Обман трудящихся, или Линейная задача
13 июня 2017 года на совместном заседании Научно-координационного совета при ФАНО России и Президиума РАН Алексей Хохлов, академик РАН, обращаясь к главе ФАНО Михаилу Котюкову, сказал:
— Сейчас в нескольких крупных академических московских институтах идет процесс перевода всех сотрудников на долю ставки. Причем в разных институтах по-разному: где-то 0,5, где-то 0,3, где-то 0,2. Это делается под предлогом выполнения майских указов президента. Если всех сотрудников перевести на 0,2 ставки, то формально указы будут действительно выполнены, но мы все понимаем, что это, как говорил Лев Ландау, «обман трудящихся».
Почему-то директора институтов при этом ссылаются на Федеральное агентство научных организаций. Наверное, это не так? На мой взгляд, это совершенно неправильно, когда все сотрудники переводятся на долю ставки. Я бы хотел получить подтверждение от ФАНО.
Михаил Котюков, глава ФАНО, ответил так:
— Я с Вами абсолютно согласен, что это не должно быть линейной задачей. Во время встреч с руководителями ведущих наших научных организаций я говорю, что это вопрос, который требует очень внимательного отношения. Нужно определить те критерии, от которых зависит зарплата или соответствующая доплата, затем утвердить их, как положено, в коллективе локальным актом, и уже после этого работать с сотрудниками, у кого какая будет зарплата. А линейно это, конечно, неправильно — всех переводить на часть ставки. Это не решит проблему, которую мы решаем, над которой мы работаем… Это неправильная политика, я согласен.
Полностью см. www.youtube.com/watch?v=d7Fxu4tlQO8
Записано Наталией Деминой
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Метки: #231, Алексей Хохлов, Координационный совет, Михаил Котюков, Наталия Демина, ответ, отношения, позиция, политика, РАН, речь, слова, ФАНО
Это вообще довольно забавная ситуация. Придумана доцентами очень давно ещё со времён Союза.
По логике — какой смысл доценту который со стула просто так не встаёт идти на работу в которой платят такую зарплату?Иди устройся в Макдональдс, а в свободное время наукой занимайся...
Хотя причина такого поступка банальна. Необходимо бороться с конкурентам и как? Как своих людей продвигать?
Да всё просто. Поставь зарплату как можно меньше. Своим будешь платить из других источников. Не те люди так или иначе уйдут и останутся только свои.
Проверить это не сложно. Достаточно посмотреть как живёт сотрудник работающий на несколько тысяч в месяц. При этом приезжающий на работу на машине. Там часто перед институтами мест нет чтоб машину поставить. Или например поинтересоваться с чего это уборщица или секретарша получает больше чем какой то доцент?
Государство должно контролировать такие процессы. Иначе если на самотёк это пустить, то науки вообще не будет. Останутся одни там фальсификаторы.