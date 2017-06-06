Научная жизнь дома Игумнова

22 мая 2017 года в московской резиденции чрезвычайного и полномочного посла Франции в РФ Жана-Мориса Рипера (Jean-Maurice Ripert), замечательном памятнике московской архитектуры — доме купца Игумнова — состоялась торжественная церемония вручения почетной награды — ордена Академических пальм — математику Андрею Соболевскому.

Знак кавалера ордена ему вручил ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, произнесший на французском языке речь о важности научного сотрудничества двух стран, в частности о деятельности центра Понселе, и личном вкладе нового директора ИППИ РАН. От щедрости души Александр Петрович хотел вручить Андрею подушечку с орденом, но посол знаками показал, что орден надо прикрепить на лацкан пиджака.

По словам Жана-Мориса Рипера, эта награда была вручена директору ИППИ РАН в знак признания вклада «в научное сотрудничество и научные обмены между нашими странами».

В свою очередь Андрей Соболевский, перейдя с французского на русский, отметил, что «в России немало людей, награжденных этим орденом. Среди них — создатель Лаборатории Понселе Алексей Брониславович Сосинский». Он также подчеркнул, что «сообщество людей, получивших эту замечательную награду, возникло на перекрестке двух замечательных традиций. Есть французская традиция отличать ученых, интеллектуалов, людей культуры, которая восходит к Наполеону, если не раньше. И знаменитая фраза „Армию — в каре, ослов и ученых — в середину“ говорит о том, что Наполеону, как человеку военному, ослы в тот момент были гораздо важнее ученых».

«И есть вторая традиция — традиция дружбы и взаимного тяготения двух наших стран, — напомнил Андрей Соболевский. — Хотелось бы тоже подвести к Наполеону I, хотя, как вы знаете, там было не всё так просто. Но весь XIX век капля за каплей эта река наполнялась. В L’École polytechnique учились математики Михаил Остроградский и архитектор Константин Тон… Иван Тургенев много чего объяснил о России братьям Гонкурам и Флоберу, и это были не худшие умы Франции. Жюль Верн написал роман „Michel Strogoff“ (1876) из русской жизни. Наконец, вот еще одно имя — во Франции его, боюсь, уже и не помнят, а в России наверняка и не знают — Анатоль Леруа-Болье (Anatole Leroy-Beaulieu, 1842–1912), который около 140 лет назад издал трехтомник „Империя царей“ ( L’Empire des tsars et les Russes, 1881– 1889), сделавший Россию понятной. Он перевел взаимное благоволение [между двумя странами] из факта французской культуры в факт французской мысли. С такими предшественниками мне крайне легко и чрезвычайно приятно укреплять российско-французские связи».

Затем состоялась церемония подписания Соглашения о создании российско-французского Междисциплинарного научного центра Понселе, МНПЦ (French-Russian Interdisciplinary Scientif c Center J. -V. Poncelet, ISCP). Как уже отмечал на страницах ТрВ-Наука директор центра Сергей Нечаев [1], речь идет о новом этапе в жизни Международной математической лаборатории имени Понселе, появившейся в 2003 году. Ее деятельность теперь помимо математики будет включать физику и информатику, позволит проводить крупные научные конференции и существенно расширить сферу деятельности.

Соучредителем Центра Понселе с французской стороны выступил Национальный центр научных исследований Франции (CNRS). С российской стороны проект поддержали: Институт проблем передачи информации (ИППИ РАН), НИУ ВШЭ, Математический институт (МИАН), Независимый московский университет (НМУ) и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).

Каждый этап торжественного вечера завершался бокалом французского шампанского.

Далее состоялось подписание соглашения по обновленной Международной ассоциированной лаборатории «Критические и суперкритические явления в функциональной электронике» — LIA LICS. В ее работе принимают участие CNRS, РФФИ, Институт радиотехники и электроники РАН, Московский технологический университет (МИРЭА), НИУ Мордовский государственный университет, Институт общей физики РАН, l’Université de Lille 1 (Университет науки и технологий Лилль-1) и l’Ecole Centrale de Lille (высшее учебное заведение — Центральная школа Лилля).

В церемонии приняли участие Сергей Вдовин (Мордовский госуниверситет), Pierre Boulet (l’Université de Lille), Иван Щербаков (Институт общей физики РАН), Patrick Nédellec (director of International Office, CNRS), Владимир Квардаков (РФФИ), Philippe Pernod (École Centrale de Lille), Александр Сигов (МИРЭА ) и Сергей Никитов (Институт радиотехники и электроники РАН).

На сайте французского посольства также отмечается [2], что в ходе этого вечера коллеги и друзья почтили память математика Алексея Зыкина [3] и его жены, трагически погибших 22 апреля 2017 года во время подводного погружения на Таити.

Наталия Демина

Видеорепортаж с церемонии см. www.youtube.com/watch?v=mOC2oZh-pCw

1. «Что делает живое неживым (и наоборот)»



2. https://ru.ambafrance.org/Sreation-du-Centre-scientifique-interdisciplinaire-Poncelet-franco-russe

3. Слова памяти А. Зыкина см. https://math.ru/news/205335381.html

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