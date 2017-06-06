Предвыборная гонка началась

В то время когда уникальные лазерные детекторы LIGO в третий раз зафиксировали гравитационные волны, а исследователи готовили публикацию в Science и пресс-конференцию 31 мая, 61-летний физик, академик РАН Александр Сергеев, активно участвовавший в создании этих детекторов, 16 мая 2017 года был выдвинут расширенным бюро Отделения физических наук кандидатом в президенты Академии наук [1].

За его кандидатуру высказались 24 человека, один был против, и два бюллетеня были признаны недействительными. Имя директора одного из лучших институтов России — Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде — до этого момента не было известно широкой публике, поэтому в дни юбилея, когда ИПФ праздновал свое 40-летие, в этом городе высадился целый десант московских научных журналистов. Всем хотелось познакомиться с человеком, на которого физики сделали весомую ставку. «Ставлю 3:1 против любого другого кандидата», — один из сведущих в академических реалиях физик уже готов рисковать.

Нам с Сергеем Добрыниным из радио «Свобода» повезло, удалось не только весь вечер, в течение почти трех часов, мучить Сергеева своими вопросами (увы, не все ответы можно опубликовать), но и побывать в его институте, увидеть уникальный петаваттный лазерный комплекс, очень напомнивший своей концепцией Большой адронный коллайдер. Мне удалось даже прикоснуться к «золотому» кирпичу. Его зарыли в яму там, где в скором времени на территории Института физики микроструктур, присоединенного к ИПФ на волне оптимизации от ФАНО, хотят построить инженерно-инновационный корпус.

На ярко сиявший на солнце латунный кирпич насыпали груды земли и водрузили красивый камень. Институтский народ тут же придумал новый ритуал. Люди по одиночке и компаниями фотографировались, сидя на камне, с лопатой в руке. Сам Сергеев предложил двум своим коллегам по оптимизации (из Института физики микроструктур и Института проблем машиностроения) сесть на этом камне в позе Мыслителей Родена.

Пока неясно, поддержат ли математики выбор физиков. Дата заседания бюро Отделения математических наук РАН еще не назначена. Однако один математик уже определился со своими симпатиями. 23 мая на юбилей в Нижний приехал и. о. президента РАН Валерий Козлов, который, выступая на следующий день на юбилейном вечере перед сотрудниками Института прикладной физики, рассказал о неудавшихся в марте выборах и сложной ситуации, в которой оказалась Академия: «Но ничего, мы духом не падаем. Еще раз сделаем попытку избрать настоящего лидера нашей академической науки».

Напомнив собравшимся, что Отделение физических наук выдвинуло А. М. Сергеева, он сказал: «В связи с этим мне вспоминается далекий, но важный 1612 год, когда спасение России пришло из Нижнего Новгорода». Эти слова Валерия Васильевича потонули в бурных аплодисментах. «Мы рассчитываем, что мощная поддержка Российской академии наук снова придет из Нижнего Новгорода. По крайней мере, мы все рассчитываем на то, что Александр Михайлович и коллеги сделают всё для развития нашей отечественной науки, фундаментальных исследований, РАН и ФАНО…»

Впрочем, на пресс-конференции в Президиуме РАН Валерий Козлов был более осторожен и постарался дистанцироваться от кандидатов, отметив, что выдвижения еще продолжаются. Целью его встречи с журналистами был рассказ о тех новациях, которые ожидаются на выборах президента РАН и которые были согласованы с президентом РФ Владимиром Путиным.

30 мая в Кремле по инициативе Путина состоялась встреча с шестью академиками. Судя по теле- и фоторепортажам, по одну сторону стола сидели президент и его помощник по науке Андрей Фурсенко, по другую — Виктор Садовничий, Валерий Козлов, Жорес Алфёров, Евгений Велихов и два бывших президента РАН — Юрий Осипов и Владимир Фортов. «Как нам сделать Академию наук более эффективной, приспособленной к решению задач сегодняшнего дня с тем, чтобы Академия наук у нас была именно штабом исследований и определения перспектив развития науки?» — весело говорил президент РФ собравшимся академикам, но на их лицах никакой радости не было видно. По-видимому, после неожиданной реформы РАН 2013 года и неожиданно сорванных выборов марта 2017 года они не ждали от Путина и его команды ничего хорошего.

Кроме того, если президентскую администрацию действительно волнует будущее РАН, то почему из всей Академии, где есть люди разных возрастов, были приглашены именно эти шесть человек, лучшие годы в науке которых либо далеко позади, либо даже не начинались. Вряд ли именно с ними стоило вести разговор об актуальных исследованиях и будущем науки. Или так лучше для телекартинки, на которой ВВП смотрелся просто юношей?

