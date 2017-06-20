Миражи-2017, или Чудеса финансовой эквилибристики правительства РФ и ФАНО

В конце весны ФАНО, подобно иксодовым клещам, стало проявлять необычную активность: от институтов РАН требуют немедленно отчитаться о выполнении «дорожной карты». Под этим странным термином наши чиновники понимают выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», проще говоря — обещанное еще пять лет назад повышение зарплат ученых.

Напомним, что указ Владимира Путина предусматривал постепенное повышение зарплат, которые практически не растут с 2008 года, до 200% от средней зарплаты по региону в 2018 году. Из-за чего же такая странная инициатива ФАНО, ведь премьер-министр Медведев уже отчитался о выполнении 90% поручений, данных по этому указу?

Да из-за того, что на протяжении пяти лет указ просто не выполнялся и вот впереди год выборов — отступать дальше некуда! Задача не из простых: как повысить зарплаты ученым, если провалено выполнение Указа № 599, предусматривавшего рост финансирования науки к 2015 году почти в два раза? Вместо этого с 2015 года финансирование науки ощутимо сократилось, сейчас оно (в процентах ВВП) ниже, чем в Эстонии и Украине.

Задача осложнена еще и тем, что в Центральном регионе, где находятся многие из институтов РАН, средние зарплаты — под 60 тыс. руб., а 200% от этой суммы представляют собой головокружительные 120 тысяч! О такой зарплате никто в РАН и не мечтает. К октябрю 2017 года ФАНО требует от институтов довести ее только до 115 тыс. руб., обещая в случае неисполнения различные санкции — увольнение дирекции и введение внешнего управления.

Повысить уровень зарплаты ученых давно пора, но как увеличить ее при сохранении нынешнего уровня финансирования? Сейчас младший научный сотрудник получает 14 тыс. руб., а ведущий, доктор наук, 32 тыс. Никаких возможностей для финансовых маневров у дирекции институтов нет, т. к. большая часть средств идет не на исследования как таковые, не на пополнение научных библиотек или оплату доступа к зарубежным научным публикациям и не на обновление приборного парка, а на зарплаты ученых и вспомогательного персонала. Не сокращать же численность всего персонала в пять раз (президент РФ предложил распространить действие указа и на вспомогательный персонал), тем более что с 2015 года численность ученых в Академии и так упала на четверть?

В принципе, в любой развивающейся организации возможно серьезное сокращение штатов, если производительность труда оставшихся сотрудников резко возрастет. Для этого в институтах требуется всего лишь: разумное руководство, совершенствование организации труда, обновление приборного парка, резкое «омоложение» кадров и создание творческой атмосферы. Надо, чтобы исследования проводились не «через не могу», не вопреки растущим трудностям работы на старом оборудовании, которое может выйти из строя в любой момент, не в условиях жесткой бюрократической регламентации всего и вся, а с чувством необходимости и важности твоей работы для страны.

Невостребованность результатов работ ученых, как справедливо заметил академик РАН Жорес Алфёров, — это главная проблема нашей науки. Настоящие ученые всегда предпочитали работать не столько за деньги, сколько «за идею» и с полной отдачей. Однако решения всех этих проблем «дорожная карта» ФАНО не предусматривает. Вместо этого «ненавязчиво» предлагается массовый переход на 0,2–0,4 ставки при повышении результативности работы (числа публикаций) и СОХРАНЕНИИ прежнего уровня зарплаты!

В представлениях чиновников всё просто как дважды два: при фиктивной «неполной занятости» в 0,2 ставки множим среднюю современную зарплату в 23 тыс. на 5 и получаем 115 тыс. (плановый средний размер ставки ученых на октябрь 2017 года). Задача как будто выполнена. Пишем в отчетах «115», а 23 — «в уме». Только ум здесь ни при чем, скорее хитрость.

Речь идет о фиктивной неполной занятости, поскольку большинство ученых не может позволить себе заниматься работой один или два дня в неделю, ведь, чтобы достичь значимых результатов на современном уровне, и рабочей недели мало! Жаль, прошли безвозвратно для ученых времена, когда понедельник начинался с субботы… Вместо поиска решения реальных проблем Академии наук управленцы из ФАНО управляют с закрытыми глазами; поэтому они не придумали ничего лучшего, как отрапортовать об успешном выполнении Указа № 597.

Если называть вещи своими именами, предлагается имитация выполнения указа президента, т.е. обычное очковтирательство. Минфин и ФАНО поддались искушению «сэкономить» государственные средства на развитие науки, и всё ради того, чтобы угодить президенту РФ. Ничего хорошего из этой авантюры не выйдет: скупой платит дважды. Эти деятели, на словах заботящиеся о благе государства, уподобились скряге из армянской сказки, известной многим с детства. Скряга хотел заказать у скорняка шапку из овчины, но, подумав, решил, что семь шапок — лучше. И получил в срок семь новеньких шапок, каждая размером с мизинец… «Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак!»

Эффективность науки такими методами не увеличить. После того как мы согласимся на фиктивное повышение зарплат, нам никто в обозримом будущем не выделит дополнительных средств не только на зарплату, но и на аппаратуру и сами исследования! Зачем? Ведь на бумаге всё будет и так прекрасно: «получили» свои 120 тыс. и еще чего-то хотите? Разве трудно предсказать именно такой ход чиновничьей мысли? Мы всё же не овцы и не бараны… Тогда почему мы позволяем откровенным махинаторам делать с наукой и с собой что угодно?

Игорь Столяров,

канд. хим. наук, ст. науч. сотр. Института общей

и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН

P. S. См. также мнение по этому поводу главы ФАНО М. Котюкова.

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