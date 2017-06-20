«Мы разберемся сами…»

Академия наук выступила против «поправки о трех кандидатах»

13 июня 2017 года отделение физических наук РАН выступило с заявлением, в котором выражена позиция относительно проекта закона, вносящего поправки в Закон о РАН № 253 от 27 сентября 2013 года.

С одной стороны, в документе выражена поддержка предложению заменить норму «не менее двух третей голосов» нормой «простым большинством голосов» при избрании президента РАН на Общем собрании. Кроме того, физики сочли обоснованным и подчеркивающим высокий статус Академии наук предложение о том, чтобы президент РАН утверждался или освобождался от своей должности президентом Российской Федерации.

С другой стороны, отделение физических наук сочло неприемлемой поправку, в которой кандидаты на должность главы РАН должны проходить согласование в правительстве РФ и, более того, этих кандидатов должно быть не более трех. «Фактически эта норма заменяет право избирать президента Российской академии наук его назначением. Эта поправка не должна быть принята, как противоречащая демократическим традициям РАН», — отмечается в заявлении ОФН от 13 июня 2017 года.

Физики также сочли нелогичным предложение о том, чтобы при признании выборов главы РАН несостоявшимися обязанности и. о. президента РАН возлагались на одного из академиков РАН. Отделение физических наук считает, что более логичным в этом случае будет назначать и. о. президента РАН из числа членов Президиума Академии наук. С полным текстом заявления можно ознакомиться на сайте ТрВ-Наука [1].

13 июня на пресс-конференции в Академии наук, после совместного совещания ФАНО и РАН, и. о. главы РАН Валерий Козлов отметил, что поправка о «не более трех кандидатов» не обсуждалась на совещании у Владимира Путина. «[Предложенная] норма вызывает вопросы. Кажется, что эта норма ограничивает правительство в своих действиях по согласованию наших кандидатур. Почему именно три? Может быть, все? — заметил Валерий Васильевич. — Как я полагаю, согласование предполагает консультации правительства с собственно Российской академией наук, с Президиумом РАН, с руководителями Академии. Я думаю, что мы этот момент вместе [успешно] пройдем».

«Я полагаю, что эта норма „до трех человек“ связана еще и с тем, чтобы упростить нам процедуру выборов, чтобы мы выбирали не из всех, а только из трех. Но мне кажется, что это искусственное упрощение. Мы разберемся сами, кого из согласованных кандидатур избрать на пост президента РАН, исходя из наших традиций, интересов и сложившейся ситуации. Пока еще не было второго чтения, мы консультируемся по этим вопросам, и я думаю, что здесь мы сможем принять решение, которое устроит и РАН, и [власть]».

Валерий Козлов уточнил, что проводит консультации с высшими чиновниками по поводу поправок в Закон о РАН. «В разговорах с руководством разного уровня я уже сообщил, что этот момент напрягает наше академическое сообщество и надо как-то это напряжение снять. Думаю, что у нас еще будут возможности высказать свою точку зрения на этот вопрос» [4].

14 июня бюро отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН опубликовало постановление, в котором говорится: «Считать неприемлемой поправку о предварительном согласовании Правительством РФ выдвинутых кандидатов на должность президента Российской академии наук, обязывающей Правительство РФ согласовывать не более трех из всех представленных кандидатов. Фактически этой нормой заменяется право Российской академии наук его назначением, поэтому данная поправка не должна быть принята, как противоречащая демократическим традициям Российской академии наук» [2].

Ранее с заявлением по поводу Закона о РАН выступил Клуб «1 июля». «Совершенно неприемлем предлагаемый в проекте закона запрет Правительству РФ согласовать более трех кандидатов на должность президента РАН. При этом выборы, согласно проекту закона, могут проводиться даже если Правительством будет согласован лишь один кандидат. Эти нормы превращают наше право избирать президента Российской академии наук в фикцию, заменяют их фактическим назначением и делают участие в голосовании бессмысленным», — говорится в тексте заявления Клуба от 12 июня 2017 года [2].

Напомним, что 6 июня 2017 года законопроект с поправками в Закон о РАН [5] был внесен в Госдуму депутатами В. А. Никоновым, Н. Ф. Герасименко, Г. Г. Онищенко и Г. К. Сафаралиевым и включен в примерную программу решением Совета Государственной Думы на июнь 2017 года.

Наталия Демина

1. http://trv-science.ru/uploads/zayavlenie_OFN_130617.pdf

2. http://trv-science.ru/uploads/zayavlenie_OEMMPU_140617.pdf

3. www.1julyclub.org/node/162

4. См. видеозапись пресс-конференции В. Козлова и М. Котюкова: www.youtube.com/watch?v=CqZ4-Waim_k

5. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/Spravka?OpenAgent&RN=193608-7

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