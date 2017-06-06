«Кто-то считает, что только ученые могут нести свет науки»

В начале лета, 10 июня 2017 года, в Москве пройдет уже четвертый форум «Ученые против мифов». В преддверии этого важного события ТрВ-Наука взял интервью у продюсера мероприятия, главного редактора «Научно-популярных афиш» и канд. физ. -мат. наук Георгия Соколова. Как у лекторов эвакуируют машины, когда слушатели оказываются брошенными и почему происходит раскол в «тусовке» популяризаторов? Беседовала Екатерина Шутова.

— С организацией научно-просветительских мероприятий в нашей стране совсем всё плохо?

— Смотря как оценивать. Если по количеству — то в столицах не всё так плохо. В Москве до 7–8 мероприятий проходит каждый день, в Петербурге вроде бы тоже. Но в городах поменьше, типа Ульяновска или Саратова, всё резко хуже.

Следующая проблема: в некоторых областях науки научпоп очень скуден. По биологии и астрономии много мероприятий. А по химии или по лингвистике существенно реже что-то подобное происходит.

— А что можно сказать о качестве мероприятий?

— К сожалению, даже в Москве и Санкт-Петербурге организация мероприятий на очень любительском уровне. Мне, как профессионалу в этой области, порой больно смотреть. Я имею в виду не содержание выступлений — лекторы хорошие у нас имеются, — а именно качество сервиса для слушателей.

— А случалось, что под лозунгом научно-просветительского мероприятия выступали лжеученые?

— С таким приходится сталкиваться, но, к счастью, весьма редко. Допустим, присылают анонс какой-то лекции. Вроде бы выступает нормальный ученый. Но вдруг видишь в тексте подозрительную формулировку — «всё оказалось не так просто, как считали ученые» и тому подобное, что-то тебя настораживает… Наводишь справки о спикере у его коллег — и тебе не говорят прямо, что он лжеученый, но намекают на «странности». У Александра Соколова в новой книге «Ученые скрывают?» есть большой перечень признаков, по которым можно опознать фрика, скрывающегося за наукообразной формой.

Второе — это когда тебе пишет странный организатор. Пару раз мне присылали анонсы мероприятий при православном храме. Речь шла как бы о научных лекциях, и читали их как бы ученые-докладчики. Правда, например, доктор физико-математических наук рассказывал про эволюцию. Гуглишь, находишь статью этого ученого, читаешь… мама дорогая! Понимаешь, что такой анонс в паблике лучше не размещать.

— Вы рассказывали, что часто присылают плохо составленные анонсы…

— Я даже собрал список ошибок в анонсах. Главная проблема: те, кто их пишет, не ставят себя на место читателя, не думают о целевой аудитории. Ошибки связаны в основном с этим.

— Можете привести пример ошибки?

— Например, у мероприятия очень узкоспециализированное, непонятное название. Вот реальный пример: «Творчество Готхольда Эфраима Лессинга. От „Гамбургской драматургии“ к „Эмилии Галотти“». Уверен, что тема интересная. Но как вы думаете, сколько человек в Санкт-Петербурге поймет, о чем эта лекция? Сколько смогут хотя бы дочитать название до конца? А если человек не понимает, у него нет никакого желания туда идти. Еще организаторы могут вообще не написать ничего про лектора, кроме имени. А иногда даже имя не укажут. Но нам же нужно знать, на чью лекцию мы идем и почему должны доверять докладчику!

— Мы сейчас затронули тему анонсов. А какие ошибки совершаются при организации самого мероприятия?

— Мероприятие — это множество самых разных дел, которые мы должны совершить за короткий период. Желательно, чтобы у нас был план. Например, за две недели мы должны опубликовать анонс и разослать его в соответствующие сообщества. Далее у нас должны быть подходящие помещения, волонтеры, которых заранее надо проинструктировать, оборудование, мебель, полиграфия… Ну и, конечно, лекторы и слушатели. Организация крупного мероприятия — это список из 700 дел, которые распределены в течение 3–4 месяцев. Причем эти пункты разноплановые — в один и тот же день надо писать рекламные тексты, вести переговоры с докладчиками и тут же составлять меню для фуршета. Подготовка и проведение события — это сложный бизнес-процесс, точнее комплекс бизнес-процессов. А начинающие организаторы об этом даже не подозревают.

