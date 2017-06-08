Краудфандинг для «Троицкого варианта»

«Троицкий вариант» открыл кампанию сбора средств на «Планете»: https://planeta.ru/campaigns/trvscience.

Заявленная цель – 500 тыс. руб. Это 20–25% годового бюджета газеты. Дополнительные деньги нужны для того, чтобы по крайней мере на год подняться над уровнем «голодного пайка» и сделать ряд полезных новаций, в частности:

привлечь новых людей, что позволит «освежить» газету и «перекрыть» больше областей науки;

запустить новые проекты, например публичные дискуссии на спорные темы с участием известных ученых, придерживающихся разных точек зрения;

изменить баланс материалов в пользу информативных публикаций о науке из первых рук;

обновить дизайн газеты и сайта;

возможно, создать видеоканал «Троицкого варианта» на YouTube.

Большая часть тиража газеты распространяется бесплатно, цена подписки включает только почтовые и типографские расходы, интернет-версия газеты находится в открытом доступе. Поэтому мы считаем, что имеем моральное право обращаться к читателям за материальной поддержкой.

P.S. За первые сутки после старта и обращения через «Фейсбук» собрано 10% от заявленной суммы, после чего сбор резко замедлился. Это типичная ситуация – надеемся, что читатели ТрВ помогут нам преодолеть наметившийся застой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи