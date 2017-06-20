Насколько реально появление новой научной фантастики?

Почему в НФ исчезли новые научные идеи

Причина деградации и почти полного исчезновения в России такого популярного в недавнем прошлом жанра, как научная фантастика, лежит на поверхности — это сильнейший дистресс, пережитый людьми в ходе перестройки и трансформации СССР в конгломерат независимых государств, в которых условия жизни сильно изменились, причем для большей части населения в худшую сторону, что явно не способствует игре воображения и мечтательности. Последние всегда были характерны для периода детства и взросления людей, недаром фантастикой больше всего увлекались подростки и молодежь. Однако теперь наши взрослеющие дети и молодежь развиваются отнюдь не в тепличных условиях, а под сильнейшим психологическим давлением, заставляющим больше думать о своей карьере и хлебе насущном, чем о высоких материях: кого сейчас волнует, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Серьезных мыслителей по-настоящему беспокоит не столько утрата людьми способности мечтать и живости воображения, сколько — основных навыков рационального мышления (Кара-Мурза С. Г. Потерянный разум. — М.: Алгоритм, 2005). Фантазии нужны и полезны для развития разума, но если с мышлением проблемы, то фантазии становятся просто видом развлечений и не более. Между тем прежняя научная фантастика в своих лучших образцах никогда не была просто развлечением. Она учила мечтать и думать, а заодно предупреждала человечество о возможных будущих опасностях. <…>

Отсутствие новых научных идей у писателей-фантастов — свидетельство того, что именно на развлечение читателей и на коммерческий успех писателей ориентирована современная научная фантастика, превратившаяся в фэнтези, сказки для взрослых. В науке новые идеи возникают непрерывно, однако они не востребованы ни писателями-фантастами, ни обществом. Не в последнюю очередь потому, что современная наука узкоспециализирована, и даже понять в общих чертах, о чем идет речь в научных статьях, относящихся к другим областям науки, для самих ученых оказывается непросто. Современные писатели-фантасты оказались в сложном положении. Научно-популярная литература высокого уровня, издававшаяся фондом «Династия», понятна для профессионалов из смежных областей и думающих студентов-старшекурсников, но слишком сложна для любителей. Да и ученым новые революционные идеи даются всё труднее -система конкурсного финансирования, крысиные гонки за грантами разрушают привычную мотивацию ученых. Грантовое финансирование в принципе не предполагает неожиданных новых открытий, взамен этого предлагается выполнение исследований в рамках сложившихся научных представлений, которые к тому же оцениваются сомнительными методами наукометрии. Главное, чтобы импакт-фактор журналов был повыше, а содержание самих публикаций оценят читатели! Само собой разумеется, в заявках на гранты указываются темы, продолжающие уже известные направления, да и продолжительность финансирования грантов не способствует планированию длительных масштабных работ с непредсказуемыми результатами.

Сам конкурсный подход, широко рекламируемый в последние десятилетия, является сугубо идеологическим (априори предполагается, что конкуренция между сильными в науке — это главное, а сотрудничество — удел слабых). Некоторые получают щедрые гранты, многие — нет. При этом честность конкуренции не гарантирована.

Так откуда взяться НОВЫМ научным идеям, пригодным для НФ? Единственное, что поддерживает надежду на возрождение НФ, так это тот бесспорный факт, что открытия не всегда совершаются в благоприятных условиях, иногда — в крайне тяжелых. Тут многое зависит не от условий, а от самих ученых… В своей последней книге «Как стать гением» (Минск, 1995) великий изобретатель и писатель-фантаст Г. С. Альтшуллер внимательно изучил биографии великих ученых и изобретателей и пришел к выводу, что главное для состоявшегося гения — это воля и способность нестандартно реагировать на любые превратности судьбы. Примеров тому множество! Поэтому появление новых научных идей, выходящих за пределы общепринятой парадигмы, и НОВОЙ научной фантастики, скорее всего, неизбежно, хотя предсказать, когда именно начнется возрождение, вряд ли кто возьмется… Главное, задача сформулирована.

Игорь Столяров,

канд. хим. наук

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