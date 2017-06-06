«Нулевой уровень»

Вы помните, сколько молекул АТФ синтезируется в наших клетках при полном кислородном расщеплении одной молекулы глюкозы? (Если вы биолог, не отвечайте, будет неинтересно.) Если не помните, то, наверное, не так уж страшно, хотя эта информация относится к базовому уровню школьной программы по биологии, и если, например, у вас есть дети, которые учатся в десятом классе и имеют по биологии положительные оценки, они эту информацию должны так или иначе усвоить. И вообще, они так много всего знают: и в каком году была Полтавская битва, и чему равна молярная масса азота, и какая самая высокая гора Африки — даже троечники, все-таки ведь худо-бедно они всё это учат. Особенно если это задано на завтра. Если же это проходили в прошлом году, то шансы, конечно, понижаются…

Я занимаюсь со старшеклассниками биологией. Ну, как это обычно бывает — выбран предмет для сдачи ЕГЭ, выясняется, что большинство необходимых знаний или благополучно растеряно, или так никогда и не было усвоено, значит, надо специально позаниматься. В зависимости от текущей успеваемости в школе ученики (и их родители) обычно как-то оценивают свой уровень. Иногда (не так уж и редко) приходится сталкиваться с тем, что уровень оценивается как «нулевой». Такая довольно самокритичная оценка — ну, не обращал никогда ребенок внимания на этот предмет, как-то на «отвяжись» зарабатывал свои тройки, и в результате практически никаких знаний из изучения предмета не вынес. Ну, бывает. А тут, оказывается, экзамен надо сдавать. Надо, значит, хорошо позаниматься. Какой там у нас объем материала? Школьный курс биологии — это фактически четыре учебника, каждый страниц по двести. Там же, наверное, много лишней информации — посмотрите, дети, вокруг себя, махните правой рукой, махните левой рукой… Есть пособия для абитуриентов — там в сжатом виде четко и без всяких лишних отвлечений дается вся необходимая информация. Это одна книжка страниц, скажем, на четыреста. Надо всё, что там написано, выучить — и дело в шляпе. И тесты, конечно, порешать. И на всякий случай с преподавателем, а то чадо само ленится. (Это, конечно, хороший вариант, часто думают, что можно ограничиться только тестами — просто выучить ответы на все вопросы, зачем еще учебники какие-то?)

Итак, у нас нулевой уровень, но до экзамена еще несколько месяцев; объем материала, кажется, не запредельный; супервысокий балл на экзамене нам не нужен, так что ничего страшного. Надо позаниматься.

Что ж, поехали. И тут внезапно выясняется: чтобы усвоить, как осуществляются функции ДНК, надо прежде всего худо-бедно понимать, что вообще такое молекулы и что такое химическая связь. Чтобы решать задачи по генетике, нужно иметь навык расчетов с процентами и какое-то понимание, что такое вероятности. Освоение темы круговорота веществ в биосфере невозможно без базовых представлений об устройстве нашей планеты. Для понимания клеточной энергетики необходимо иметь в голове как минимум твердо усвоенный закон сохранения энергии и уверенную готовность им в нужный момент воспользоваться. Позвольте, это же всё другие предметы, у нас с этим слабо, но мы их сдавать не собираемся, мы вообще-то биологию хотели…

Дальше, как говорила Алиса, всё чудесатее. Выясняется, что, хотя отдельный предмет «биология» появляется (в зависимости от программы) в 6–7-х классах, знания по биологии школьник начинает получать раньше. Например, из предмета «окружающий мир», в котором изучаются вообще-то важные вещи. И хуже того — знаниями по биологии человек в норме начинает овладевать буквально с рождения. Сколько ног у собаки или какого цвета летом на деревьях листья — все эти вещи мы знаем не из учебников. Так что «нулевой уровень» — это такая кокетливая фигура речи, за которой на самом деле ничего определенного не стоит. Нулевым уровнем обладает новорожденный младенец. И насколько далеко наш одиннадцатиклассник от него ушел — это и есть его настоящий уровень.

И вот тут самое чудесатое. Видели в Интернете демотиваторы: какая-нибудь более или менее заумная формула и приписка «Всё жду, когда мне это понадобится»? И ученики, и родители очень часто не только не понимают, но и оказываются совершенно не готовы к мысли, что всё то, чему ребенка учили в школе в течение одиннадцати лет, вообще говоря, может понадобиться и повлияет на то, насколько он готов к изучению, например, биологии. Никто, разумеется, не сомневается, что необходимо уметь читать. Или выполнять простейшие арифметические действия. Но, скажем, физика: к чему это, это же совсем другой предмет?

