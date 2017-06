Как публиковаться в высокоимпактных журналах?

Международный семинар Scientific Publication: Where, Why, How («Научная публикация: где, почему, как»), организованный РФФИ, РАН, посольствами США, Нидерландов и Великобритании, проводился 22–28 мая 2017 года в здании Президиума РАН на Ленинском проспекте. Цель семинара — продвижение результатов научных исследований в мировое научное пространство и обмен опытом по вопросам подготовки научных статей для публикаций в престижных международных научных журналах. В семинаре принимали участие известные российские и зарубежные ученые, главные редакторы и издатели ведущих международных научных журналов. Одним из основных докладчиков стала проф. Марша Макнат (Marcia McNutt), американский геофизик, президент Национальной академии США (это первая женщина на посту президента НАН) с 2016 года, которая в 2000—2002 годах была президентом Американского геофизического союза, а с 2013 по 2016 год — главным редактором журнала Science. С 2015 года она является также главным редактором журнала Science Advances, а перед выступлением, перевод которого мы приводим, профессору Макнат были вручены диплом и нагрудный знак иностранного члена РАН. Видезаписи двух дней семинара см. на www.youtube.com/watch?v=tewYoHym7DA и www.youtube.com/watch?v=bODpvf-OLt8.

Мне приятно вновь побывать в Москве после предыдущих поездок в 1990-е годы. Я ценю теплый прием и хотела бы поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение выступить сегодня. Я также хотела бы поблагодарить Российскую академию наук за их долгосрочное партнерство с Национальной академией наук, Национальной инженерной академией и Национальной академией медицины США. Официально начатое в 1959 году с первого межакадемического соглашения, наше сотрудничество продолжает расширяться и в настоящее время включает в себя совместные проекты по производству медицинского изотопа, международной безопасности и противодействию агрессивному экстремизму. Вот уже почти шестьдесят лет мы вместе работаем над решением самых насущных задач в самых сложных областях науки для общего развития наших стран, охраны здоровья, повышения благосостояния и безопасности мирового сообщества. Мы всегда это делали, устанавливая самые высокие стандарты научной достоверности над политикой, и наши нынешние совместные усилия продолжают следовать этим же принципам. Как я недавно говорила членам Национальной академии наук на нашем ежегодном собрании, «я также чувствую, что мой долг (как президента НАН) — действовать честно, чтобы противостоять любым негативным тенденциям в науке и научной деятельности. Польза от науки во всех аспектах жизни нашего общества проистекает благодаря десятилетиям непрерывных инвестиций в фундаментальные исследования».

Основополагающие научные исследования, проводимые в России, уже давно стали частью этих постоянных инвестиций, и именно по этой причине я имею честь быть только что официально принята в Академию наук в качестве иностранного члена. Как вы знаете, наши национальные академии имеют много иностранных партнеров из Российской Федерации. Каждый из них получил признание за выдающиеся достижения в своей области, каждый внес свой вклад в научно-технический прогресс, который по-прежнему играет важную роль в решении задач, стоящих перед нами в XXI веке.

Именно этот вопрос международного взаимодействия, характерный не только для российских иностранных партнеров наших академий в США, но и для ученых, которые успешно публикуются в ведущих международных изданиях, я хотела бы обсудить более подробно сегодня утром. В частности, мой опыт работы в качестве главного редактора журнала Science позволяет выделить несколько признаков того, что у тех или иных авторов высоки шансы на публикацию своих исследований в журналах с высоким импакт-фактором.

1. Читаете ли вы высокоимпактные журналы регулярно (и именно такие по преимуществу)? Если нет, то вам будет трудно оценивать качество работы, требуемое для успешной публикации в журналах с высоким импакт-фактором. Доступ к этим журналам и способность читать их на языке оригинала имеют важное значение и должны подкрепляться подписками и — при необходимости — обучением языку. Это справедливо во всем мире, в том числе и в Соединенных Штатах.

