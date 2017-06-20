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Краудфандинг для «Троицкого варианта — Наука»

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До сих пор ТрВ-Наука помогал собрать деньги другим. В частности, фонду «Эволюция». Теперь мы собираем деньги для себя, запустив кампанию краудфандинга на «Планете»: https://planeta.ru/campaigns/trvscience

Заявленная цель — 500 тыс. руб. Это около 20% годового бюджета газеты. Они нам очень важны, поскольку это как раз та сумма, которая позволит подняться над голодным пайком, ослабить пояса и реализовать давно назревшие перемены.

Большая часть тиража «Троицкого варианта — Наука» раздается бесплатно в основном в научных институтах в Москве, также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. Интернет-версия газеты находится в открытом доступе. Цена подписки на бумажную версию газеты включает только типографские и почтовые расходы. Мы не пытаемся заработать на газете, поэтому полагаем, что вправе просить читателей о помощи. У нас есть постоянные спонсоры, но их помощь не индексируется.

Кампания стартовала 7 июня, причем достаточно успешно. За первые три дня собрали 200 тыс. руб., потом темп резко замедлился. На данный момент (21.06.2017) собрано 286 784. Срок кампании — до 31 июля 2017 года. Впереди самый разгар лета, поэтому надо бы поднажать.

Если мы соберем больше запланированной суммы, это выльется в новые проекты. Например, в видеоканал ТрВ-Наука и учреждение премии за лучшие научно-популярные статьи.

Члены редакции «Троицкого варианта» благодарны



Спасибо за поддержку!

Тиграну Закояну, генеральному директору ООО «Лоджикс», члену Клуба научных журналистов,


Спасибо за поддержку!

 
Михаилу Анатольевичу Иванову, математику


за материальную поддержку газеты в рамках кампании краудфандинга на https://planeta.ru/campaigns/trvscience
(лот «Благодарность на сайте „Троицкого варианта“»)

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Один комментарий

  • Vlad:
    04.07.2017 в 11:22

    а где же члены клуба ! «1 июля»? По одной «стипендии» с каждого — и дело сделано...

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