Именно это, а не недостаток напичканности какими-то конкретными фактами из учебника обычно создает основные препятствия в учебе. Именно возможность «сдать и забыть», чтобы потом перейти к зубрежке следующих разделов, создает школьнику возможность демонстрировать иллюзию движения вперед, не имея сколько-нибудь достаточной базы для освоения новых знаний. Проблема в том, что базовые знания обычно специально никто не проверяет, поэтому, если не «копать», можно не обнаружить повода прийти в ужас. Нет формального повода это спрашивать. Многие мои коллеги работают в разных более или менее элитных школах с одаренными, мотивированными детьми, и они мне не то чтобы совсем не верят, но полагают, что я сильно преувеличиваю. Но я не преувеличиваю. Моя выборка — это учащиеся обычных московских школ, которым так или иначе пришло в голову сдавать биологию в качестве предмета по выбору. Я свидетельствую, что вполне обычной является ситуация, когда одиннадцатиклассник вычисляет на калькуляторе 10% от десяти (sic!), или оперирует вероятностями больше единицы, или не понимает, что если вещество поступает в систему, то оно должно куда-то деваться, или утверждает, что энергию мы получаем из кислорода, или уверен, что в горах высокое давление, или отвечает, что паук питается паутиной, что на дубах растут шишки… Честное слово, я правда всё это слышал. Список можно продолжать, но у меня нет задачи составить подробный список перлов моих учеников, тем более что он был бы слишком обширным.

Шутки шутками, про шишки на дубах я слышал всего один раз, но, скажем, гипотезы, явным образом нарушающие закон сохранения энергии, не смущают почти никого. И способность посчитать в уме, без составления на бумажке пропорции, сколько будет 20% от тридцати, — скорее исключение, чем правило.

Наша школьная система позволяет ученику в какой-то момент схалтурить и «перескочить» на следующий уровень, не освоив толком предыдущего. С этого момента начинается порочный круг — дальнейшее обучение будет представлять собой по большей части лишь заучивание бессмысленных текстов и запоминание магических формул. Я помню, как меня самого, когда я еще учился в школе, удивляло, что положительную оценку в четверти я могу получить, просто имея какое-то определенное число положительных оценок в журнале. И не важно, за что они поставлены. Какую-то тему я могу проболеть, пропустить, и ничто никогда не вынудит меня ее выучить. А если я не обязан ее хоть как-то освоить, то зачем она вообще нужна? Если только «для галочки», то всё таким образом получаемое знание будет, конечно, пополнять собой список вещей, которые «всё жду, когда пригодятся».

Идя таким путем, можно более-менее благополучно отчитываться за текущее домашнее задание, но, когда дело доходит до экзамена, оказывается, что всего помнить уже не получается и необходимо хоть сколько-нибудь системное владение предметом. Тут-то и заявляется «нулевой уровень» по, скажем, биологии. А вот глубина пропасти, которую нужно заполнить, чтобы честно, с полным основанием начать изучение предмета, обычно не осознается. Да никому, в общем-то, и не приходит в голову в нее заглядывать. Проверяются те знания, которые требуются на «текущем» уровне. Причем знания и их симуляция обычно не различаются. А если кому-то и придет в голову… то делать он этого, скорее всего, не станет, так как это, как ни неприятно признать, никому не выгодно. У кого хватило бы смелости провести массовое тестирование в одиннадцатых классах на умение складывать простые дроби и опубликовать результаты? А результаты, я уверен, получились бы удручающими. Впрочем, ни для кого не секрет, что, согласно опросам, у нас около 30% граждан считает, что Солнце вращается вокруг Земли (для тех, кто не знал, сообщаю эту горькую правду). Но это взрослые, в школе они учились давно, и нет учителей, которые своей подписью отвечали бы за оценки у них в дневниках. А у школьников эти подписи стоят. Учителя их ставят.

Разумеется, у нас есть очень хорошие школы. У нас есть очень хорошие учителя. И есть, разумеется, школьники, результатами которых можно гордиться. Они побеждают на международных олимпиадах, участвуют в различных образовательных проектах, вообще добиваются отличных успехов. И это здорово. Впрочем, наша страна традиционно сильна результатами, пригодными для условной «выставки достижений». А вот оценить средний уровень очень сложно. Оценки? Я видел круглых отличников, не способных ответить на самые элементарные вопросы. Оценки подчас можно заработать кучей разных способов, за ними может стоять реальный уровень, а может и не стоять. А если мне говорят «слабая тройка», это обычно значит, что настоящее, осмысленное обучение закончилось где-то классе в четвертом-пятом. И началось падение в пропасть, у которой нет нулевой отметки.

Георгий Рюриков,

сотрудник Института проблем экологии и эволюции

им. А. Н. Северцова (ИПЭЭ) РАН

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