Бытие науки

Как публиковаться в высокоимпактных журналах?

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Марша Макнатт («Википедия»)

Марша Макнатт («Википедия»)

Международный семинар Scientific Publication: Where, Why, How («Научная публикация: где, почему, как»), организованный РФФИ, РАН, посольствами США, Нидерландов и Великобритании, проводился 22–28 мая 2017 года в здании Президиума РАН на Ленинском проспекте. Цель семинара — продвижение результатов научных исследований в мировое научное пространство и обмен опытом по вопросам подготовки научных статей для публикаций в престижных международных научных журналах. В семинаре принимали участие известные российские и зарубежные ученые, главные редакторы и издатели ведущих международных научных журналов. Одним из основных докладчиков стала проф. Марша Макнат (Marcia McNutt), американский геофизик, президент Национальной академии США (это первая женщина на посту президента НАН) с 2016 года, которая в 2000—2002 годах была президентом Американского геофизического союза, а с 2013 по 2016 год — главным редактором журнала Science. С 2015 года она является также главным редактором журнала Science Advances, а перед выступлением, перевод которого мы приводим, профессору Макнат были вручены диплом и нагрудный знак иностранного члена РАН. Видезаписи двух дней семинара см. на www.youtube.com/watch?v=tewYoHym7DA и www.youtube.com/watch?v=bODpvf-OLt8.

Мне приятно вновь побывать в Москве после предыдущих поездок в 1990-е годы. Я ценю теплый прием и хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение выступить сегодня. Я также хотела бы поблагодарить Российскую академию наук за их долгосрочное партнерство с Национальной академией наук, Национальной инженерной академией и Национальной академией медицины США. Официально начатое в 1959 году с первого межакадемического соглашения, наше сотрудничество продолжает расширяться и в настоящее время включает в себя совместные проекты по производству медицинского изотопа, международной безопасности и противодействию агрессивному экстремизму. Вот уже почти шестьдесят лет мы вместе работаем над решением самых насущных задач в самых сложных областях науки для общего развития наших стран, охраны здоровья, повышения благосостояния и безопасности мирового сообщества. Мы всегда это делали, устанавливая самые высокие стандарты научной достоверности над политикой, и наши нынешние совместные усилия продолжают следовать этим же принципам. Как я недавно говорила членам Национальной академии наук на нашем ежегодном собрании, «я также чувствую, что мой долг (как президента НАН) — действовать честно, чтобы противостоять любым негативным тенденциям в науке и научной деятельности. Польза от науки во всех аспектах жизни нашего общества проистекает благодаря десятилетиям непрерывных инвестиций в фундаментальные исследования».

Основополагающие научные исследования, проводимые в России, уже давно стали частью этих постоянных инвестиций, и именно по этой причине я имею честь быть только что официально принята в Академию наук в качестве иностранного члена. Как вы знаете, наши национальные академии имеют много иностранных партнеров из Российской Федерации. Каждый из них получил признание за выдающиеся достижения в своей области, каждый внес свой вклад в научно-технический прогресс, который по-прежнему играет важную роль в решении задач, стоящих перед нами в XXI веке.

Именно этот вопрос международного взаимодействия, характерный не только для российских иностранных партнеров наших академий в США, но и для ученых, которые успешно публикуются в ведущих международных изданиях, я хотела бы обсудить более подробно сегодня утром. В частности, мой опыт работы в качестве главного редактора журнала Science позволяет выделить несколько признаков того, что у тех или иных авторов высоки шансы на публикацию своих исследований в журналах с высоким импакт-фактором.

1. Читаете ли вы высокоимпактные журналы регулярно (и именно такие по преимуществу)? Если нет, то вам будет трудно оценивать качество работы, требуемое для успешной публикации в журналах с высоким импакт-фактором. Доступ к этим журналам и способность читать их на языке оригинала имеют важное значение и должны подкрепляться подписками и — при необходимости — обучением языку. Это справедливо во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах.

2. Просят ли вас выступать в качестве рецензентов в высокоимпактных журналах? Если так, то это верный признак того, что редакторы журналов с высоким импакт-фактором считают: вам знакомы стандарты таких журналов, вы можете применять их достаточно строго. Мы будем обсуждать важность рецензирования в течение всей конференции, так как это важно для всего, что мы делаем как ученые, начиная с начальных этапов исследований и заканчивая публикацией. Хотя наши публикации НАН являются уникальной формой научных публикаций, потому что ориентированы не на научную аудиторию, а на политиков, критерии независимых экспертных оценок строго соблюдаются, чтобы те, кто будет принимать решение от имени нашего правительства, гарантированно обладали всеми преимуществами высококачественной консультации.

