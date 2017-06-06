РАН, ВАК и теология

Уважаемая редакция!

В потоке новостей прошедших недель выделялись две связанные с наукой темы: внезапная встреча Владимира Владимировича с академиками и продолжение продвижения теологии в число признанных государством наук. Безусловно, сперва следует сказать о первом. Вечером 30 мая наш горячо любимый президент пригласил к себе всех самых важных академиков: двух бывших президентов РАН; нынешнего исполняющего обязанности президента РАН; единственного работающего в России нобелевского лауреата; главного академика в сфере образования (ректора моего любимого университета); и почетного президента Курчатовского института. Говорили о многом, о том, что Академии нужен новый правовой статус, об изменении правил, по которым проходят выборы президента РАН, о том, что государство должно принимать более активное участие в академической кадровой политике. Многие наши оппоненты-либералы боялись, что после срыва выборов в марте руководство страны решит назначать руководителя академии. И, как обычно, сели со своими прогнозами в лужу: Владимир Владимирович решительно выступил в поддержку демократических традиций, подчеркнув, что выбирать президента РАН должны сами академики. Также на встрече договорились о том, что для избрания президента РАН теперь потребуется не две трети, а половина голосов членов РАН, что утверждаться он будет президентом России, а не правительством, и, наконец, о том, что кандидатов в президенты нужно будет согласовывать с правительством.

Я предвижу, что крикуны тут же закричат, что это нарушение традиций академического самоуправления, но, помилуйте, господа, кто дает деньги Академии? Правильно, государство. А, как известно, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Я бы даже больше сказал. Академия очень важна для нашей страны, поэтому государство должно уделять более пристальное внимание не только кандидатам в президенты РАН, но и кандидатам в академики. Ведь что получается? Иной хлыщ пролезает в академики, ссылаясь на свои научные достижения, а потом начинает поливать грязью государственную политику, прикрываясь высоким академическим званием и спокойненько получая при этом от государства академическую стипендию. С этим, я считаю, нужно бороться, и начинать следует не откладывая. Впрочем, как сказали участники встречи, общение в таком или даже более широком формате станет регулярным, так что, надеюсь, дойдет и до обсуждения этого вопроса.

Как и другого вопроса, думаю, — об учреждении в РАН отделения теологических наук. Что уж греха таить, многие наши ученые старшего возраста прошли советскую атеистическую закалку и считают, что вера и наука несовместимы. И потому негодуют, как только слышат что-нибудь про союз науки и веры или про то, что государство делает шаги к признанию теологии наукой.

Но долг государства, конечно, состоит в том, чтобы преодолеть советское богоборческое наследие и придать старейшей и авторитетнейшей дисциплине — теологии — статус научного знания. И шаги к этому делаются, причем в центре событий стоит ВАК. Недавно ВАК высказалась в пользу придания теологии статуса отрасли науки, а на прошлой неделе в церковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия прошла защита первой диссертации по новой научной специальности (еще не отрасли науки) — по теологии. Историческое событие, честно говоря! Конечно, начались разговоры: что это, мол, за отрасль такая науки, в которой не понятно, существует ли предмет изучения (бог) или нет. Но это, коллеги, как уже сказал, богоборческая закалка из нас лезет.

Повторюсь, нужно идти дальше и, признав теологию отраслью науки, создать в РАН отделение теологических наук. Далее следует немедля избрать туда святейшего патриарха Кирилла, сделать его вице-президентом РАН, а может, даже и первым вице-президентом. И всегда брать с собой на встречи академического руководства с Владимиром Владимировичем. Убежден, что тогда отношение руководства страны к Академии сразу изменится в лучшую сторону. Впрочем, про согласование кандидатур академиков с правительством и президентской администрацией также не нужно забывать.

Ваш Иван Экономов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи