Борис Штерн на Geek Picnic в парке «Коломенское»

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17 июня 2017 года на Geek Picnic в парке «Коломенское» выступил астрофизик, главный редактор «Троицкий вариант — Наука» Борис Штерн. Его лекция вызвала большой интерес у всех любителей науки. Час доклада продолжился еще серией вопросов и ответов на 20 минут. 

Борис Штерн на Geek Picnic 2017

Борис Штерн на Geek Picnic 2017

В заключение лекции автор подписал свою книгу для всех желающих, а также процитировал два высказывания. «Стивен Хокинг как-то сказал, что либо человечество выйдет в космос, либо погибнет. Я думаю, что он прав. Единственное — он излишне драматизирует и говорит, что погибнет через 100 лет. Это, конечно, ерунда, но, в конце концов, — да. Во многом потому, что иначе человечество лишится какой-то очень важной цели». Борису Штерну близка и другая мысль, что «жизнь на Земле есть лучшее, что есть во Вселенной, и это очень дефицитная вещь. Распространение этой жизни есть самая благородная из всех задач, которые человек может придумать».

Борис Штерн на Geek Picnic 2017

Борис Штерн на Geek Picnic 2017

Публикуем видеозапись — начало лекции и ее окончание с вопросами и ответами. Фото и видео Наталии Деминой.

Книги Б. Штерна «Прорыв за край мира» и «Ковчег 47 Либра» см. http://trv-science.ru/proryv/ и http://trv-science.ru/kovcheg/.

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Один комментарий

  • Израиль:
    05.07.2017 в 4:55

    Согласно сообщению радио «Свобода» происходило вот что:

    www.svoboda.org/a/28569172.html

    (только два слова и предлог: спутник и погром) кому интересно — подробности по ссылке.

    Мда — уж: вот такая у вас страна, вот так вот у вас популяризуют науку.

    Тут на сайте комментаторы много врали о том что толпы эмигрантов-ученых стемятся вернуться в Россию. Это вот сюда вот прикажете им возвращаться?

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