Рис. М. Смагина

Рис. М. Смагина

3. Стремитесь опубликовать в журналах с высоким рейтингом отзывы о своей работе? Критически ли вы оцениваете свои собственные исследования, понимаете ли, какие именно документы подходят для специализированных журналов и имеют шансы быть рассмотренными в журналах с высоким импакт-фактором? Если предоставляете в высокоимпактные журналы документы, которые отвергаются без рассмотрения, то это свидетельствует о том, что вы недостаточно критичны к своей собственной работе и не понимаете, каковы конкретные требования и особенности этих журналов. Я знаю, что мои коллеги из Соединенных Штатов будут сегодня обсуждать именно это.

4. Есть ли у вас опыт международного сотрудничества? Участвовали ли вы в работе международных конференций, есть ли у вас сотрудники, работающие в составе международных коллабораций? Очень большая доля статей в журналах с высоким импакт-фактором содержит список авторов из разных стран, поскольку они несут в общую копилку тот богатый опыт, которого может не оказаться в исследованиях, проводимых внутри лишь одной страны. Учитывая важность такого международного сотрудничества, я хотела бы предложить провести дополнительный поиск возможностей для укрепления взаимодействия между НАН и РАН, расширения многонациональных контактов, которые складываются на этой конференции и на других подобных мероприятиях.

5. Излагаете ли вы статьях результаты своих исследований беспристрастно — только факты и непредвзятое мнение — или же представляете работу так, будто пытаетесь «впарить» скептикам свою интепретацию реальности? Последний подход не будет успешен в случае с журналом с высоким импакт-фактором. Обратная связь с сотрудниками и коллегами-исследователями в своей стране и за рубежом может стать продуктивным способом работы над беспристрастным представлением своих исследований.

6. Приняли ли вы самые современные стандарты прозрачности и открытости? Доступны ли тем, кто решит воспроизвести вашу работу, все данные, использованные вами методы и программный код? Журналы с высоким импакт-фактором ожидают от вас именно этого. Как отмечали сегодня мои коллеги, само понятие публикации непрерывно меняется на наших глазах, и всё указывает на то, что высокие стандарты прозрачности и открытости будут всё более широко применяться в новых публикациях.

7. Наконец, исследователи, успешно публикующиеся в журналах с высоким импакт-фактором, пишут свои рукописи на трех уровнях: первый — это резюме, доступное широкому кругу читателей и содержащее основные выводы, второй — это базовый документ с основными результатами исследований для тех, кто хочет получить более подробную информацию, как именно был получен вышеозначенный результат, и третий — это приложение со всем необходимым для воспроизведения результата. Вот формат, который ждут от вас журналы вроде Science и Nature. Опять же, обратная связь с сотрудниками и экспертами может повысить уровень и качество текста для достижения тех высоких стандартов, что требуют журналы с высоким импактом.

Журналы с высоким рейтингом сейчас публикуются в основном на английском языке, но ни одна страна не может поддерживать высокий уровень науки в одиночку. Мы должны стремиться к постоянному соблюдению и развитию строгих стандартов исследований, экспертной оценки и публикаций. Мы нужны друг другу как беспристрастные критики собственной работы, чтобы гарантировать, что преуспеем в решении тех проблем, что ставит перед нами XXI век.

Я еще раз благодарю вас за ваше приглашение, за теплый прием и приверженность самым высоким стандартам научных публикаций, что чрезвычайно важно для поддержки научной деятельности. С нетерпением жду ваших вопросов и плодотворного обсуждения в ходе конференции.

Марша Макнат
Перевод с англ. М. Б.

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Один комментарий

  • Андрей:
    08.06.2017 в 21:27

    Да ладно, такое явление, как «своя тусовка», там тоже есть и развита вполне. Такой трэш или фантазии, бывает, читаешь в статьях «высокоимпактных» журналов, которые посылаются друзьями редакторов тех же журналов, что обидно становится.

    Кстати, интересной была бы статистика по цитируемости статей в «высокоимпактных» журналах (с поправкой на год публикации), точнее, распределение по цитируемости — кто-нибудь занимался этим?

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