2. Просят ли вас выступать в качестве рецензентов в высокоимпактных журналах? Если так, то это верный признак того, что редакторы журналов с высоким импакт-фактором считают: вам знакомы стандарты таких журналов, вы можете применять их достаточно строго. Мы будем обсуждать важность рецензирования в течение всей конференции, так как это важно для всего, что мы делаем как ученые, начиная с начальных этапов исследований и заканчивая публикацией. Хотя наши публикации НАН являются уникальной формой научных публикаций, потому что ориентированы не на научную аудиторию, а на политиков, критерии независимых экспертных оценок строго соблюдаются, чтобы те, кто будет принимать решение от имени нашего правительства, гарантированно обладали всеми преимуществами высококачественной консультации.

3. Стремитесь опубликовать в журналах с высоким рейтингом отзывы о своей работе? Критически ли вы оцениваете свои собственные исследования, понимаете ли, какие именно документы подходят для специализированных журналов и имеют шансы быть рассмотренными в журналах с высоким импакт-фактором? Если предоставляете в высокоимпактные журналы документы, которые отвергаются без рассмотрения, то это свидетельствует о том, что вы недостаточно критичны к своей собственной работе и не понимаете, каковы конкретные требования и особенности этих журналов. Я знаю, что мои коллеги из Соединенных Штатов будут сегодня обсуждать именно это.

4. Есть ли у вас опыт международного сотрудничества? Участвовали ли вы в работе международных конференций, есть ли у вас сотрудники, работающие в составе международных коллабораций? Очень большая доля статей в журналах с высоким импакт-фактором содержит список авторов из разных стран, поскольку они несут в общую копилку тот богатый опыт, которого может не оказаться в исследованиях, проводимых внутри лишь одной страны. Учитывая важность такого международного сотрудничества, я хотела бы предложить провести дополнительный поиск возможностей для укрепления взаимодействия между НАН и РАН, расширения многонациональных контактов, которые складываются на этой конференции и на других подобных мероприятиях.

5. Излагаете ли вы статьях результаты своих исследований беспристрастно — только факты и непредвзятое мнение — или же представляете работу так, будто пытаетесь «впарить» скептикам свою интепретацию реальности? Последний подход не будет успешен в случае с журналом с высоким импакт-фактором. Обратная связь с сотрудниками и коллегами-исследователями в своей стране и за рубежом может стать продуктивным способом работы над беспристрастным представлением своих исследований.

6. Приняли ли вы самые современные стандарты прозрачности и открытости? Доступны ли тем, кто решит воспроизвести вашу работу, все данные, использованные вами методы и программный код? Журналы с высоким импакт-фактором ожидают от вас именно этого. Как отмечали сегодня мои коллеги, само понятие публикации непрерывно меняется на наших глазах, и всё указывает на то, что высокие стандарты прозрачности и открытости будут всё более широко применяться в новых публикациях.

7. Наконец, исследователи, успешно публикующиеся в журналах с высоким импакт-фактором, пишут свои рукописи на трех уровнях: первый — это резюме, доступное широкому кругу читателей и содержащее основные выводы, второй — это базовый документ с основными результатами исследований для тех, кто хочет получить более подробную информацию, как именно был получен вышеозначенный результат, и третий — это приложение со всем необходимым для воспроизведения результата. Вот формат, который ждут от вас журналы вроде Science и Nature. Опять же, обратная связь с сотрудниками и экспертами может повысить уровень и качество текста для достижения тех высоких стандартов, что требуют журналы с высоким импактом.

Журналы с высоким рейтингом сейчас публикуются в основном на английском языке, но ни одна страна не может поддерживать высокий уровень науки в одиночку. Мы должны стремиться к постоянному соблюдению и развитию строгих стандартов исследований, экспертной оценки и публикаций. Мы нужны друг другу как беспристрастные критики собственной работы, чтобы гарантировать, что преуспеем в решении тех проблем, что ставит перед нами XXI век.

Я еще раз благодарю вас за ваше приглашение, за теплый прием и приверженность самым высоким стандартам научных публикаций, что чрезвычайно важно для поддержки научной деятельности. С нетерпением жду ваших вопросов и плодотворного обсуждения в ходе конференции.

Марша Макнат

Перевод с англ. М. Б.

