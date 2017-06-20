Краудфандинг для «Троицкого варианта — Наука»

До сих пор ТрВ-Наука помогал собрать деньги другим. В частности, фонду «Эволюция». Теперь мы собираем деньги для себя, запустив кампанию краудфандинга на «Планете»: https://planeta.ru/campaigns/trvscience

Заявленная цель — 500 тыс. руб. Это около 20% годового бюджета газеты. Они нам очень важны, поскольку это как раз та сумма, которая позволит подняться над голодным пайком, ослабить пояса и реализовать давно назревшие перемены.

Большая часть тиража «Троицкого варианта — Наука» раздается бесплатно в основном в научных институтах в Москве, также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. Интернет-версия газеты находится в открытом доступе. Цена подписки на бумажную версию газеты включает только типографские и почтовые расходы. Мы не пытаемся заработать на газете, поэтому полагаем, что вправе просить читателей о помощи. У нас есть постоянные спонсоры, но их помощь не индексируется.

Кампания стартовала 7 июня, причем достаточно успешно. За первые три дня собрали 200 тыс. руб., потом темп резко замедлился. На данный момент (21.06.2017) собрано 286 784. Срок кампании — до 31 июля 2017 года. Впереди самый разгар лета, поэтому надо бы поднажать.

Если мы соберем больше запланированной суммы, это выльется в новые проекты. Например, в видеоканал ТрВ-Наука и учреждение премии за лучшие научно-популярные статьи.

Члены редакции «Троицкого варианта» благодарны



Тиграну Закояну, генеральному директору ООО «Лоджикс», члену Клуба научных журналистов,



Михаилу Анатольевичу Иванову, математику

за материальную поддержку газеты в рамках кампании краудфандинга на https://planeta.ru/campaigns/trvscience

(лот «Благодарность на сайте „Троицкого варианта“»)





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