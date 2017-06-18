Борис Штерн на Geek Picnic в парке «Коломенское»

17 июня 2017 года на Geek Picnic в парке «Коломенское» выступил астрофизик, главный редактор «Троицкий вариант — Наука» Борис Штерн. Его лекция вызвала большой интерес у всех любителей науки. Час доклада продолжился еще серией вопросов и ответов на 20 минут.

В заключение лекции автор подписал свою книгу для всех желающих, а также процитировал два высказывания. «Стивен Хокинг как-то сказал, что либо человечество выйдет в космос, либо погибнет. Я думаю, что он прав. Единственное — он излишне драматизирует и говорит, что погибнет через 100 лет. Это, конечно, ерунда, но, в конце концов, — да. Во многом потому, что иначе человечество лишится какой-то очень важной цели». Борису Штерну близка и другая мысль, что «жизнь на Земле есть лучшее, что есть во Вселенной, и это очень дефицитная вещь. Распространение этой жизни есть самая благородная из всех задач, которые человек может придумать».

Публикуем видеозапись — начало лекции и ее окончание с вопросами и ответами. Фото и видео Наталии Деминой.

Книги Б. Штерна «Прорыв за край мира» и «Ковчег 47 Либра» см. http://trv-science.ru/proryv/ и http://trv-science.ru/kovcheg/.

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