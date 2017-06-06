К 60-летию Никиты Соколова
Как хорошо, что Вы есть среди нас. Очень многое, что я считаю жизненно важным для нашего общества, не состоялось бы без Ваших усилий и таланта. Для меня особенно дорог Ваш вклад в создание Вольного исторического общества и в поддержание его повседневной работы. Спасибо Вам за то, что Вы сделали и продолжаете делать для исторического просвещения россиян — в лучших журналах и музеях страны, на страницах книг и (иногда) с экрана телевизора.
Желаю Вам доброго здоровья, и долгих и насыщенных лет жизни, и много новых успехов, которые мы надеемся достичь вместе с Вами!
Иван Курилла, докт. ист. наук,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге
Редакция ТрВ-Наука присоединяется к поздравлениям!
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