В итоге слушатель оказывается брошенным. Он пришел на мероприятие, но с трудом нашел здание, где оно проходит. Заблудился. Наконец нашел вход — а там стоит толпа, и ему не протолкнуться. Вошел в зал — а свободных мест нет. Либо, наоборот, в зале три человека. Плохо видно экран, в микрофоне садятся батарейки. Докладчик тоже не подготовился. Я наблюдал, как лектор говорит в начале выступления: «Все-таки мне надо было подготовить презентацию… Или хотя бы флипчарт заказать». Через 15 минут ему принесли флипчарт (доску с креплением для листов бумаги. — Ред.), и он принялся молча писать. Понятно, что докладчик неопытный, — но и организаторы не озаботились этим вопросом.

— Сейчас мы говорили о проблемах слушателей. А можете привести пример, когда «достается» докладчику? Мне Александр Соколов, например, рассказывал, как его однажды больного пригласили выступать в место, куда пришлось долго идти пешком по морозу.

— Могу рассказать страшную историю. Некий докладчик просыпается от звонка. Ему говорят: «Вы сегодня у нас выступаете!» Он отвечает: «Я совсем забыл… Может, завтра?» — «Нет, сегодня». — «Может, я не поеду к вам — я даже не готовился толком…» — «Нет, вы уж приезжайте!

Тут вас все ждут». Он понимает, что нужно ехать. Приезжает, но охрана его не пускает, потому что его нет в списке. В итоге горемычный спикер как-то просачивается. Следует новая цепочка неприятностей: он стоит вместе со слушателями в очереди на регистрацию… Далее он идет искать зал, в последнюю минуту вбегает, вручает флешку организаторам — а флешка не читается. И он начинает выступать без презентации. Выступает он неважно, с перепугу начинает что-то рекламировать вместо того, чтобы говорить по делу. Часть слушателей выходит из зала. Кто-то зевает. После лекции расстроенный докладчик хочет выпить кофе, но к бару огромная очередь, и кофе ему не хватило, выпито всё. Докладчик думает: «Ладно, поеду домой».

Он выходит на улицу, а его машину эвакуировали, потому что она была неправильно припаркована. И когда через год ему звонят с предложением снова у них выступить, лектор вспоминает весь этот ужас… да ни за что в жизни!

То, что я описал, — с этим реально приходится сталкиваться докладчикам.

— Георгий, меньше чем через месяц состоится уже четвертый форум «Ученые против мифов». В Интернете я часто натыкаюсь на претензию вроде «Бороться с мифами необязательно, это попахивает какой-то инквизицией. Лучше просто рассказывать о науке!». А еще я слышала такое мнение, что о мифах, разбираемых на форуме, не все знают, и вы становитесь даже разносчиками этой заразы.

— Темы выступлений мы не придумываем. Ведь программа форума — это сборник самых популярных мифов. Мы изучаем комментарии к видеозаписям, чтобы понять, какие заблуждения наиболее «хитовые». Отбираем повторяющиеся вопросы. Вообще, идея нашего форума выросла из статьи Александра Соколова «13 мифов об эволюции человека», которая стала самой популярной статьей на портале АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ. Потом была серия видео «Мифы об эволюции человека». Она тоже стала хитом, некоторые ролики получили более 100 тыс. просмотров. Мы заметили, что тема мифов привлекает огромное внимание.

— Чье внимание?

— Массовой аудитории. Часто популяризаторов обвиняют в том, что они работают с «адептами» — теми, кто и так являются поклонниками научпопа. И не охватывают широкий круг слушателей. А их можно привлечь именно мифами, которые в этой среде и живут.