Валерий Козлов рассказал журналистам, что не знал, кто будет участвовать во встрече, — участников приглашали подчиненные Путина. И. о. президента РАН отметил, что помимо того, что обсуждался правовой статус РАН и ФАНО, речь шла об общих подходах к проведению выборов. «Позиция Путина состоит в том, что и сейчас, и в будущем РАН должна сама самостоятельно определять президента и руководящий состав Академии наук, конечно, согласовывая всё это в установленном порядке с соответствующими органами государственной власти… Президент страны поддержал наши демократические традиции, но, естественно, с учетом того, что РАН как государственная академия должна быть встроена естественным образом в управленческую вертикаль в нашей стране».

По-видимому, Академия наук чем дальше, тем больше становится государственной корпорацией, где вся деятельность подконтрольна исполнительной власти. К чему такая бюрократизация привела Росатом, хорошо известно. Фундаментальной науки там почти не осталось, а массированная бюрократия мешает разработке и внедрению новых технологий.

Академия с подачи Валерия Козлова получили добро Путина на изменения процедуры выборов главы РАН. Вряд ли найдется такой человек, как Фортов, который мог бы набрать две трети голосов, поэтому на выборах в сентябре одному из кандидатов нужно будет для победы получить «всего лишь» 50% + 1 голос. Поправки в ФЗ-253 «О Российской академии наук….» при поддержке администрации президента обещают провести через Госдуму и Совет Федерации до начала Общего собрания. И даже не понадобится на этом этапе вносить поправки в Устав РАН.

«Вопросы, связанные с согласованием кандидатур, надо проводить с правительством РФ и, естественно, само собой, с администрацией президента. Я предложил, чтобы избранный президент РАН утверждался бы президентом страны. Это бы повысило и уровень президента, и подняло бы статус и главы РАН, и Академии. Это предложение было встречено позитивно», — отметил академик Козлов.

Он предположил, что до Общего собрания РАН состоятся еще несколько встреч с Путиным, в том числе, может быть, и с кандидатами в президенты РАН.

Выдвижение кандидатов проводится в соответствии с новым положением о выборах президента РАН [2] и продлится до 25 июля 2017 года (за два месяца до начала Общего собрания). К настоящему времени на пост главы РАН бюро Отделения нано- и информационных технологий был выдвинут 69-летний академик РАН Владислав Панченко. Еще не прошел все этапы регистрации выдвиженец бюро Отделения физических наук Александр Сергеев. При поддержке Жореса Алфёрова необходимое число подписей набрал 59-летний академик РАН Геннадий Красников. Примет участие в выборах и 65-летний академик РАН Евгений Каблов, также набравший более 50 голосов академиков.

Всего за неделю набрал гораздо больше требуемого числа голосов академик РАН Алексей Хохлов. По информации ТрВ-Наука в ближайшие дни он представит подписи в Президиум РАН вместе с личным согласием баллотироваться в кандидаты.

P. S. К сожалению, уже поступают сведения об использовании административного ресурса для агитации за одного из кандидатов. Так, в объявлении председателя Дальневосточного отделения РАН Валентина Сергиенко о встрече с А. М. Сергеевым 27 мая было написано, что «явка членов РАН обязательна». Источники ТрВ-Наука сообщают, что 30 мая члены бюро Отделения биологических наук РАН, придя на заседание бюро, с удивлением обнаружили уже заготовленные бюллетени с голосованием за А. М. Сергеева. Академик-секретарь РАН Алексей Розанов заявил коллегам, что «было совещание академиков-секретарей», и что они считают, что стоит поддержать кандидатуру нижегородского физика. Члены бюро биологического отделения с таким подходом не согласились и голосование было перенесено на две недели.

30 мая состоялась встреча А. М. Сергеева с частью членов Клуба «1 июля». Обсуждение показало, что не все пункты пока не опубликованной в СМИ программы кандидата вызвали у коллег поддержку. Напротив, члены Клуба «1 июля» удивились тому, что Александр Михайлович поддержал, в частности, тезисы по развитию науки в России, изложенные в нашумевшем письме М. Романовского (ФАНО) (см. статью П. Плечова в этом номере газеты). Не получили поддержки и некоторые другие взгляды кандидата на ключевые аспекты развития академической науки. Обсуждение программ кандидатов на пост главы РАН мы продолжим в следующих номерах ТрВ-Наука

Наталия Демина

Фото автора

Фрагменты пресс-конференции В. В. Козлова 31 мая 2017 года см. www.youtube.com/watch?v=qlg7BYjgTDw

1. www.gpad.ac.ru/info/statement.pdf; www.gpad.ac.ru/info/Sergeev.pdf; www.gpad.ac.ru/info/appeal.pdf

2. www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=d5f5ae44-d990-46ad-ad36-57f85a3037e0

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