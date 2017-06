Желание токсоплазмы — твое желание?

О том, что паразиты манипулируют поведением своих хозяев, изменяя его к собственной выгоде, написано много. Один из наиболее известных манипуляторов — простейшее Toxoplasma gondii. Самое значительное изменение, вызываемое этим паразитом, называется синдромом фатального влечения. Грызуны, зараженные токсоплазмой, теряют врожденный страх перед запахом кошачьей мочи и реагируют на него как на феромон. Однако токсоплазмой заражены многие виды млекопитающих, в том числе и люди. Возможно, паразит управляет и нашими действиями. Влияние токсоплазмы на поведение человека много лет изучает профессор пражского Карлова университета Ярослав Флегр (Jaroslav Flegr). По его данным, люди, инфицированные токсоплазмой, хоть и не очарованы запахом кошачьей мочи, становятся к нему менее чувствительны. А недавно он предположил, что токсоплазма отчасти ответственна за связь сексуального возбуждения с насилием, страхом и опасностью [1].

Как это происходит у крыс

Для начала вспомним, какую выгоду получает T. gondii от синдрома фатального влечения. У этого паразита сложный жизненный цикл со сменой хозяев. Основной хозяин — домашняя кошка. Только в ее кишечнике токсоплазма размножается половым путем и образует ооцисты, которые выходят во внешнюю среду. Ими может заразиться любое млекопитающее, съевшее что-нибудь испачканное кошачьими фекалиями. В организме нового хозяина паразиты активно делятся и формируют цисты, рассеянные по разным тканям. В этих цистах токсоплазма существует много лет, но для полового размножения ей необходимо вернуться в кошку. Это произойдет, если кошка съест промежуточного хозяина, и ее жертвой обычно оказывается грызун. Поэтому токсоплазма изменяет поведение мышей и крыс таким образом, что кошачий (именно кошачий) запах их не пугает, а привлекает, и они становятся легкой добычей. Между прочим, это только предположение — факт, что инфицированные грызуны действительно чаще неинфицированных попадают кошке в пасть, не доказан.

Механизм синдрома фатального влечения недавно установил д-р Аджай Вьяс (Ajai Vyas), специалист Наньянского технологического университета в Сингапуре. Вместе со своими коллегами он показал, что токсоплазма изменяет уровень метилирования ДНК промотора гена аргинин-вазопрессинового рецептора (AVP). Гипометилирование приводит к усиленному синтезу AVP в нейронах миндалины — той области мозга, в которую прежде всего поступает обонятельная информация [2]. Токсоплазма поражает не только мозг, но и семенники, в которых стимулирует усиленный синтез тестостерона.

Тестостерон также влияет на гипометилирование и активизацию AVP. В результате этих изменений у инфицированных грызунов, чувствующих запах мочи, активируются не те нейроны, которые должны реагировать на опасность, а те, которые воспринимают половые феромоны. Такой сбой позволяет объяснить потерю страха перед запахом кошки [3].

Как это бывает у людей

У человека страх, насилие и желание тоже нередко соседствуют, иначе БДСМ не практиковали бы по всему миру. Секс, связанный с насилием, — достаточно распространенная практика, хотя общепринятой ее назвать нельзя. Токсоплазмой заражена примерно треть населения Земли, а еще лет сто назад жители стран, где есть кошки, были, скорее всего, инфицированы поголовно. Поэтому Ярослав Флегр предположил, что токсоплазма хотя бы отчасти определяет нестандартные сексуальные предпочтения людей. В этом случае связь между разными формами принуждения, страхом, чувством опасности и сексуальным возбуждением у людей с токсоплазмозом будет более выраженной.

Для проверки гипотезы он использовал интернет-сообщество, объединяющее жителей Чехии и Словакии, готовых безвозмездно поучаствовать в опросах, проводимых с научной целью. Исследователи опросили 36 564 человек старше 15 лет. Им пришлось отвечать на 701 вопрос о поле, возрасте, физическом и психическом здоровье, а также о сексуальных предпочтениях. Подавляющее большинство опрошенных понятия не имело о том, заражены ли они токсоплазмой. Инфекция обычно протекает бессимптомно, диагностику проводят по анализу крови. Однако исследователям удалось набрать 5828 мужчин и женщин, которые такой анализ делали и точно знали или думали, что знали, инфицированы они или нет. Уровень зараженности токсоплазмой у женщин оказался выше, чем у мужчин: 16,8% и 7,9% соответственно.

