Как привлечь внимание властей к странным «реформам» в научной политике

Уважаемые коллеги!

Осталось буквально пара дней, чтобы успеть привлечь внимание властей к странным «реформам» в научной политике. После обсуждений на сайте Общества научных работников «игрищ с цыфирью» по исполнению «майских указов» было предложено несколько вариантов обращения на «Прямую линию» к В.В.Путину. Есть вероятность, что при достижении определенного количества запросов аналитические службы в администрации президента сформируют сигнал «что-то пошло не так».

Обращения подаются на сайт http://moskva-putinu.ru/ в разделе «Задайте вопрос Президенту» — «Задайте вопрос на этом сайте».

Приветствуются любые другие индивидуальные либо коллективные обращения. Лучше личные, и как можно больше. Примеры ниже.

Вариант 1

Уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте обратить Ваше внимание на катастрофическое положение дел, сложившееся в сфере фундаментальных научных исследований. По причине недофинансирования научных учреждений в целях исполнения Вашего «майского указа» №597 (поручение о доведении средней зарплаты у научных сотрудников до 200% от региональной) в научных организациях начались переводы сотрудников на доли ставки, предоставление отпусков без оплаты, сокращения. Несомненно, путем таких манипуляций формально будет выполнено требуемое «повышение», однако подобные меры приведут лишь к дискредитации Ваших указов и нарастанию социальной напряженности внутри научных коллективов. Вместе с тем проблема могла бы легко решиться выполнением Вашего «майского» поручения №599 об увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% от ВВП. Со стороны ученых по тому же поручению выполнены (и даже перевыполнены) обязательства о достижении доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах до 2,44% (сейчас 2,46%). Однако средства, выделяемые на научные исследования и разработки, не только не достигли означенных Вами значений, но и регулярно сокращаются и вместо обещанных 1,77% от ВВП составляют лишь 1,12%. Таким образом в сложившейся ситуации надо либо признать невозможность выполнения Вашего поручения по повышению зарплат научных сотрудников и отменить требования «майского указа» №597, либо обязать правительство увеличить финансирование научных исследований до уровня, соответствующего поручению №599.

Вариант 2

Уважаемый Владимир Владимирович!

Для исполнения Вашего «майского указа» №597 о повышении средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону в научных организациях проводятся массовые переводы сотрудников на доли ставки и увольнения. Это ведет к нарастанию социальной напряженности как внутри научных коллективов, так и в обществе. Поскольку фонд заработной платы остается у институтов прежним, а ставки в них сокращаются, подобные манипуляции остановят многие важные трудоемкие научные исследования и проекты, а средняя оплата труда научных работников возрастет лишь формально.

Всё это очевидно связано с катастрофическим провалом выполнения Вашего «майского» поручения №599 об увеличении внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% от ВВП, поскольку сегодня эта доля составляет лишь 1,12%. При этом со своей стороны ученые перевыполнили свои обязательства по повышению доли российских исследователей в общем количестве публикаций в международных научных журналах (сейчас 2,46% при запланированном показателе 2,44%).

В сложившейся ситуации следует либо увеличить финансирование научных исследований до уровня, соответствующего поручению №599, либо признать невозможность выполнения «майского указа» №597. Хотелось бы, чтобы указы выполнялись реально, а не на бумаге!

http://onr-russia.ru/content/обращение-на-прямую-линию-с-владимиром-путиным

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