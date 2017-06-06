Харизматичный хищник из мелового периода

Тираннозавр рекс — удивительно харизматичный хищник, как это и отмечает в начале своей книги палеонтолог Дэвид Хоун. Среднестатистический, в меру образованный Homo sapiens, если попросить его назвать какого-нибудь хищного динозавра, первым делом наверняка вспомнит именно тираннозавра. Если бы эта работа называлась не «хроники тираннозавра», а, например, «анналы трицератопсов» и была посвящена соответственно не двуногим хищникам, а трехногим травоядным, то, мне кажется, даже если бы она вышла, то только в каком-то специализированном издательстве и небольшим тиражом. С тираннозавром всё иначе.

Нельзя сказать, что ключ к популярности кроется во внешности героя. Да, комически маленькие передние лапки сделали тираннозавра героем множества мемов, в том числе блестящего цикла «тираннозавр пытается» (лично мне особенно нравится картинка, на которой тираннозавр пытается написать число пи). Но на самом деле короткие ручки не такая уж уникальная черта — у карнотавров, хотя они и сохранили четыре пальца, конечности были еще миниатюрней. Не является тираннозавр и самым крупным дино-хищником: он уступает в размерах, например, спинозавру. Тираннозавра, как говорится, любят по сумме заслуг: за нелепо маленькие лапки, за внушительный размер. И еще этому виду, конечно, посчастливилось жить в конце мелового периода, и достаточно долго жить, то есть оставить сравнительно много (для хищного динозавра такого размера) неплохо сохранившихся окаменелых останков.

Впрочем, несмотря на всеобщую любовь, узнаваемость и харизматичность, отдельных книг о тираннозаврах, написанных не только для специалистов, — по крайней мере книг, выходивших на русском языке, — я не припомню. Вообще, несмотря на кажущееся обилие палеонтологической литературы на прилавках книжных магазинах, ее разнообразие крайне обманчиво. В основном это литература предназначена для детского или подросткового чтения. Литература для «продвинутых пользователей» наличествует, но она не слишком разнообразна; к тому же при крайне быстром развитии науки она устаревает невероятно стремительно. Еще несколько лет назад, когда Кирилл Еськов писал «Историю Земли и жизни на ней» (работу, безусловно, сделанную на высочайшем уровне), считалось, что морские завроморфы мезозоя были существами холоднокровными. Однако сегодня даже для родственных современным варанам мозозаврид предполагается теплокровность [1]. И это не единственный пример того, сколь стремительные изменения происходят в палеонтологии и как быстро мы сегодня накапливаем знания. Собственно говоря, на это сетует в предисловии и Дэвид Хоун, констатирующий, что уже к моменту выхода его книга обречена устареть. Если это говорит автор об англоязычном издании, что говорить о ее русском переводе?!

Хоун исходит из традиционного деления динозавров на птицетазовых и ящеротазовых. Буквально в начале этого года в журнале Naturе вышла сенсационная публикация, ставящая родственные отношения динозавров с ног на голову (или с головы на ноги) [2]: птицетазовые динозавры оказались состоящими в гораздо более тесном родстве с тероподами. Это значит, что всё «генеалогическое древо» динозавров должно быть пересмотрено. Если бы книга писалась сегодня, то как минимум упоминания об альтернативной классификации были бы неизбежны.

Книге, возможно, именно в русскоязычном сегменте будет сложно найти читателя. И вовсе не из-за того, что среди наших соотечественников «продвинутого пользователя» сложнее обнаружить. Вовсе нет, но «промежуточная» книга в идеале должна чем-то цеплять и специалиста, который мог бы пролистывать ее от случая к случаю, и не отпугивать излишней научностью читателя неподготовленного, профана. Но хотя Хоун и старался избегать страшных слов вроде «арктометатарсус» и, прости господи, «мандибула» (оговорюсь: оба они в тексте все-таки появляются, и даже неоднократно), всё же для человека, лишь начинающего знакомство с динозаврами, она будет сложновата. Слишком много в ней анатомических подробностей, рассказов о способах классификации и других особенностях, важных для специалиста, но не для обывателя. С другой стороны, для того же специалиста в книге слишком мало нового. Привыкшего к точности ученого будет, скорее всего, раздражать довольно вольное отношение к названиям. Хотя Хоун и оговаривается в самом начале, почему он считает это оправданным, но употребление названия «тираннозавр» для обозначения всей группы тираннозавроидов — это приблизительно то же, что использования названия «человек» или «шимпанзе» для всех гоминоидов. Более того, учитывая, что тираннозавроиды существовали на Земле намного дольше приматов, такая вольность кажется даже более грубым упрощением.

Интерес как для специалиста, так и для профана могут представлять «вольные размышления» Хоуна вроде высказанных им подозрений о том, что только в результате того, что в палеонтологической летописи находят крайне скверное отражение биоты высокогорий, возможно, мы так и не обнаружили мезозойских аналогов современных горных козлов и баранов. Но таких вольных рассуждений в книге немного, и вообще, чтобы не смутить неопытного читателя, в отвлеченные философствования Хоун старается пускаться как можно реже и «на короткие дистанции», не позволяя своей фантазии заходить слишком уж далеко.

Впрочем, как бы сложно ни было книге Хоуна найти читателя, я могу только пожелать ей успеха. Сама попытка занять промежуточную нишу между литературой для самого неопределенно широкого круга читателей и литературой для специалистов важна. Без подобных книг нормальная коммуникация между наукой и обывателями становится невозможна, что чревато всё бо́льшим распространением мракобесия. А как показывают, например, недавние активные дискуссии между биологами и филологами, даже вполне компетентный в рамках своей специальности ученый может разделять нелепейшие представления, когда дело касается тех областей науки, от которых он далек.

Юрий Угольников

1. http://paleonews.ru/index.php/new/736-mosasaurushit

2. http://batrachospermum.ru/2017/03/dinosauria-family-tree/

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