На последнем форуме Александр Соколов попросил поднять руки тех, кто на научно-популярное мероприятие пришел впервые. Две трети зала подняли руки. Я уверен: благодаря тому, что самые популярные мифы мы выносим во главу угла, мы и привлекаем к научному знанию новых людей.

— Кто же чаще приходит на форум? Те, кто верят в мифы? Или те, кто считает, что гомеопатия — это плохо, а ГМО — хорошо?

— Миф — это такая вещь, которая привлекает и тех и других. Это что-то вроде мема, который внедрен в головы огромного количества людей. Понятно, что вряд ли к нам на форум придет ярый фанатик лженауки, ярый борец с ГМО, вроде Ирины Ермаковой. Но те люди, которые что-то про это слышали, что-то читали и не знают, кто же прав, потому что слышали аргументы «за» и аргументы «против», они идут к нам на форум, потому что их это волнует. Понятно, что есть ядро поклонников науки, которые ходят на все мероприятия, — это своя тусовка. Есть и поклонники всякого мракобесия. Это не наша аудитория. А те, кто между ними, — их большинство — это как раз наши самые ценные слушатели. Придя к нам на форум, почувствовав, насколько настоящее научное знание может быть интересным, и увидев, как круто выступают ученые, они могут сделать шаг в сторону светлой стороны.

— А может ли верить в мифы образованный человек?

— По моим ощущениям, легко. Потому что любой специалист разбирается в чем-то конкретном, например в какой-то области физики. Но в других направлениях науки он дилетант. И физик может воспроизводить какие-то мифы, касающиеся происхождения человека. Мы с этим сталкиваемся регулярно. Но физик чаще всего понимает, что в биологии он профан, что его знания далеки от полноты, и его можно переубедить с помощью мнения эксперта.

А случается, что человек в своих заблуждениях погряз и упрямо их отстаивает. Это отстаивание свидетельствует о том, что у него в голове еще масса мифов, которые он при случае вынет из кармана. Если такой человек верит, что произошел от инопланетян, то с высокой вероятностью он будет бояться ГМО.

— Вам иногда предлагают пригласить на форум лжеученых и устроить дебаты. Что Вы думаете по поводу этой идеи?

— Дискуссия с лжеучеными могла бы быть отдельным мероприятием, но ее сложно совместить с чем-то другим. Соль в том, что такая дискуссия должна вестись по правилам. В противном случае это будет телешоу, в котором люди друг на друга просто орут. Допустим, ученый будет вести полемику по правилам науки, а его оппонент, не будучи ученым, станет играть по принципу «кто громче крикнет, тот и прав». Нам такое не нужно. Поэтому лжеученый должен согласиться вести дискуссию по нашим правилам. И выполнить свое обещание. По нашему опыту, лжеученые или не согласятся с нашими правилами, или формально согласятся, но на практике их проигнорируют.

Например, на критические статьи, опубликованные на АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, где мы разбираем труды некоторых лжеученых, критикуемые реагируют обычно не в русле научной дискуссии. Это или переход на личности, или апелляция к эмоциям, или вранье какое-то. Понятно, что с такими людьми дискуссии не получится.

— Если обернуться назад: есть какой-то прогресс по сравнению с первым форумом, который состоялся год назад?

— Стало больше публики — примерно раза в два. Хотелось бы еще, чтобы онлайн-аудитория выросла. Сейчас онлайны смотрят несколько сотен человек, а ведь могут смотреть сколько угодно, по всей России! У нас есть постоянные участники, которые ходят на все форумы. Это хорошо. С другой стороны — подтягиваются люди из дальних городов и других стран. Из Владивостока приезжают!

Видеозаписи форума широко разошлись, и многие участники форума говорили, что они приехали к нам, потому что посмотрели видео — и их «зацепило».

Аудитория очень доброжелательная, активная…

— Жаждущая знаний!

— При этом, как я уже сказал, многие из них приходят в первый раз на научно-просветительское мероприятие вообще.

