно неправильно, когда все сотрудники переводятся на долю ставки. Я бы хотел получить подтверждение от ФАНО.

Михаил Котюков, глава ФАНО, ответил так:

— Я с Вами абсолютно согласен, что это не должно быть линейной задачей. Во время встреч с руководителями ведущих наших научных организаций я говорю, что это вопрос, который требует очень внимательного отношения. Нужно определить те критерии, от которых зависит зарплата или соответствующая доплата, затем утвердить их, как положено, в коллективе локальным актом, и уже после этого работать с сотрудниками, у кого какая будет зарплата. А линейно это, конечно, неправильно — всех переводить на часть ставки. Это не решит проблему, которую мы решаем, над которой мы работаем… Это неправильная политика, я согласен.

Полностью см. www.youtube.com/watch?v=d7Fxu4tlQO8

Записано Наталией Деминой

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