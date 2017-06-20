Нужны ли мы нам?

Такой плакат висел, как известно, в лаборатории одного из персонажей книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», бывшего инквизитора Кристобаля Хозевича Хунты. Сейчас впору задаться этим вопросом не только «совершенно бессердечному» бывшему инквизитору, но и гораздо более широким массам научных сотрудников.

Логика действий, которую навязывает нам власть в последние годы, — постоянное сокращение ради выживания, в кратком виде она точно выражена крылатой фразой нашего премьера: «Денег нет, но вы держитесь». То есть государство будет сокращать финансирование науки если не в номинальном, то в реальном выражении, а нам предлагается избавляться от бездельников и сокращать малоэффективные научные организации, чтобы сохранить текущий уровень материального обеспечения для работающих групп.

Проблема, однако, в том, что текущий уровень обеспечения (за исключением небольшого числа выделенных мест) очень низок, а конца процессу «ужатия» пока не видно: начавшись в 2015 году, он будет продолжаться и в 2018-м, и в 2019-м. С 2015 по 2019 годы финансирование фундаментальной науки должно сократиться с 0,16% ВВП (уровень Мексики) до 0,13% ВВП (уровень Чили).

В таких условиях говорить о сохранении конкурентоспособности и тем более о развитии науки в России невозможно: в лучшем случае мы обречены на медленную деградацию. Необходимо понимать, что сокращение бюджетных ресурсов, в том числе распределяемых по конкурсу, приводит к ужесточению борьбы за них, к тому, что всё большую роль в распределении средств будет играть административный ресурс и иные привходящие факторы. Наиболее успешно будут выживать не самые лучшие, а наиболее приспособленные к существующей системе распределения ресурсов.

Надеяться на то, что какие-то «инстанции» смогут переломить эту тенденцию, не приходится: заявки Минобрнауки или ФАНО на увеличение финансирования успешно отправляются Минфином в корзину, а Академия наук, и до того не проявлявшая активности, теперь озабочена задачей собственного выживания и «встраивания в вертикаль», пытаясь оспорить предварительный отбор ограниченного числа угодных власти кандидатов в президенты РАН.

Вся надежда только на общественные организации и активность научной общественности: только решительный протест, внятное выражение несогласия с политикой финансового удушения науки могут заставить власти выделить дополнительные средства на науку. С теми, кто молчит, считаться не будут.

Профсоюз работников РАН подал заявку на проведение митинга протеста, основным требованием которого будет увеличение бюджетного финансирования гражданской науки, в первую очередь фундаментальной. Предлагается резко увеличить финансирование РФФИ, РНФ, найти дополнительные средства на фундаментальные исследования в академических институтах и вузах в рамках государственного задания.

Можно прийти на митинг, можно направлять обращения с требованиями увеличения финансирования науки президенту России и правительству, активно высказывать свою позицию в СМИ. Вопрос в том, нужны ли мы нам — насколько активно мы готовы участвовать в акциях протеста. Мешают пассивность, неверие в успех и нежелание тратить свое время на действия, эффект которых неясен.

Для того чтобы ответить на вопрос, стоит ли потратить 20 минут на отправку обращения через сайт или сходить на митинг, потратив на это часа три, полезно понять, что это не более чем один из способов добывания средств, пусть и нетипичный.

Достаточно вспомнить, сколько времени тратится на написание всяких бумажек, на какие-то небольшие иногда по суммам закупки, наконец, сколько времени уходит на, к примеру, написание и оформление проекта РФФИ. В результате подачи заявки есть шанс получить, грубо говоря, 100 тыс. на человека в год. Успех протестных акций легко может привести к выделению дополнительного финансирования на будущий год в объеме как минимум 10 млрд руб., то есть на каждого научного сотрудника во всех бюджетных учреждениях России придется по 125 тыс. «дополнительных» рублей. Так что сравнительная эффективность таких действий может оказаться удивительно высокой, и потратить свое время на них стоит хотя бы из чисто прагматических соображений.

19 июня 2017 года мэрия Москвы выдала разрешение на проведение 28 июня 2017 года на Суворовской площади митинга с 11:00 до 12:00.

Приходите и приводите коллег, чем больше придет людей — тем лучше. Нужно показать власти, что мы нам нужны, а деньги у них есть, о чем можно прочесть в предыдущем номере ТрВ-Наука [1]. С информацией о митинге и требованиях Профсоюза работников РАН можно ознакомиться на его сайте [2].

Евгений Онищенко,

физик (ФИАН), член ЦС Профсоюза работников РАН

1. http://trv-science.ru/2017/06/06/est-li-dengi-dlya-nauki/

2. http://ras.ru/tradeunion.aspx

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