— Я заметила, что почти в каждом форуме участвует египтолог. Это связано с интересом слушателей к теме пирамид?

— Тема Египта, действительно, привлекает огромный интерес, она окружена мифами. Тема неисчерпаемая. Летом у нас будет именно специалист по строительству пирамид. Некоторые люди думают, что историк-египтолог должен разбираться во всем. Но он может быть специалистом по храмам, построенным в эпоху Среднего царства, а может заниматься египетскими текстами.

Если говорить о составе докладчиков, то мы его стараемся менять. Но у нас есть звезды.

— Например, Александр Панчин?

— Да. Которые каждый раз выступают. Или Алексей Водовозов.

— Наиболее бурно реагируют на темы или на спикеров?

— Я думаю, и то и другое. Например, после последнего форума огромное количество просмотров было у видео про Аркаим. Хоть лектор — археолог Иван Семьян — не раскрученная звезда. Но тема — обросшая мифами и загадочная. И очень много просмотров у выступлений известных популяризаторов — Александра Маркова, Владимира Сурдина.

— Что самое интересное ждет нас на форуме «Ученые против мифов — 4»? Кроме того, что гости увидят новые окаменелости — в том числе челюсть гигантопитека.

— Будет необычное выступление Михаила Бубнова про падение древнего астероида в Индии. Михаил специально к форуму готовит компьютерную симуляцию взрыва! Покажем новые эксперименты по пилению гранита медной пилой. И ряд новых тем мы охватим — Сергей Марков будет рассказывать про искусственный интеллект у нас такой темы раньше не было.

— Второй день форума называется «Профи». Это вообще зачем?

— Прежде чем мы решили делать день «для профессионалов», должны были состояться три форума. Нужно было увидеть, что у нас это получается. Теперь у нас есть позитивный опыт, но он ограничен. И мы понимаем, что, несмотря на успехи, ситуация с лженаукой в стране устрашающая. Мракобесы наступают широкими фронтами с разных сторон. И для того чтобы с этим бороться, нужна какая-то консолидация сообщества. Вместо этого мы видим, что сообщество разобщено и между популяризаторами возникают конфликты.

— Из-за того, что одни популяризаторы завидуют другим?

— Это неизбежный этап для любого молодого движения. Да, сначала все друг друга любят, а потом начинается конкуренция. Это значит, что само явление переходит из младенческого возраста в подростковый. У публики возникает интерес к теме — и начинается конкуренция за этот интерес. Популяризаторов становится больше. В их ряды вливаются люди разные, в том числе странные. Не все преследуют какие-то светлые и высокие цели. Кто-то никаких задач не решает — он просто делает это, потому что это стало модным. И неизбежно возникают конфликты. Кто-то считает, что он самый лучший популяризатор, а другие ему просто мешают.

Популяризацией занимаются и ученые, и примкнувшие к ним журналисты, и просто ораторы. Но кто-то считает, что только ученые могут нести свет науки людям. Мы делали опрос и выяснили, что к популяризаторам науки предъявляются совершенно противоположные требования. С одной стороны, хотят, чтобы они были понятны широкой массе населения, с другой — чтобы ничего не упрощали и не искажали научное содержание. Чтобы они одновременно были и великолепными докладчиками, и настоящими учеными. Чтобы это было и привлекательно, и очень глубоко. Одни утверждают, что теме лженаучных мифов уделяется слишком большое внимание, а другие говорят, что, наоборот, слишком мягко мы с мракобесами обходимся. Нужно жестче. Прямо противоположные претензии! Это свидетельствует о том, что потребители популяризаторского контента не до конца понимают, о чем речь. Путают образование, науку и научпоп. Но странно требовать от популяризатора решения задач, которыми должны заниматься в школах и вузах.

Чтобы обсудить наши проблемы, понять, как эффективней бороться с заблуждениями и как защитить популяризаторское сообщество от дрязг и раскола, мы и проводим конференцию «Ученые против мифов — ПРОФИ».

Георгий Соколов

Беседовала Екатерина Шутова

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