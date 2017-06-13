Как привлечь внимание властей к странным «реформам» в научной политике
Уважаемые коллеги!
Осталось буквально пара дней, чтобы успеть привлечь внимание властей к странным «реформам» в научной политике. После обсуждений на сайте Общества научных работников «игрищ с цыфирью» по исполнению «майских указов» было предложено несколько вариантов обращения на «Прямую линию» к В.В.Путину. Есть вероятность, что при достижении определенного количества запросов аналитические службы в администрации президента сформируют сигнал «что-то пошло не так».
Обращения подаются на сайт http://moskva-putinu.ru/ в разделе «Задайте вопрос Президенту» — «Задайте вопрос на этом сайте».
Приветствуются любые другие индивидуальные либо коллективные обращения. Лучше личные, и как можно больше. Примеры ниже.
Вариант 1
Уважаемый Владимир Владимирович!
Позвольте обратить Ваше внимание на катастрофическое положение дел, сложившееся в сфере фундаментальных научных исследований. По причине недофинансирования научных учреждений в целях исполнения Вашего «майского указа» №597 (поручение о доведении средней зарплаты у научных сотрудников до 200% от региональной) в научных организациях начались переводы сотрудников на доли ставки, предоставление отпусков без оплаты, сокращения. Несомненно, путем таких манипуляций формально будет выполнено требуемое «повышение», однако подобные меры приведут лишь к дискредитации Ваших указов и нарастанию социальной напряженности внутри научных коллективов. Вместе с тем проблема могла бы легко решиться выполнением Вашего «майского» поручения №599 об увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% от ВВП. Со стороны ученых по тому же поручению выполнены (и даже перевыполнены) обязательства о достижении доли публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журналах до 2,44% (сейчас 2,46%). Однако средства, выделяемые на научные исследования и разработки, не только не достигли означенных Вами значений, но и регулярно сокращаются и вместо обещанных 1,77% от ВВП составляют лишь 1,12%. Таким образом в сложившейся ситуации надо либо признать невозможность выполнения Вашего поручения по повышению зарплат научных сотрудников и отменить требования «майского указа» №597, либо обязать правительство увеличить финансирование научных исследований до уровня, соответствующего поручению №599.
Вариант 2
Уважаемый Владимир Владимирович!
Для исполнения Вашего «майского указа» №597 о повышении средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону в научных организациях проводятся массовые переводы сотрудников на доли ставки и увольнения. Это ведет к нарастанию социальной напряженности как внутри научных коллективов, так и в обществе. Поскольку фонд заработной платы остается у институтов прежним, а ставки в них сокращаются, подобные манипуляции остановят многие важные трудоемкие научные исследования и проекты, а средняя оплата труда научных работников возрастет лишь формально.
Всё это очевидно связано с катастрофическим провалом выполнения Вашего «майского» поручения №599 об увеличении внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% от ВВП, поскольку сегодня эта доля составляет лишь 1,12%. При этом со своей стороны ученые перевыполнили свои обязательства по повышению доли российских исследователей в общем количестве публикаций в международных научных журналах (сейчас 2,46% при запланированном показателе 2,44%).
В сложившейся ситуации следует либо увеличить финансирование научных исследований до уровня, соответствующего поручению №599, либо признать невозможность выполнения «майского указа» №597. Хотелось бы, чтобы указы выполнялись реально, а не на бумаге!
http://onr-russia.ru/content/обращение-на-прямую-линию-с-владимиром-путиным
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Метки: ВВП, внимание, запрос, исследования, народ, ОНР, опрос, план, президент, проект, реформа, требования, указ, ученые, финансирование, фонд
Челобитную Царю?
А кому ещё-то? В современных условиях только В.В.П. может как-то повлиять на «бояр».
Недавно госпремии вручали, Сюняеву и Шакуре, можно было бы как-то через них достучаться, но момент, судя по всему, упущен...
Все о себе, да о себе. А работников вузов, как всегда, забыли. У нас-то творится такой лютый маразм, что в ФАНО его еще не скоро превзойдут. И сокращения, и мнимые повышения, и все-все-все.
Извините — а где тут хоть слово о ФАНО? Это — выработанные формулировки для всех научных сотрудников, независимо от места работы: ВУЗ, ФАНО, НИИ — не важно какой организации, попадающих под «майские указы». Более того, Вы можете сами принимать деятельное участие в работе ОНР — у нас там, пожалуй, сотрудников ВУЗов не меньше РАНовских. Все «сидим в одной лодке» под названием «наука в России».
Мы в вузах называемся, если что, не «научные сотрудники», а «преподаватели» или же «профессорско-преподавательский состав». А вместе с научными сотрудниками мы называемся «научно-педагогические работники». Поэтому, обращаясь от лица «научных сотрудников», вы нас автоматом игнорируете.
Александр, ничто не мешает Вам прийти на форум ОНР и высказать свои предложения:
onr-russia.ru
Вот список доходов директоров ФАНО за 2016, если не ошибаюсь, год. Показана первая сотня по доходам. Мне кажется, что если бы эти люди хотя бы вполовину сократили свои аппетиты, то многих увольнять бы и не пришлось
Многие директора Институтов — высоко востребованные ученые и их высокий заработок за счет внебюджетных средств.