Проанализировав полученные ответы, ученые выяснили, что инфицированных людей чаще, чем свободных от токсоплазмы, возбуждают необщепринятые сексуальные практики, связанные с насилием, при этом они значительно реже участвуют в таких практиках. Инфицированные субъекты также менее склонны к доминированию в социальных отношениях, реже делают татуировки и пирсинг и смотрят порнографию.

Сложности с реализацией своих сексуальных фантазий нельзя объяснить ослабленным здоровьем инфицированных людей — они хорошо себя чувствуют. Профессор Флегр предположил, что эти люди просто не испытывают тяги к новому. Ее отсутствие может быть вызвано повышенной концентрацией дофамина в мозге инфицированных хозяев (этот феномен чешские исследователи обнаружили несколько лет назад). В геноме токсоплазмы есть два гена, стимулирующих ключевой этап биосинтеза дофамина. Повышенный уровень нейротрансмиттера определенным образом влияет на поведение: такие люди сдержанны, привыкли контролировать ситуацию и предпочитают действовать по правилам. Эти особенности могли вызвать расхождение между заявленными сексуальными предпочтениями и действительной активностью.

Ярослав Флегр не исключает, что токсоплазма извлекает пользу из подобных сексуальных пристрастий хозяев. Они подразумевают иерархию в отношениях, которая нравится многим людям безотносительно к инфекции. Это, разумеется, не означает, что пару непременно должны составлять садист и мазохист. Иерархия повышает шансы покорной женщины воспринять «хорошие гены» от активного, доминантного мужчины. Правильно подобранные пары дольше сохраняют отношения, у них рождается больше детей, следовательно, сексуальная иерархия будет способствовать горизонтальной передаче паразита. Между прочим, у инфицированных мужчин, как и у самцов крыс, повышен уровень тестостерона, однако их сексуальная активность при этом не выросла. Рискну предположить, что сексуальные предпочтения человека токсоплазме безразличны, их изменение — просто побочный эффект действия механизма, рассчитанного на грызунов.

Второй тип нестандартных половых отношений — гомосексуализм. Токсоплазмоз не увеличивает сексуальной привлекательности объектов того же пола, однако среди практикующих гомосексуалистов больше инфицированных. Исследователи полагают, что незащищенный секс повышает вероятность заразиться, поэтому токсоплазма должна его «поощрять».

И наконец, самые нетрадиционные отношения — зоофилия. Инфицированные женщины сообщали о сексе с животными чаще, чем неинфицированные. Эту связь исследователи объяснить затрудняются. Правда, чаще всего в роли полового партнера выступал пес, а это один из немногих видов, для которого доказана возможность передачи паразита через эякулят.

Однако нельзя исключить, что токсоплазмоз вызывает склонность не к зоофилии, а к шуткам определенного рода. И то сказать, безвозмездно потратить полтора часа, чтобы ответить на 701 вопрос о своих сексуальных предпочтениях (для женщин вопросов было больше), готовы только очень мотивированные люди. Исследователи признают, что полученные результаты справедливы скорее для участников опроса, чем для всего населения Чехии. На достоверность данных влияет и то обстоятельство, что ученые вынуждены полагаться на непроверенную информацию. В частности, анализ на токсоплазму не позволяет выявить все случаи заражения, и люди, считавшие себя здоровыми, на самом деле могут быть инфицированы.

Ярослав Флегр и его коллеги, опросив несколько тысяч людей, обнаружили специфическую разницу в сексуальных предпочтениях участников, зараженных и не зараженных токсоплазмой, и заключили, что паразит отчасти ответственен за эту разницу. Теория о влиянии паразита на поведение хозяина очень популярна и стремительно обрастает доказательствами, однако в данном случае хочется предложить альтернативную гипотезу. Допустим, определенный характер поведения и сексуальных предпочтений коррелируют у людей с любовью к кошкам. Поэтому люди, которых возбуждают насилие и страх, чаще держат дома котов и, соответственно, чаще поражены токсоплазмозом. Таким образом, причина и следствие меняются местами. А почему нет? Кошки — животные в большинстве своем властные, требовательные, эгоистичные, склонные к насилию (вспомните хотя бы расцарапанные руки котовладельцев). Чтобы получать удовольствие от совместного с ними проживания, надо быть до некоторой степени мазохистом.

